Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Тренер «Ниццы» Виейра: «Головин провел выдающийся матч»

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал матч 7-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3).

    «Головин провел выдающийся матч. Но у нас была возможность сыграть лучше, усилить полузащиту. Нужно было сделать иные замены. Мы проиграли «Монако» – клубу, в котором собраны сильные игроки», – сказал Виейра

    • «Монако» одержал первую победу в сезоне и поднялся с 19-го места в турнирной таблице на 17-е.
    • Головин набрал первые результативные очки в сезоне и стал первым россиянином за 25 лет, оформившим дубль во Франции.

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106827
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73789
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru