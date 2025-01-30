Лучшие бомбардиры общего этапа Лиги чемпионов

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Звание лучшего бомбардира этой стадии турнира разделили два форварда.
Роберт Левандовски («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия Д») отличились по девять раз.
- 1-2. Роберт Левандовски («Барселона») – 9 голов в 8 матчах;
- 1-2. Серу Гирасси («Боруссия Д») – 9 голов в 7 матчах;
- 3-4. Рафинья («Барселона») – 8 голов в 8 матчах;
- 3-4. Джонатан Дэвид («Лилль») – 8 голов в 11 матчах (с учетом квалификации);
- 5. Винисиус Жуниор («Реал») – 7 голов в 6 матчах.
Источник: «Бомбардир»