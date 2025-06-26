26.06.2025, четверг, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
35
Giorgio Costantini
ЦП
8
Игнасио Фернандес
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
4-1-1-2-2
34
Армани
29
Монтиэль
28
Мартинес
27
Диас
21
Акунья
5
Краневиттер
29
8
Меса
30
Мастантуоно
9
Колидио
93
Борха
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
3
Дармиан
6
де Врей
6
де Врей
3
Дармиан
23
Барелла
8
Сучич
8
Сучич
23
Барелла
10
Мартинес
21
Карбони
21
Карбони
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Эспозито
94
Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Колидио
2
Пеццелла
2
Пеццелла
9
Колидио
5
Краневиттер
35
35
5
Краневиттер
8
Меса
8
Фернандес
8
Фернандес
8
Меса
29
22
Ланзини
22
Ланзини
29
Остались в запасе
Интер
Ривер Плейт
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Интер - Ривер Плейт
4
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
20
Офсайды
2
1
Количество передач
413
322
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ривер Плейт», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ривер Плейт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»