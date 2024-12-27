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    Символическая сборная-2024 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших игроков года. В него вошли:

    • Ранее IFFHS назвала Родри лучшим футболистом года.
    • Диаш, Родри, Беллингем, Холанд были в символической сборной IFFHS и по итогам 2023 года.

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    Источник: официальный сайт IFFHS

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    27.12.2024 19:18
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    Skull_Boy
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