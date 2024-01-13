Рейтинг самых дорогих игроков Кубка африканских наций-2024

Transfermarkt опубликовал рейтинг участников стартующего сегодня Кубка африканских наций с наибольшей рыночной стоимостью.
В топ-14 вошли футболисты сборных Нигерии, Марокко, Египта, Ганы, Кот-д'Ивуара, Буркина-Фасо, Камеруна, Гвинеи, Сенегала и Алжира.
- 1. Виктор Осимхен (Нигерия) – 110 миллионов евро;
- 2-3. Ашраф Хакими (Марокко) – 65 миллионов евро;
- 2-3. Мохамед Салах (Египет) – 65 миллионов евро;
- 4. Мохаммед Кудус (Гана) – 45 миллионов евро;
- 5-8. Усман Дьоманде (Кот-д’Ивуар) – 40 миллионов евро;
- 5-8. Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо) – 40 миллионов евро;
- 5-8. Андре Онана (Камерун) – 40 миллионов евро;
- 5-8. Серу Гирасси (Гвинея) – 40 миллионов евро;
- 9. Наиф Агер (Марокко) – 38 миллионов евро;
- 10-14. Папе Сарр (Сенегал) – 35 миллионов евро;
- 10-14. Николас Джексон (Сенегал) – 35 миллионов евро;
- 10-14. Одилон Коссуну (Кот-д’Ивуар) – 35 миллионов евро;
- 10-14. Исмаэль Беннасер (Алжир) – 35 миллионов евро;
- 10-14. Франк Ангисса (Камерун) – 35 миллионов евро.