26 июня на стадионе Lumen Field состоится третий тур группового этапа Клубного чемпионата мира. «Интер» и «Ривер Плейт» встречаются в матче, который во многом определит судьбу путeвки в плей-офф. Итальянцы не проигрывают в 8 из 10 последних матчей, но испытывают проблемы в обороне. Аргентинцы выглядят стабильнее и забивают значительно больше. Это противостояние стилей и характеров.

«Интер»

Команда из Милана уверенно стартовала на турнире, сыграв вничью с «Монтерреем» (1:1) и победив «Ураву Ред Даймондс» (2:1). Однако нестабильность всe ещe присутствует: 9 пропущенных голов за 5 последних матчей – тревожный сигнал. В атаке дела обстоят лучше: 7 голов за этот же отрезок, регулярные голы в большинстве матчей. «Интер» полагается на опыт и индивидуальное мастерство, но нуждается в надeжной обороне, которой пока нет.

«Ривер Плейт»

Аргентинский гранд уверенно проводит турнир: победа над «Уравой» (3:1) и ничья с «Монтерреем» (0:0) отражают сбалансированность и грамотную структуру игры. За последние 5 матчей «Ривер Плейт» забил 11 голов, в среднем 2.2 за игру, пропустив лишь 5. Команда демонстрирует зрелый футбол, грамотно контролирует темп и уверенно действует как в позиционном нападении, так и при контратаках. Не проигрывает в 18 из 20 матчей – форма внушает доверие.

Факты о командах:

«Интер»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 1.8 – в защите (5 последних матчей)

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Ривер Плейт»

Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей

В среднем 2.2 гола за игру в атаке, 1.0 – в защите (5 последних матчей)

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч «Интер» – «Ривер Плейт»

Итальянцы демонстрируют хорошие атакующие показатели, но слишком часто позволяют соперникам забивать. При этом оба клуба склонны к обмену голами, что повышает вероятность результативного матча.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера»

Рекомендованные ставки: