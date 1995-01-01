Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

...да погодите там вы парня зализывать... Фабрегас предыдущих лет десять выдавал пасы на загляденье... Он человек уходящей эпохи. Сейчас он уже на поле-то просто номер отрабатывает)))) Не с ним Головину надо конкурировать, а с какими-нибудь мэддисонами из АПЛ... То бишь: с ровесниками "на подъёме"
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина. Об игре россиянина поговорил его главный тренер Леонарду Жардим.
«Головин прогрессирует. Он больше соответствует позиции восьмого номера, чем Сеск Фабрегас. Россиянин лучше обостряет», – считает португалец.
- L’Equipe назвала Головина лучшим игроком 7-го тура Лиги 1 и поставила ему 9 баллов.
- Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Головин провел выдающийся матч.
- «Монако» благодаря последней победе над «Ниццей» покинул зону вылета.