Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леонарду Жардим - статистика

Фламенго
Португалия
15 ноября 1974 (51)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Эстудиантес
0 : 0
16.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 0
11.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 2
09.10.2026
Фламенго
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Фламенго
30
20
3
7
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 0
11.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 2
09.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 0
03.09.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крузейро
2 : 1
23.08.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+