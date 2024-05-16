Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Боруссия Д» рассматривает двух нападающих

    Дортмундская «Боруссия» собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.

    Клуб намерен продать Себастьяна Аллера и Юссуфа Мукоко, а затем купить более сильного конкурента для Никласа Фуллкруга.

    Приоритет «Боруссии» – нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. Немцы хотят арендовать его с правом выкупа. Они оценивают вице-чемпиона мира 2022 года в 50 миллионов евро.

    Если заполучить Коло Муани не удастся, запасным вариантом станет форвард «Штутгарта» Серу Гирасси. Отступные в его контракте – 18 миллионов евро.

    Новости по теме
    Назван певец, который выступит перед финалом ЛЧ на «Уэмбли» 2
    Нагельсман не возьмет на Евро-2024 Хуммельса и Горецку
    УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов 4
    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1715864892
    Что-то Мукоко не заиграл. В 15 лет покеры на юниорском уровне раскидывал каждую игру, а щас вырос и сдулся.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+