Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Ривер Плейт
Результаты
€ 87,50 млн
Ривер Плейт - результаты матчей
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Монументаль
Сайт:
http://www.cariverplate.com.ar
Тренер:
Эдуардо Коудет
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Копа Судамерикана. 2026
Аргентина. Примера. 2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Аргентина. Примера. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Кубок Либертадорес. 2024
Аргентина. Примера. 2024
Клубный чемпионат мира. 2018
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2018
Клубный чемпионат мира. 2015
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
05.11 | 21:00
Альдосиви
0 : 2
Ривер Плейт
01.11 | 21:00
Бока Хуниорс
1 : 0
Ривер Плейт
26.10 | 01:15
Ривер Плейт
1 : 0
Расинг Клуб
19.10 | 02:15
Бельграно
0 : 3
Ривер Плейт
15.10 | 01:00
Атлетико Сармиенто
1 : 1
Ривер Плейт
11.10 | 03:30
Ривер Плейт
1 : 0
Эстудиантес де Рио-Куарто
20.09 | 01:00
Ривер Плейт
1 : 2
Уракан
12.09 | 23:30
Атлетико Тукуман
1 : 2
Ривер Плейт
07.09 | 01:15
Ривер Плейт
3 : 1
Индепендьенте Ривадавия
30.08 | 21:00
Банфилд
2 : 3
Ривер Плейт
24.08 | 01:15
Ривер Плейт
2 : 2
Велес Сарсфилд
17.08 | 00:00
Ривер Плейт
2 : 0
Архентинос Хуниорс
08.08 | 23:00
Тигре
1 : 0
Ривер Плейт
03.08 | 01:15
Ривер Плейт
0 : 1
Росарио Сентраль
30.07 | 01:15
Химнасия
1 : 0
Ривер Плейт
26.07 | 01:15
Ривер Плейт
0 : 1
Барракас Сентраль
24.05 | 21:30
Ривер Плейт
2 : 3
Бельграно
17.05 | 01:30
Ривер Плейт
1 : 0
Росарио Сентраль
14.05 | 03:30
Ривер Плейт
2 : 0
Химнасия
11.05 | 01:00
Ривер Плейт
2 : 2
Сан-Лоренсо
04.05 | 00:30
Ривер Плейт
0 : 1
Атлетико Тукуман
26.04 | 03:30
Ривер Плейт
3 : 1
Альдосиви
19.04 | 23:00
Ривер Плейт
0 : 1
Бока Хуниорс
13.04 | 02:00
Расинг Клуб
0 : 2
Ривер Плейт
06.04 | 00:00
Ривер Плейт
3 : 0
Бельграно
22.03 | 23:45
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
Ривер Плейт
16.03 | 01:45
Ривер Плейт
2 : 0
Атлетико Сармиенто
13.03 | 03:30
Уракан
1 : 2
Ривер Плейт
03.03 | 03:30
Индепендьенте Ривадавия
1 : 1
Ривер Плейт
27.02 | 01:30
Ривер Плейт
3 : 1
Банфилд
23.02 | 01:15
Велес Сарсфилд
1 : 0
Ривер Плейт
13.02 | 03:15
Архентинос Хуниорс
1 : 0
Ривер Плейт
08.02 | 02:00
Ривер Плейт
1 : 4
Тигре
02.02 | 03:30
Росарио Сентраль
0 : 0
Ривер Плейт
29.01 | 02:00
Ривер Плейт
2 : 0
Химнасия
24.01 | 23:00
Барракас Сентраль
0 : 1
Ривер Плейт
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
1
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
2
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+