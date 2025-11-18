Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду близок к возвращению в Аргентину.

Переговоры о его аренде с опцией или обязательством выкупа ведет «Ривер Плейт».

24-летний футболист уже дал согласие на трансфер, теперь нужно договориться клубам.