Блан может возглавить «Монако»

Лоран Блан может вернуться к тренерской деятельности после перерыва сроком 3,5 года.
По информации Foot Mercato, «Монако» рассматривает кандидатуру 54-летнего специалиста на замену Леонарду Жардиму, который близок к увольнению с занимаемого поста.
Сообщается, что стороны уже провели встречу и обсудили возможное сотрудничество.
- Последним клубом Блана был «ПСЖ», который он покинул в июне 2016 года.
- «Монако» набрал 25 очков в 17 турах Лиги 1 и занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: Foot Mercato
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