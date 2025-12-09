Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко рассказал, что ЦСКА летом пытался приобрести форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

По его словам, у нападающего сейчас есть предложения от «Ривер Плейт» и от мексиканского клуба.

– ЦСКА приходил в «Зенит» за Гонду?

– Еще нет.

– Ни разу не было за все время?

– Этим летом было, я ведь говорил. Они поговорили – это было невозможно.

– Почему?

– Потому что они его не продавали.

– А зачем он «Зениту»? Почему он так важен сейчас?

– Я не думаю, что Гонду для них важен сейчас, не могу это подтвердить. Им нужен нападающий, который умеет все. Гонду такой.

– Но он мало играет. Его продадут зимой?

– Я вам скажу, что официально есть два предложения. Одно из «Ривер Плейт» – аренда с обязательным выкупом пятидесяти процентов. И из Мексики есть сумасшедшее предложение. Надеемся, и для «Зенита».

– Чего хочет Гонду?

– Играть.

– В России или Латинской Америке?

– Это зависит от клуба, от возможностей, от конкретики, от быстроты. Наверное, для латиноамериканского игрока – от личного контракта.

– Не сложен ли трансфер в Мексику? Возможна ли прямая сделка между российским и мексиканским клубами?

– Мы умеем.