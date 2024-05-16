«Боруссия Д» рассматривает двух нападающих

Дортмундская «Боруссия» собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Клуб намерен продать Себастьяна Аллера и Юссуфа Мукоко, а затем купить более сильного конкурента для Никласа Фуллкруга.

Приоритет «Боруссии» – нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. Немцы хотят арендовать его с правом выкупа. Они оценивают вице-чемпиона мира 2022 года в 50 миллионов евро.

Если заполучить Коло Муани не удастся, запасным вариантом станет форвард «Штутгарта» Серу Гирасси. Отступные в его контракте – 18 миллионов евро.