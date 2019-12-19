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  • GFFN: Жардим может быть уволен из «Монако» в случае поражения от «Лилля»

GFFN: Жардим может быть уволен из «Монако» в случае поражения от «Лилля»

19 декабря 2019, 09:47

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рискует быть уволенным из клуба после ближайшего матча против «Лилля».

Как сообщает источник, руководство клуба расстроил недавний вылет из кубка французской лиги от «Лилля» (0:3) на стадии 1/8 финала.

Следующий матч монегаски проведут против того же соперника в субботу, 21 декабря.

  • Сейчас команда Жардима делит восьмое место с «Лионом» (25 очков).
  • Сообщалось, что Леонид Слуцкий – возможный кандидат на пост главного тренера «Монако».
  • Португальский специалист работал в клубе с 2014 по 2018-й, а затем вернулся и работает с 2019 года.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Монако Жардим Леонарду
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