Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В нее включены представители шести клубов. Нет только игроков «Реала» и «Барселоны».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Гросс («Боруссия Д»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон МакГинн («Астон Вилла»);

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия Д»).