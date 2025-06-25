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Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Ривер Плейт»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025

25 июня 2025 10:25
Интер - Ривер Плейт
26 июн. 2025, четверг 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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26 июня на стадионе Lumen Field состоится третий тур группового этапа Клубного чемпионата мира. «Интер» и «Ривер Плейт» встречаются в матче, который во многом определит судьбу путeвки в плей-офф. Итальянцы не проигрывают в 8 из 10 последних матчей, но испытывают проблемы в обороне. Аргентинцы выглядят стабильнее и забивают значительно больше. Это противостояние стилей и характеров.

«Интер»

Команда из Милана уверенно стартовала на турнире, сыграв вничью с «Монтерреем» (1:1) и победив «Ураву Ред Даймондс» (2:1). Однако нестабильность всe ещe присутствует: 9 пропущенных голов за 5 последних матчей – тревожный сигнал. В атаке дела обстоят лучше: 7 голов за этот же отрезок, регулярные голы в большинстве матчей. «Интер» полагается на опыт и индивидуальное мастерство, но нуждается в надeжной обороне, которой пока нет.

«Ривер Плейт»

Аргентинский гранд уверенно проводит турнир: победа над «Уравой» (3:1) и ничья с «Монтерреем» (0:0) отражают сбалансированность и грамотную структуру игры. За последние 5 матчей «Ривер Плейт» забил 11 голов, в среднем 2.2 за игру, пропустив лишь 5. Команда демонстрирует зрелый футбол, грамотно контролирует темп и уверенно действует как в позиционном нападении, так и при контратаках. Не проигрывает в 18 из 20 матчей – форма внушает доверие.

Факты о командах:

«Интер»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 1.8 – в защите (5 последних матчей)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Ривер Плейт»

  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей
  • В среднем 2.2 гола за игру в атаке, 1.0 – в защите (5 последних матчей)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч «Интер» – «Ривер Плейт»

Итальянцы демонстрируют хорошие атакующие показатели, но слишком часто позволяют соперникам забивать. При этом оба клуба склонны к обмену голами, что повышает вероятность результативного матча.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Интера» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Ривер Плейт Интер
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