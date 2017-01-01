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    Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции

    «Монако» дома обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура Лиги 1.

    Полузащитник хозяев Александр Головин забил два мяча и отдал результативную передачу.

    По информации Opta, 23-летний игрок стал первым россиянином во французском футболе за 25 лет, забившим два гола в одном матче. В октябре 1994-го года дубль в ворота «Сошо» оформил экс-нападающий «Страсбура» Александр Мостовой.

    Головин также стал первым футболистом «Монако» за два года, поучаствовавшим в трех голах по ходу одной встрече. В ноябре 2017-го хавбек Алмами Туре отдал три ассиста.

    Ранее агент футболиста Олег Артемов сказал, что Головин стал лидером команды и окончательно адаптировался во Франции.

    • Команда Леонарду Жардима набрала шесть очков и поднялась с 19-го места на 17-е, покинув зону вылета.
    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.

    Источник: OptaJean

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    Сегодня, 06:35
    Комментарии20
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      Рейтинг: +63

      Armani nn 24 минуты назад

      Красавела)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6100

      FanatSerj 44 минуты назад

      По заголовку еще было подозрение, что при этом Монако все равно проиграл ))
      Надо Голове показать себя хорошо в клубе и валить быстрее в явно что то получше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9727

      vladimir-7 1 час назад

      Александр Головин своей игрой поставил французских болельщиков на колени, став лидером команды Монако. Саша, продолжай так играть и
      твое будущее в твоих руках. Ты, молодец! Гордимся тобой. Здоровья, тебе и удачи!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1493

      Derzkiy1 1 час назад

      Все на уровне , красавец ! Надеюсь уедет в нормальный клуб, играет на много сильнее одноклубников !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11723

      bset 1 час назад

      Где те комментаторы, что писали, что Головин играть не умеет, а его просто распиарили?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9727

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      Видимо заткнули свои рты и от злобы залезли под корягу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Пельш 1 1 час назад

      Саня походу единственный из наших футболёров, кому нужен в первую очередь футбол, а только потом бабло! Красавец! Жардим хорошего футболиста видит из далека!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1493

      Derzkiy1 > Пельш 1 1 час назад

      Армейцы они такие

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2915

      Gek Dement > Пельш 1 1 час назад

      Конечно, он в Монако за еду говорят играет..

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3423

      Добрый Бобер > Пельш 1 25 минут назад

      Ещё Черышев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +605

      Дима Цэ 1 час назад

      Ух, посмотрел обзор... Еще 2+1... Красава

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      mp7700 1 час назад

      Молодчик Саня, рости и развивался. Удачи тебе.

      5
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      Рейтинг: +378

      амани 2 часа назад

      все правильно, молодец, хороша игра!

      5
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      Рейтинг: +605

      Дима Цэ 2 часа назад

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