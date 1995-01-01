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    Агент: «Головин стал лидером «Монако». Его адаптация завершена на 100%»

    Олег Артемов, агент Александра Головина, оценил выступление россиянина в матче седьмого тура Лиги 1 «Монако»«Ницца» (3:1).

    23-летний полузащитник хозяев забил два мяча и ассистировал в моменте с голом нападающего Виссама Бен-Йеддера.

    «Знаю, что «Монако» очень серьeзно готовился к этому матчу. «Ницца» принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.

    Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объeме работы, который он выполнил. Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повeл партнеров за собой.

    Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100 процентов. Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере.

    Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень. А для «Монако» эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне», – сказал Артемов.

    • Футболист сборной России вышел в стартовом составе шестой раз в шести играх и отметился первыми результативными действиями в сезоне.
    • Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице на 17-е и покинула зону вылета.

    Источник: «Чемпионат»

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