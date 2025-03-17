Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави

Колумбийский футболист Хамес Родригес сравнил себя с именитыми полузащитниками прошлого и настоящего.
– Зидан или Хамес?
– Зидан очень хорош, он выиграл чемпионат мира, когда был на пике, но... Хамес.
– Хамес или Модрич?
– Хамес.
– Хамес или Кроос?
– Хамес.
– Хамес или Хави?
– На пике – Хамес.
- Родригес поиграл в Европе за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».
- Сейчас он выступает за мексиканский «Леон».
- Хамес – лучший бомбардир ЧМ-2014.
Источник: Mundo Deportivo