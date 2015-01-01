Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 87,50 млн

Ривер Плейт - турнирная таблица

Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Монументаль
Сайт:
http://www.cariverplate.com.ar
Тренер:
Эдуардо Коудет
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Бока Хуниорс
2
Архентинос Хуниорс
3
Росарио Сентраль
4
Велес Сарсфилд
5
Химнасия
6
Индепендьенте Ривадавия
7
Ривер Плейт
8
Институто
9
Бельграно
10
Ланус
11
Дефенса и Хустисия
12
Барракас Сентраль
13
Индепендьенте
14
Эстудиантес
15
Унион Санта-Фе
16
Уракан
17
Сан-Лоренсо
18
Атлетико Сармиенто
19
Тигре
20
Тальерес де Кордоба
21
Химнасия и Эсгрима Мендоса
22
Ньюэллс Олд Бойз
23
Расинг Клуб
24
Платенсе
25
Банфилд
26
Атлетико Тукуман
27
Сентраль Кордоба
28
Депортиво Риестра
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
16
12
3
45
23
22
60
31
17
9
5
37
25
12
60
31
17
8
6
44
28
16
59
32
14
15
3
43
27
16
57
32
17
6
9
44
39
5
57
31
16
8
7
49
38
11
56
32
17
4
11
43
26
17
55
31
16
6
9
41
30
11
54
32
13
10
9
34
28
6
49
31
12
11
8
34
26
8
47
31
12
11
8
39
35
4
47
32
12
11
9
32
28
4
47
32
12
11
9
39
36
3
47
31
13
7
11
39
28
11
46
32
11
9
12
48
44
4
42
31
10
11
10
29
29
0
41
32
10
11
11
23
30
-7
41
32
12
4
16
36
44
-8
40
32
9
12
11
34
31
3
39
31
10
8
13
33
35
-2
38
31
10
8
13
30
38
-8
38
31
8
14
9
29
37
-8
38
32
9
9
14
33
39
-6
36
32
8
12
12
28
35
-7
36
32
8
9
15
35
44
-9
33
32
7
11
14
31
37
-6
32
31
6
8
17
22
46
-24
26
32
3
14
15
16
31
-15
23
32
3
10
19
22
45
-23
19
31
3
5
23
15
45
-30
14
Команда
1
Архентинос Хуниорс
2
Индепендьенте Ривадавия
3
Бока Хуниорс
4
Велес Сарсфилд
5
Институто
6
Эстудиантес
7
Химнасия
8
Унион Санта-Фе
9
Росарио Сентраль
10
Ривер Плейт
11
Атлетико Сармиенто
12
Бельграно
13
Химнасия и Эсгрима Мендоса
14
Дефенса и Хустисия
15
Ланус
16
Уракан
17
Барракас Сентраль
18
Тигре
19
Сан-Лоренсо
20
Ньюэллс Олд Бойз
21
Индепендьенте
22
Банфилд
23
Расинг Клуб
24
Тальерес де Кордоба
25
Сентраль Кордоба
26
Депортиво Риестра
27
Альдосиви
28
Платенсе
29
Атлетико Тукуман
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
4
0
21
8
13
37
16
11
3
2
36
20
16
36
15
9
6
0
20
6
14
33
16
9
6
1
21
13
8
33
15
10
2
3
23
13
10
32
16
9
3
4
27
12
15
30
16
9
3
4
25
18
7
30
16
8
4
4
27
16
11
28
15
8
4
3
22
11
11
28
16
9
1
6
24
15
9
28
16
8
4
4
21
15
6
28
16
7
4
5
21
16
5
25
15
7
4
4
18
13
5
25
16
6
7
3
19
15
4
25
16
6
7
3
16
12
4
25
16
7
4
5
17
14
3
25
16
7
3
6
17
13
4
24
16
6
6
4
16
13
3
24
16
7
3
6
14
17
-3
24
16
5
8
3
17
16
1
23
16
6
5
5
20
20
0
23
16
5
6
5
20
19
1
21
16
5
5
6
18
20
-2
20
15
5
4
6
15
17
-2
19
15
5
3
7
15
22
-7
18
16
3
8
5
12
14
-2
17
16
3
8
5
11
16
-5
17
16
3
6
7
11
19
-8
15
16
2
8
6
15
18
-3
14
16
3
3
10
9
18
-9
12
Команда
1
Росарио Сентраль
2
Бока Хуниорс
3
Ривер Плейт
4
Химнасия
5
Велес Сарсфилд
6
Индепендьенте
7
Бельграно
8
Барракас Сентраль
9
Архентинос Хуниорс
10
Ланус
11
Институто
12
Дефенса и Хустисия
13
Платенсе
14
Индепендьенте Ривадавия
15
Тальерес де Кордоба
16
Атлетико Тукуман
17
Сан-Лоренсо
18
Уракан
19
Расинг Клуб
20
Эстудиантес
21
Тигре
22
Ньюэллс Олд Бойз
23
Унион Санта-Фе
24
Химнасия и Эсгрима Мендоса
25
Банфилд
26
Атлетико Сармиенто
27
Сентраль Кордоба
28
Депортиво Риестра
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
4
3
22
17
5
31
16
7
6
3
25
17
8
27
16
8
3
5
19
11
8
27
16
8
3
5
19
21
-2
27
16
5
9
2
22
14
8
24
16
6
6
4
19
16
3
24
16
6
6
4
13
12
1
24
16
5
8
3
15
15
0
23
16
6
5
5
16
17
-1
23
15
6
4
5
18
14
4
22
16
6
4
6
18
17
1
22
15
6
4
5
20
20
0
22
16
5
6
5
17
16
1
21
15
5
5
5
13
18
-5
20
16
5
4
7
18
18
0
19
16
5
3
8
16
19
-3
18
16
3
8
5
9
13
-4
17
15
3
7
5
12
15
-3
16
16
4
4
8
15
19
-4
16
15
4
4
7
12
16
-4
16
16
3
6
7
18
18
0
15
15
3
6
6
12
21
-9
15
16
3
5
8
21
28
-7
14
16
3
4
9
12
25
-13
13
16
3
3
10
15
25
-10
12
16
4
0
12
15
29
-14
12
16
1
5
10
7
24
-17
8
16
0
6
10
4
17
-13
6
16
0
2
14
11
29
-18
2
15
0
2
13
6
27
-21
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
1
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
2
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+