Символическая сборная-2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших игроков года. В него вошли:
- вратарь – Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
- защитники – Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);
- полузащитники – Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»);
- нападающие – Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).
- Ранее IFFHS назвала Родри лучшим футболистом года.
- Диаш, Родри, Беллингем, Холанд были в символической сборной IFFHS и по итогам 2023 года.