Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави

Колумбийский футболист Хамес Родригес сравнил себя с именитыми полузащитниками прошлого и настоящего.

– Зидан или Хамес?

– Зидан очень хорош, он выиграл чемпионат мира, когда был на пике, но... Хамес.

– Хамес или Модрич?

– Хамес.

– Хамес или Кроос?

– Хамес.

– Хамес или Хави?

– На пике – Хамес.