В Италии опровергли слова Медведева о Белтране

«Зенит» по-прежнему интересуется полузащитником «Фиорентины» Лукасом Белтраном.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев, заявил, что это неправда.
«Несмотря на то, что сказал Медведев, интерес «Зенита» к Белтрану реален. Впрочем, сам аргентинец ждет предложения от «Ривер Плейт», – написало издание Corriere Fiorentino.
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
