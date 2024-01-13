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    Рейтинг самых дорогих игроков Кубка африканских наций-2024

    Transfermarkt опубликовал рейтинг участников стартующего сегодня Кубка африканских наций с наибольшей рыночной стоимостью.

    В топ-14 вошли футболисты сборных Нигерии, Марокко, Египта, Ганы, Кот-д'Ивуара, Буркина-Фасо, Камеруна, Гвинеи, Сенегала и Алжира.

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    Источник: Transfermarkt

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