Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
10
14
16
17
19
23
24
25
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
16
12
3
45
23
22
60
31
17
9
5
37
25
12
60
31
17
8
6
44
28
16
59
32
14
15
3
43
27
16
57
32
17
6
9
44
39
5
57
31
16
8
7
49
38
11
56
32
17
4
11
43
26
17
55
31
16
6
9
41
30
11
54
32
13
10
9
34
28
6
49
31
12
11
8
34
26
8
47
31
12
11
8
39
35
4
47
32
12
11
9
32
28
4
47
32
12
11
9
39
36
3
47
31
13
7
11
39
28
11
46
32
11
9
12
48
44
4
42
31
10
11
10
29
29
0
41
32
10
11
11
23
30
-7
41
32
12
4
16
36
44
-8
40
32
9
12
11
34
31
3
39
31
10
8
13
33
35
-2
38
31
10
8
13
30
38
-8
38
31
8
14
9
29
37
-8
38
32
9
9
14
33
39
-6
36
32
8
12
12
28
35
-7
36
32
8
9
15
35
44
-9
33
32
7
11
14
31
37
-6
32
31
6
8
17
22
46
-24
26
32
3
14
15
16
31
-15
23
32
3
10
19
22
45
-23
19
31
3
5
23
15
45
-30
14
Команда
7
10
12
15
16
18
19
22
23
27
28
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
4
0
21
8
13
37
16
11
3
2
36
20
16
36
15
9
6
0
20
6
14
33
16
9
6
1
21
13
8
33
15
10
2
3
23
13
10
32
16
9
3
4
27
12
15
30
16
9
3
4
25
18
7
30
16
8
4
4
27
16
11
28
15
8
4
3
22
11
11
28
16
9
1
6
24
15
9
28
16
8
4
4
21
15
6
28
16
7
4
5
21
16
5
25
15
7
4
4
18
13
5
25
16
6
7
3
19
15
4
25
16
6
7
3
16
12
4
25
16
7
4
5
17
14
3
25
16
7
3
6
17
13
4
24
16
6
6
4
16
13
3
24
16
7
3
6
14
17
-3
24
16
5
8
3
17
16
1
23
16
6
5
5
20
20
0
23
16
5
6
5
20
19
1
21
16
5
5
6
18
20
-2
20
15
5
4
6
15
17
-2
19
15
5
3
7
15
22
-7
18
16
3
8
5
12
14
-2
17
16
3
8
5
11
16
-5
17
16
3
6
7
11
19
-8
15
16
2
8
6
15
18
-3
14
16
3
3
10
9
18
-9
12
Команда
4
10
11
13
17
18
19
20
21
25
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
4
3
22
17
5
31
16
7
6
3
25
17
8
27
16
8
3
5
19
11
8
27
16
8
3
5
19
21
-2
27
16
5
9
2
22
14
8
24
16
6
6
4
19
16
3
24
16
6
6
4
13
12
1
24
16
5
8
3
15
15
0
23
16
6
5
5
16
17
-1
23
15
6
4
5
18
14
4
22
16
6
4
6
18
17
1
22
15
6
4
5
20
20
0
22
16
5
6
5
17
16
1
21
15
5
5
5
13
18
-5
20
16
5
4
7
18
18
0
19
16
5
3
8
16
19
-3
18
16
3
8
5
9
13
-4
17
15
3
7
5
12
15
-3
16
16
4
4
8
15
19
-4
16
15
4
4
7
12
16
-4
16
16
3
6
7
18
18
0
15
15
3
6
6
12
21
-9
15
16
3
5
8
21
28
-7
14
16
3
4
9
12
25
-13
13
16
3
3
10
15
25
-10
12
16
4
0
12
15
29
-14
12
16
1
5
10
7
24
-17
8
16
0
6
10
4
17
-13
6
16
0
2
14
11
29
-18
2
15
0
2
13
6
27
-21
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире