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    • «Милан» хочет усилить четыре позиции в январе: известен шорт-лист

    «Милан» хочет усилить четыре позиции в январе: известен шорт-лист

    «Милан» планирует быть активным во время зимнего трансферного окна.

    План-максимум – усилить четыре позиции в январе. Приоритет – центральный защитник и форвард, второстепенные цели – хавбек и левый защитник.

    La Gazzetta dello Sport опубликовала шорт-лист из футболистов, которые могут оказаться в «Милане» в начале 2024 года.

    Форвард

    Центральный защитник

    • Якуб Кивиор («Арсенал»)
    • Бенуа Бадьяшиль («Челси»)
    • Константинос Кулиракис (ПАОК)
    • Алессандро Маркандалли («Реджана», принадлежит «Дженоа»)

    Хавбек

    • Ассан Уэдраого («Шальке»)

    Левый защитник

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.11.2023 21:21
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