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Блан может возглавить «Монако»

21 декабря 2019, 06:41
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Лоран Блан может вернуться к тренерской деятельности после перерыва сроком 3,5 года.

По информации Foot Mercato, «Монако» рассматривает кандидатуру 54-летнего специалиста на замену Леонарду Жардиму, который близок к увольнению с занимаемого поста.

Сообщается, что стороны уже провели встречу и обсудили возможное сотрудничество.

  • Последним клубом Блана был «ПСЖ», который он покинул в июне 2016 года.
  • «Монако» набрал 25 очков в 17 турах Лиги 1 и занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: Foot Mercato

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Франция. Лига 1 Монако Блан Лоран Жардим Леонарду
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Nikoo
1576901882
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