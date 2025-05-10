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  • Кроос восхитился защитником «Интера»: «Я бы выбрал его для охраны дома вместо сигнализации и немецкой овчарки»

Кроос восхитился защитником «Интера»: «Я бы выбрал его для охраны дома вместо сигнализации и немецкой овчарки»

Вчера, 14:21

Бывшему полузащитнику «Реала» Тони Кроосу нравится, как играет защитник «Интера» Франческо Ачерби.

  • Ачерби забил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:3).
  • В финале «Интер» сыграет с «ПСЖ».
  • Матч состоится 31 мая в Мюнхене.

«Ачерби праздновал свой гол так, что было видно: он забивает редко.

Если бы мне пришлось сделать выбор между сигнализацией, немецкой овчаркой и Ачерби, то для охраны своего дома я бы выбрал Франческо. Это чистая ментальность», – сказал Кроос.

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Источник: Marca
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Интер Кроос Тони Ачерби Франческо
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