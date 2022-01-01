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Аргентина. Примера
Команды
Ривер Плейт
Состав
€ 87,50 млн
Ривер Плейт - состав команды
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Монументаль
Сайт:
http://www.cariverplate.com.ar
Тренер:
Эдуардо Коудет
Состав
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Ezequiel Centurión
Вра
-
3
Ортега Франсиско
Защ
27
€ 7 млн
28
Мартинес Лукас
Защ
30
€ 4.5 млн
29
Монтиэль Гонсало
Защ
29
€ 4.5 млн
20
Гонсалес Джованни
Защ
32
€ 2 млн
21
Акунья Маркос
Защ
35
€ 1 млн
30
Отаменди Николас
Защ
38
€ 1 млн
2
Tobías Ramirez
Защ
-
13
Lautaro Rivero
Защ
-
23
Алмада Тиаго
Пол
25
€ 15 млн
19
Паес Кендри
Пол
19
€ 8 млн
6
Морено Анибал
Пол
27
€ 8 млн
8
Арамбарри Мауро
Пол
31
€ 8 млн
15
Вера Фаусто
Пол
26
€ 4.5 млн
5
Juan Portillo
Пол
-
26
Tomás Galván
Пол
-
18
Белтран Лукас
Нап
25
€ 8 млн
10
Корреа Анхель
Нап
31
€ 8 млн
9
Дриусси Себастьян
Нап
30
€ 4.5 млн
19
Борре Рафаэль
Нап
31
€ 3.5 млн
50
Tobías Andrada
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 5
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