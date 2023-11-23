«Милан» хочет усилить четыре позиции в январе: известен шорт-лист

«Милан» планирует быть активным во время зимнего трансферного окна.

План-максимум – усилить четыре позиции в январе. Приоритет – центральный защитник и форвард, второстепенные цели – хавбек и левый защитник.

La Gazzetta dello Sport опубликовала шорт-лист из футболистов, которые могут оказаться в «Милане» в начале 2024 года.

Форвард

Центральный защитник

Якуб Кивиор («Арсенал»)

Бенуа Бадьяшиль («Челси»)

Константинос Кулиракис (ПАОК)

Алессандро Маркандалли («Реджана», принадлежит «Дженоа»)

Хавбек

Ассан Уэдраого («Шальке»)

Левый защитник