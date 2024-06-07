Протокол Германия - Греция
Составы команд
1
Влаходимос
13
Атанасиадис
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Остались в запасе
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
Статистика матча Германия - Греция
Всего ударов по воротам
12
14
Количество передач
649
291
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7