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  • Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте

Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте

Сегодня, 08:20

В матче 2-го тура группы E клубного чемпионата мира «Интер» победил «Ураву Рэд Даймондс» со счетом 2:1.

Японский клуб открыл счет на 11-й минуте усилиями Ремы Ватанабе. Миланцы отыгрались на 78-й – гол забил Лаутаро Мартинес. Победный мяч «Интер» забил на 90+2-й минуте. Гол на счету Валентина Карбони.

В другом матче этой группы «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» – 0:0.

После двух туров у аргентинского клуба и «Интера» по 4 очка, у мексиканской команды – 2 балла. «Урава Рэд Даймондс» с 0 очков потеряла шансы на выход из группы.

Во встрече группы F «Флуминенсе» победил «Ульсан Хендэ» со счетом 4:2.

Теперь у бразильского клуба и у дортмундской «Боруссии» на счету по 4 очка, у «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР – 3, а корейская команда с 0 баллов потеряла шансы на выход из группы.

Клубный чемпионат мира. Группа E. 2-й тур

Интер (Италия) – Урава Рэд Даймондс (Япония) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ватанабе, 11; 1:1 – Мартинес, 78; 2:1 – Карбони, 90+2.

Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0

Удаление: Кастаньо, 90+1 – нет.

Клубный чемпионат мира. Группа F. 2-й тур

Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан Хендэ (Южная Корея) – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ариас, 27; 1:1 – Ли Чжин Хен, 37; 1:2 – Ом Вон Сан, 45+3; 2:2 – Нонато, 66; 3:2 – Фрейтес, 83; 4:2 – Кено, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Урава Рэд Даймондс Интер Ривер Плейт Монтеррей Флуминенсе Ульсан Хендэ
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