26 июня на стадионе «Lumen Field» состоится матч между «Интером» и «Ривер Плейт» в рамках 3-го тура Клубного чемпионата мира. Оба коллектива сохраняют шансы на плей-офф, и игра обещает быть напряжeнной. Итальянский клуб пока нестабилен в защите, а аргентинцы демонстрируют устойчивую форму и высокую результативность.

«Интер»

Миланцы выиграли у «Уравы» (2:1) и сыграли вничью с «Монтерреем» (1:1), но в целом выглядят уязвимо в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила 9 голов – 1.80 в среднем. В атаке же «Интер» остаeтся опасным, забивая в 8 из 10 последних встреч.Ключевая проблема – нестабильная защита, особенно при позиционной обороне.

Показатели:

Не проигрывает в 8 из 10 матчей;

В среднем 1.40 гола за игру;

Пропускает в 3 матчах подряд;

1.80 пропущенного за игру за последние 5 матчей.

«Ривер Плейт»

Аргентинцы не проигрывают в 18 из 20 последних матчей и демонстрируют хорошую форму на турнире. Команда сыграла вничью с «Монтерреем» и уверенно обыграла «Ураву» (3:1). За последние 5 матчей – 11 голов при 5 пропущенных. При этом «Ривер Плейт» сохраняет баланс между атакой и обороной и выглядит стабильнее своего соперника.

Показатели:

2.20 гола за игру в последних 5 матчах;

Пропускает в среднем 1.00 за матч;

Забивает в 11 из 13 последних матчей;

Не проигрывает в 8 матчах подряд.

Ключевые факты перед матчем

«Интер» пропускает 1.80 гола в среднем за матч.

«Ривер Плейт» забивает 2.20 за игру.

Аргентинцы не проигрывают в 18 из 20 матчей.

«Интер» забивает в 8 из 10 последних встреч.

«Ривер Плейт» пропускает меньше – 1.00 в среднем за матч.

Анализ и прогноз

Оба клуба находятся в борьбе за выход в плей-офф, но текущая форма аргентинцев внушает больше доверия. «Ривер Плейт» демонстрирует организованную игру, хорошо использует фланги и прессингует высоко. В то время как «Интер» выглядит нестабильно в защите и часто теряет концентрацию при позиционных атаках соперника. При этом атакующий потенциал обеих команд высок, что делает ставку на результативную игру вполне оправданной. Однако с учетом формы «Интера», итальянцы выглядят чуть предпочтительнее на фоне «Ривер Плейт».

Рекомендованные ставки