Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави

Вчера, 22:22
1

Колумбийский футболист Хамес Родригес сравнил себя с именитыми полузащитниками прошлого и настоящего.

– Зидан или Хамес?

– Зидан очень хорош, он выиграл чемпионат мира, когда был на пике, но... Хамес.

– Хамес или Модрич?

– Хамес.

– Хамес или Кроос?

– Хамес.

– Хамес или Хави?

– На пике – Хамес.

  • Родригес поиграл в Европе за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».
  • Сейчас он выступает за мексиканский «Леон».
  • Хамес – лучший бомбардир ЧМ-2014.

Еще по теме:
Хамес обвинил судей в поражении Колумбии от Аргентины в финале Кубка Америки-2024
33-летний Хамес подписал контракт с новым клубом 2
Лучший игрок Кубка Америки-2024 хочет сменить команду
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Райо Вальекано Кроос Тони Модрич Лука Родригес Хамес Зидан Зинедин Хави
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1742245362
мания величия. Ему до Месси, как до Крыжополя
Ответить
Главные новости
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»
00:54
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»
00:39
Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»
00:32
ВидеоХусанову подарили шикарный автомобиль в Узбекистане
Вчера, 23:50
Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:42
Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы
Вчера, 23:34
2
Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»
Вчера, 23:23
Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола
Вчера, 23:00
ФотоРеакция Титова на футболку Мартинса с надписью «Кто мы? Мясо!»
Вчера, 22:40
1
Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»
Вчера, 21:57
7
Все новости
Все новости
Мбаппе ответил, пожмет ли он руку президенту «ПСЖ»
00:16
4-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 37 лет
Вчера, 22:49
Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави
Вчера, 22:22
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal: смена лидера и резкое падение Салаха
Вчера, 18:00
Испанский арбитр признал ошибку, лишившую «Барселону» чемпионства
Вчера, 17:29
3
ФотоГризманн повторил рекорд Месси в матче с «Барселоной»
Вчера, 16:24
Футболист «Барселоны» рискует пропустить остаток сезона
Вчера, 15:30
Стало известно, когда «Барселона» проведет матч, перенесенный из-за смерти клубного врача
Вчера, 13:45
Флик прокомментировал 4:2 «Барсы» с «Атлетико»
Вчера, 09:50
Примера. «Барса» уступала «Атлетико» 0:2, но вырвала победу в добавленное время – 4:2!
Вчера, 01:02
7
Ла Лига дважды отказала «Реалу» в переносе игры с «Вильярреалом»
16 марта
1
Анчелотти пригрозил Примере бойкотом
16 марта
3
Подробности новой травмы Захаряна в «Сосьедаде»
16 марта
1
Примера. «Реал» победил «Вильярреал» (2:1) и оторвался от «Барсы» на 3 очка
15 марта
Мостовой сравнил матчи Ла Лиги и РПЛ: «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они»
15 марта
18
Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал незасчитанный пенальти Альвареса в серии после матча «Атлетико» – «Реал»
15 марта
«Реал» поспорит с «Челси» за игрока «Манчестер Юнайтед»
15 марта
В «Реале» обеспокоены совместной игрой Винисиуса и Мбаппе
15 марта
6
«Реал» рассматривает трех центральных защитников
15 марта
1
Захарян получил новую травму на тренировке
15 марта
18
«Реал» может обменять Чуамени на победителя ЧМ-2022
14 марта
1
Пике расплакался на заседании по делу о коррупции: «В другой стране мне бы уже поставили памятник»
14 марта
4
Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров
14 марта
6
Анчелотти объяснил отсутствие Винисиуса на тренировке «Реала»
14 марта
5
Винисиус рискует пропустить следующий матч «Реала»
14 марта
2
Мостовой назвал команду, которая сыграет в финале ЛЧ
14 марта
2
Генич раскрыл топ-клуб, за который болеет
14 марта
2
«Барселона» продлила контракт с 33-летним защитником
13 марта
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 