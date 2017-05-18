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Ждали на год дольше «Спартака». «Монако» выиграл чемпионат Франции

Сколько длилась бестрофейность?

Последний раз «Монако» выигрывал чемпионат Франции в 2000 году, когда пара нападения Трезеге-Симоне наколотила 43 гола на двоих. Тогда же монегаски завоевали французский Суперкубок, через три года отпраздновали победу в Кубке лиги, а в 2004-м находились в шаге от главного трофея Европы, но проиграли «Порту» в финале Лиги чемпионов. Нынешнее золото – восьмое в истории «Монако», по количеству чемпионств он догнал «Нант» и уступает только «Марселю» (9) и «Сент-Этьену» (10).

Как они выступали в чемпионате?

Феноменально! Больше половины всех побед – крупные, забито больше сотни голов. Начал «Монако» с ничьи с «Генгамом», затем выиграл четыре матча, в том числе и у «ПСЖ», потом крупно влетел в Ницце (0:4), но тут же наколотил семь голов «Метцу», забивал по шесть «Монпелье» и «Нанси», пять «Бастии», отхватил свое и «Марсель» (4:0). С февраля «Монако» вообще выиграл 13 матчей из 14, пока «ПСЖ» ничего не смог забить «Тулузе» и скандально сгорел в той же Ницце (1:3) с двумя удалениями. Фактически после матча «Ницца» – «ПСЖ» вопрос о чемпионстве был практически решен – уже не верилось, что набравший такой крутой ход «Монако» сможет еще где-то дать шанс парижанам.

Что по статистике?

«Монако» – не самая бьющая команда, по владению мячом уступает еще пяти клубам, замыкает шестерку по точности передач и находится за ее пределами по удачным обводкам. Зато в чем «Монако» первый, так это по количеству ударов в створ ворот. Ну и по голам, конечно.

А что в кубках?

И в Кубке Лиги и в Кубке Франции «Монако» дошел до поздних стадий, но везде получил звонкие оплеухи от «ПСЖ» – соответственно, 1:4 и 0:5. Если в финале Кубка Лиги играла практически основа, то в поулфинальном матче национального Кубка – полудубль. Впрочем, «ПСЖ» прогремел на всю Европу в Лиге чемпионов своим поражением 1:6 в Барселоне, а выступление «Монако» в ЛЧ стало настоящей гордостью всей лиги – команда красиво выбросила из турнира «Ман Сити» и дортмундскую «Боруссию», да и с «Ювентусом» в полуфинале играла тоже очень смело.

Кто такой Леонарду Жардим?

Фигура тренера до сих пор немного загадочна. Везде, где он работал, Жардим сумел добиться поставленных целей – в Португалии вывел в тройку «Брагу», благодаря чему клуб сыграл в Лиге чемпионов, затем установил крутой рекорд в «Олимпиакосе», проведя 17 матчей без поражений (но ушел по неизвестным причинам, говорят, закрутив роман с женой президента клуба). Вернувшись в Португалию, Жардим возглавил «Спортинг» и занял с ним второе место, выведя клуб в групповой этап ЛЧ. Лиссабонцы там выступали уже без Жардима – португалец отбыл в «Монако». И сразу вышел из группы Лиги чемпионов с «Байером», «Бенфикой» и «Зенитом», затем еще и поколотив «Арсенал» в 1/8 финала (а вылетел «Монако», конечно, от «Ювентуса»).

Самое удивительное, что и в «Браге», и в «Спортинге», и в раннем «Монако» Жардим делал упор на дисциплину и очень вязкую защитную игру. Матчи этих клубов с ним во главе было смотреть невыносимо скучно, но такая тактика приносила отличный результат. Сейчас же «Монако» – самая веселая и атакующая команда Европы. Вы когда-нибудь встречали похожее тренерское перевоплощение?

А как зовут главных героев?

Радамеля Фалькао и Килиана Мбаппе вы прекрасно знаете. По 17 очков по системе «гол плюс пас» до сегодняшнего дня имели Тома Лема и Бернарду Силва – два крайних полузащитника. Опорника Бакайоко уже облепили команды АПЛ, как и левого защитника Бенжамина Менди. Центрдеф Камиль Глик давно знаком по сборной Польши. Отдельно стоит сказать о центральном полузащитнике Фабиньо, без которого «Монако» точно не достиг бы такого успеха. С момента нашей восторженной статьи о нем, бразилец только прогрессировал. Интересно, насколько удастся Жардиму сохранить нынешний состав команды на следующий сезон.

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Франция. Лига 1 Франция Монако ПСЖ Фалькао Радамель Силва Бернарду Лемар Тома Мбаппе Килиан Жардим Леонарду
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Lokofint
1495060820
С победой!
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ItalianFootball
1495091465
ЗА первое фото большой поклон автору - Риисе, Саньоль,Трезеге,Жюли. Ох, пойду поностальгирую.
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Des79
1495092955
Монако так держать, утерли нос ПСЖ
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OfaZavr
1495096973
С чемпионством, французкие красно-белые!
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zarsm
1495100649
Кб Фейеноорд, Монако и Спартак, это явно год красно белых)При том все ждали чемпионства более 10 лет
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dok66
1495105146
Жардима пригласили на фарт . И он свое приглашение полностью оправдал .
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McDuff
1495114301
хочется сказать спасибо Жардиму и Монако за то, что порадовали своих и нейтральных болельщиков невероятной игрой в этом сезоне, от которой невозможно было оторваться
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mihail1980
1495128495
столько голов наколотили
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goostaff
1495142642
Красавцы! мешкам ном утерли!
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AloneStalker
1495453595
Поздравляю! Классную команду собрали! Утерли нос ПСЖ:))) Разберут полсостава скорее всего летом... Удачи ребятам в новых командах! Мбаппе - ты новый Месси:)
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