Символическая сборная топ-5 лиг по версии WhoScored

Статистический сайт WhoScored.com и ESPN составили символическую сборную сезона в топ-5 лиг.
В нее вошли: вратарь Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», рейтинг – 7,14) Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,58), Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71), Гарри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).
- Сборная составлена на основе средней оценки футболистов в течение сезона.
- Самую высокую оценку получил Кейн.
Источник: страница ESPN FC в соцсети X