Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тони Кроос - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Тони
    Фамилия Кроос
    Команда Реал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1990 (33 года)
    Рост 180
    Вес 78
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.03.2023 1' - 74' Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    25.02.2023 1' - 63' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    21.02.2023 86' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 74' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 1' - 77' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    05.02.2023 71' - 90' Мальорка 1:0 Реал Испания. Примера, 20 тур
    02.02.2023 1' - 66' Реал 2:0 Валенсия Испания. Примера, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 18 2 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -63' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    05.02.2023 71' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    02.02.2023 1' -66' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.01.2023 85' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    90'
    07.01.2023 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    70' 40'
    30.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    55' 90'
    22.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    19.10.2022 1' -80' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 1' -74' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -86' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 80' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    28.08.2022 1' -80' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    14.08.2022 1' -83' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11