GFFN: Жардим может быть уволен из «Монако» в случае поражения от «Лилля»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рискует быть уволенным из клуба после ближайшего матча против «Лилля».

Как сообщает источник, руководство клуба расстроил недавний вылет из кубка французской лиги от «Лилля» (0:3) на стадии 1/8 финала.

Следующий матч монегаски проведут против того же соперника в субботу, 21 декабря.