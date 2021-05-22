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Леонарду Жардим
Материалы
Леонарду Жардим - материалы
Фламенго
Португалия
15 ноября 1974 (51)
Тренер
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Публикации
Кто такой Руй Витория – похоже, новый тренер «Спартака»
Из-за его назначения в руководстве клуба произошло изменение.
22.05.2021 13:11
15
За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера
Сейчас клубом рулит Роберто Морено.
29.12.2019 12:28
7
«Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте
Жардима могут уволить второй раз за год.
16.09.2019 12:35
11
Спорим, вы не знали, кто помог Рыболовлеву построить «Монако»? Этим человеком восхищаются Моуринью и Гвардиола
А еще Луис Кампос – гений в работе с молодежью.
08.07.2019 19:42
3
У «Монако» проблемы. Денег нет, но есть конфликты
Клуб в двух очках от прямого вылета.
12.05.2019 10:34
14
«Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека
Минус один русский топ-менеджер в Европе.
15.02.2019 10:54
6
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно
Илья Егоров рвет шаблоны.
22.10.2018 14:20
45
Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло
Он вытащит команду со дна.
14.10.2018 12:11
8
«Монако» уволил тренера, который хотел Головина
Он чуть не выиграл Лигу чемпионов и раскрыл Мбаппе.
12.10.2018 11:50
8
«Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?
У команды совсем нет игры.
29.09.2018 00:10
38
У «Монако» проблемы. Головин, аккуратнее
Кажется, не все так круто, как мы думали.
07.08.2018 17:44
18
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.06.2017 20:00
24
Ждали на год дольше «Спартака». «Монако» выиграл чемпионат Франции
Сегодня «Монако» выиграл у «Сент-Этьена» благодаря голам Мбаппе и Жермена, оформив чемпионский титул впервые с прошлого века. «Бомбардир» рассказывает, как монегаскам это удалось в одной лиге с «ПСЖ».
18.05.2017 11:00
16
«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае
Вадим Лукомский − один из самых известных экспертов по Англии, тактике и тому, как сделать любительский блог суперпопулярным. В интервью «Бомбардиру» Лукомский рассказал о том, как оценивать этот сезон Моуринью, в чем не прав Георгий Черданцев и почему Леонардо Жардима и его «Монако» сильно переоценивают.
26.04.2017 15:30
1
1
2
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
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