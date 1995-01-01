Тренер «Ниццы» Виейра: «Головин провел выдающийся матч»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал матч 7-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3).

«Головин провел выдающийся матч. Но у нас была возможность сыграть лучше, усилить полузащиту. Нужно было сделать иные замены. Мы проиграли «Монако» – клубу, в котором собраны сильные игроки», – сказал Виейра