В Италии опровергли слова Медведева о Белтране

«Зенит» по-прежнему интересуется полузащитником «Фиорентины» Лукасом Белтраном.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев, заявил, что это неправда.

«Несмотря на то, что сказал Медведев, интерес «Зенита» к Белтрану реален. Впрочем, сам аргентинец ждет предложения от «Ривер Плейт», – написало издание Corriere Fiorentino.