Символическая сборная-2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших игроков года. В него вошли:

Ранее IFFHS назвала Родри лучшим футболистом года.

Диаш, Родри, Беллингем, Холанд были в символической сборной IFFHS и по итогам 2023 года.