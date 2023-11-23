«Милан» хочет усилить четыре позиции в январе: известен шорт-лист

«Милан» планирует быть активным во время зимнего трансферного окна.
План-максимум – усилить четыре позиции в январе. Приоритет – центральный защитник и форвард, второстепенные цели – хавбек и левый защитник.
La Gazzetta dello Sport опубликовала шорт-лист из футболистов, которые могут оказаться в «Милане» в начале 2024 года.
Форвард
- Джонатан Дэвид («Лилль»)
- Серу Гирасси («Штутгарт»)
- Акор Адамс («Монпелье»)
- Матия Попович («Партизан»)
Центральный защитник
- Якуб Кивиор («Арсенал»)
- Бенуа Бадьяшиль («Челси»)
- Константинос Кулиракис (ПАОК)
- Алессандро Маркандалли («Реджана», принадлежит «Дженоа»)
Хавбек
- Ассан Уэдраого («Шальке»)
Левый защитник
- Хуан Миранда («Бетис»)
Источник: La Gazzetta dello Sport