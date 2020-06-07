Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Испании 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Клубный чемпионат мира 2022 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Суперкубок УЕФА 2022 Товарищеские матчи 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Испании 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок Испании 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Испании 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок УЕФА 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Испании 2017 Суперкубок УЕФА 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Клубный чемпионат мира 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Audi Cup 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008