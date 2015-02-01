Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 6
|Групповой этап, 6 тур
|16 апреля, четверг
|01:45
|Ривер Плейт
|3:0
|Сан-Хосе
|Групповой этап, 5 тур
|9 апреля, четверг
|04:00
|Тигрес УАНЛ
|2:2
|Ривер Плейт
|Групповой этап, 4 тур
|20 марта, пятница
|02:00
|Ривер Плейт
|1:1
|Хуан Аурич
|Групповой этап, 3 тур
|13 марта, пятница
|04:15
|Хуан Аурич
|1:1
|Ривер Плейт
|Групповой этап, 2 тур
|6 марта, пятница
|01:15
|Ривер Плейт
|1:1
|Тигрес УАНЛ
|Групповой этап, 1 тур
|20 февраля, пятница
|04:00
|Сан-Хосе
|2:0
|Ривер Плейт