Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.

«Головин прогрессирует. Он больше соответствует позиции восьмого номера, чем Сеск Фабрегас. Россиянин лучше обостряет», – считает португалец.