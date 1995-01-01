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    Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

    Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.

    «Головин прогрессирует. Он больше соответствует позиции восьмого номера, чем Сеск Фабрегас. Россиянин лучше обостряет», – считает португалец.

    • L’Equipe назвала Головина лучшим игроком 7-го тура Лиги 1 и поставила ему 9 баллов.
    • Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Головин провел выдающийся матч.
    • «Монако» благодаря последней победе над «Ниццей» покинул зону вылета.

    Источник: Лига 1

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3855

      ivan-football-fan 35 минут назад

      ...да погодите там вы парня зализывать... Фабрегас предыдущих лет десять выдавал пасы на загляденье... Он человек уходящей эпохи. Сейчас он уже на поле-то просто номер отрабатывает)))) Не с ним Головину надо конкурировать, а с какими-нибудь мэддисонами из АПЛ... То бишь: с ровесниками "на подъёме"

      0
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      Рейтинг: +3967

      filosof sparty 45 минут назад

      Как же приятно читать подобное о наших игроках. Так держать, молодец!!!

      1
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      Рейтинг: +3855

      ivan-football-fan > filosof sparty 38 минут назад

      и то))+

      0
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