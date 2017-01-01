Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции

Красавела)))
«Монако» дома обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура Лиги 1.
Полузащитник хозяев Александр Головин забил два мяча и отдал результативную передачу.
По информации Opta, 23-летний игрок стал первым россиянином во французском футболе за 25 лет, забившим два гола в одном матче. В октябре 1994-го года дубль в ворота «Сошо» оформил экс-нападающий «Страсбура» Александр Мостовой.
Головин также стал первым футболистом «Монако» за два года, поучаствовавшим в трех голах по ходу одной встрече. В ноябре 2017-го хавбек Алмами Туре отдал три ассиста.
Ранее агент футболиста Олег Артемов сказал, что Головин стал лидером команды и окончательно адаптировался во Франции.
- Команда Леонарду Жардима набрала шесть очков и поднялась с 19-го места на 17-е, покинув зону вылета.
- Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.