Агент: «Головин стал лидером «Монако». Его адаптация завершена на 100%»

Олег Артемов, агент Александра Головина, оценил выступление россиянина в матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» – «Ницца» (3:1).

23-летний полузащитник хозяев забил два мяча и ассистировал в моменте с голом нападающего Виссама Бен-Йеддера.

«Знаю, что «Монако» очень серьeзно готовился к этому матчу. «Ницца» принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.

Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объeме работы, который он выполнил. Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повeл партнеров за собой.

Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100 процентов. Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере.

Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень. А для «Монако» эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне», – сказал Артемов.