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Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

Вчера, 23:28

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В нее включены представители шести клубов. Нет только игроков «Реала» и «Барселоны».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Гросс («Боруссия Д»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон МакГинн («Астон Вилла»);

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия Д»).

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Бавария Арсенал Астон Вилла Интер ПСЖ Гросс Паскаль Доннарумма Джанлуиджи Павар Бенжамен Гирасси Серу Райс Деклан МакГинн Джон Мартинес Лаутаро Конса Эзри Мендеш Нуну Олисе Майкл Кивиор Якуб
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