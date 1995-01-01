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    Блан может возглавить «Монако»

    Лоран Блан может вернуться к тренерской деятельности после перерыва сроком 3,5 года.

    По информации Foot Mercato, «Монако» рассматривает кандидатуру 54-летнего специалиста на замену Леонарду Жардиму, который близок к увольнению с занимаемого поста.

    Сообщается, что стороны уже провели встречу и обсудили возможное сотрудничество.

    • Последним клубом Блана был «ПСЖ», который он покинул в июне 2016 года.
    • «Монако» набрал 25 очков в 17 турах Лиги 1 и занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Foot Mercato

    Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Nikoo 9 минут назад

      Опять уволят тренера

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