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  • «Интер» – «Ривер Плейт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

«Интер» – «Ривер Плейт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

26 июня 2025, 02:50
Интер
26.06.2025, четверг, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ривер Плейт
72' Ф. Пио Эспозито 90+3' А. Бастони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К) ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
35
Giorgio Costantini
ЦП
8
Игнасио Фернандес
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
4-1-1-2-2
34
Армани
29
Монтиэль
28
Мартинес
27
Диас
21
Акунья
5
Краневиттер
29
8
Меса
30
Мастантуоно
9
Колидио
93
Борха
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
3
Дармиан
6
де Врей
6
де Врей
3
Дармиан
23
Барелла
8
Сучич
8
Сучич
23
Барелла
10
Мартинес
21
Карбони
21
Карбони
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Эспозито
94
Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Колидио
2
Пеццелла
2
Пеццелла
9
Колидио
5
Краневиттер
35
35
5
Краневиттер
8
Меса
8
Фернандес
8
Фернандес
8
Меса
29
22
Ланзини
22
Ланзини
29
Остались в запасе
Интер
Ривер Плейт
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
28
Gonzalo Martinez
ЦП
24
Santiago Lencina
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
33
Гонсало Тапиа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Интер
Точно не сыграют
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Хакан Чалханоглу
ЦП
Давиде Фраттези
ЦП
Бенжамен Павар
ПЗ
Мехди Тареми
ЦФ
Маркюс Тюрам
ЦФ
Петр Зелински
ЦП
Ривер Плейт
Точно не сыграют
Кевин Кастаньо
ОП
Себастьян Дриусси
ЛВ
Джулиано Галоппо
ЦП
Энцо Перес
ЦП
Agustín Ruberto
ЦФ
Santiago Simón
ЦП
Статистика матча Интер - Ривер Плейт
4
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
20
Офсайды
2
1
Количество передач
413
322
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ривер Плейт», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Ривер Плейт»

«Интер» – «Ривер Плейт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ривер Плейт Интер
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