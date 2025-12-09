Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко рассказал, что ЦСКА летом пытался приобрести форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
По его словам, у нападающего сейчас есть предложения от «Ривер Плейт» и от мексиканского клуба.
– ЦСКА приходил в «Зенит» за Гонду?
– Еще нет.
– Ни разу не было за все время?
– Этим летом было, я ведь говорил. Они поговорили – это было невозможно.
– Почему?
– Потому что они его не продавали.
– А зачем он «Зениту»? Почему он так важен сейчас?
– Я не думаю, что Гонду для них важен сейчас, не могу это подтвердить. Им нужен нападающий, который умеет все. Гонду такой.
– Но он мало играет. Его продадут зимой?
– Я вам скажу, что официально есть два предложения. Одно из «Ривер Плейт» – аренда с обязательным выкупом пятидесяти процентов. И из Мексики есть сумасшедшее предложение. Надеемся, и для «Зенита».
– Чего хочет Гонду?
– Играть.
– В России или Латинской Америке?
– Это зависит от клуба, от возможностей, от конкретики, от быстроты. Наверное, для латиноамериканского игрока – от личного контракта.
– Не сложен ли трансфер в Мексику? Возможна ли прямая сделка между российским и мексиканским клубами?
– Мы умеем.
- 24-летний Гонду провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 10 миллионов евро.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.