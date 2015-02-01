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    Ривер Плейт - результаты

    Город Буэнос-Айрес
    Дивизион Аргентина-Примера
    Сайт http://www.cariverplate.com.ar
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 6
    Групповой этап, 6 тур
    		16 апреля, четверг 01:45 Ривер Плейт 3:0 Сан-Хосе
    Групповой этап, 5 тур
    		9 апреля, четверг 04:00 Тигрес УАНЛ 2:2 Ривер Плейт
    Групповой этап, 4 тур
    		20 марта, пятница 02:00 Ривер Плейт 1:1 Хуан Аурич
    Групповой этап, 3 тур
    		13 марта, пятница 04:15 Хуан Аурич 1:1 Ривер Плейт
    Групповой этап, 2 тур
    		6 марта, пятница 01:15 Ривер Плейт 1:1 Тигрес УАНЛ
    Групповой этап, 1 тур
    		20 февраля, пятница 04:00 Сан-Хосе 2:0 Ривер Плейт
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