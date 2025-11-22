Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду определился со своим будущим.
Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют ЦСКА и «Ривер Плейт».
Однако аргентинец не намерен менять команду предстоящей зимой. Он с пониманием относится к дефициту игровой практики в первой части сезона.
- «Зенит» купил Гонду в августе 2024 года за 12 миллионов евро.
- С тех пор аргентинский форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
- В этом сезоне на его счету 2+2 в 20 играх.
- Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2028-го.
