Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду определился со своим будущим.

Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют ЦСКА и «Ривер Плейт».

Однако аргентинец не намерен менять команду предстоящей зимой. Он с пониманием относится к дефициту игровой практики в первой части сезона.