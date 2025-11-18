Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду близок к возвращению в Аргентину.
Переговоры о его аренде с опцией или обязательством выкупа ведет «Ривер Плейт».
24-летний футболист уже дал согласие на трансфер, теперь нужно договориться клубам.
- «Зенит» купил Гонду в августе 2024 года за 12 миллионов евро.
- С тех пор аргентинский форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
- В этом сезоне на его счету 2+2 в 20 играх.
- Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2028-го.
Источник: Minutouno