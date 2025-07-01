У «Спартака» нет предложений по Барко

Представители полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко ведут работу по уходу футболиста из клуба. Хавбек хочет покинуть команду по личным мотивам.
При этом на данный момент в «Спартак» не поступало ни одного предложения о трансфере. За ситуацией следит «Ривер Плейт» и несколько клубов из Бразилии.
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»