У «Спартака» нет предложений по Барко

Представители полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко ведут работу по уходу футболиста из клуба. Хавбек хочет покинуть команду по личным мотивам.

При этом на данный момент в «Спартак» не поступало ни одного предложения о трансфере. За ситуацией следит «Ривер Плейт» и несколько клубов из Бразилии.