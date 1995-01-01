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    GFFN: Жардим может быть уволен из «Монако» в случае поражения от «Лилля»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рискует быть уволенным из клуба после ближайшего матча против «Лилля».

    Как сообщает источник, руководство клуба расстроил недавний вылет из кубка французской лиги от «Лилля» (0:3) на стадии 1/8 финала.

    Следующий матч монегаски проведут против того же соперника в субботу, 21 декабря.

    • Сейчас команда Жардима делит восьмое место с «Лионом» (25 очков).
    • Сообщалось, что Леонид Слуцкий – возможный кандидат на пост главного тренера «Монако».
    • Португальский специалист работал в клубе с 2014 по 2018-й, а затем вернулся и работает с 2019 года.

    Источник: Get French Football News

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