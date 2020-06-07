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Тони Кроос
Статистика
Тони Кроос - статистика
Завершил карьеру
4 января 1990 (36)
#8 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Германия
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Чемпионат Европы 2024
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Суперкубок Германии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
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Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Германия
3
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 1
07.06.2024
Греция
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 1
26.03.2024
Нидерланды
1' - 90'
85'
67'
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
23.03.2024
Германия
1' - 89'
1'
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