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    «Однажды он окажется в «Барселоне». Форвард «Монако», который круче Месси


    4.3
    Голосов: 9
    20.04.2017 13:00
    18-летний Килиан Мбаппе вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов. Юный француз уже добился многих вещей, которые не удавались даже Лионелю Месси. «Бомбардир» рассказывает о форварде мечты для европейских топ-клубов. Он разорвал напичканную талантами дортмундскую «Боруссию».

    Его трансфера в «Барселону» требует Лионель Месси. Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии четвертьфинала. Поэтому летом Месси хочет усиления для команды, которую все привыкли видеть хотя бы в полуфинале. Зато на эту высоту забрался «Монако» с 18-летним лидером в составе.

    Миланский «Интер» оценивает его в 70 миллионов евро, но монегаски продавать таланта не собираются. На него выставили ценник в 130 миллионов. Такие расценки оправданы. Уже в своем юном возрасте парень творит то, чего тот же Месси достигал никак не в начале карьеры.

    Свой пятый гол в Лиге чемпионов Лионель Месси забил в 21 год. Этой же цифры Киллиан Мбаппе достиг в 18 лет. За четыре матча 1/8 и 1/4 финала Киллиан Мбаппе отличился пять раз. Он стал первым игроком, сотворившим подобное в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов. На счету Мбаппе 16 голов в последних 16 играх за «Монако». И это в 18 лет.

    Им интересуется переполненный деньгами «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» готов забрать юношу в Англию. Зидан заявляет, что Мбаппе мог бы стать футболистом «Реала». «Зидан действительно уговаривал меня на переход. Но для игры в командах такого уровня необходимо выйти на пик карьеры. Я своего пика еще не достиг», – отвергает всех Киллиан Мбаппе.

    Сейчас он показывает фотографии с кумиром молодости Криштиану Роналду. А по сети гуляют снимки еще маленького Мбаппе вместе с Анри. Именно с легендарным французом прямо сейчас и сравнивают форварда «Монако». Не зря он оказался самым юным игроком за 62 года, сыгравшим за сборную Франции.

    «Однажды он окажется в «Барселоне» или «Реале». В свои 18 он уже играет огромную роль на поле», – утверждает партнер Мбаппе по «Монако» Фабиньо. Рекордов форвард «Монако» побил уже предостаточно. Мбаппе – самый молодой игрок Лиги 1, забивший в турнире десять и более голов. Мбаппе – второй по возрасту футболист после Бензема, отличившийся в Лиге чемпионов. Он же – самый юный автор дубля в плей-офф Лиги чемпионов.

    «На стадии полуфинала остались только гигантские клубы. О чем думает «Монако»? Мы мечтаем выйти в финал», – оптимистично заявляет Мбаппе. Вместе с набирающим кондиции Фалькао французский вундеркинд составляет идеальную пару нападения. По текущей форме форварды «Монако» ничуть не уступают звездным парочкам и тройкам из «Ювентуса», «Реала» и «Атлетико».

    «Монако» уже выгодно продавал одного французского таланта. Сейчас бывшего форварда монегасков Антони Марсьяля в каждом втором интервью задевает Жозе Моуринью. «Он должен работать лучше, чтобы мне понравиться», – утверждает Жозе. «Манчестер Юнайтед» отдал за него 50 миллионов евро, пообещав еще 30 в качестве различных бонусов.

    «Монако» до сих пор зарабатывает на футболисте, о котором все начали забывать. Поэтому топ-клубам следует быть осторожнее, а Киллиану Мбаппе – не останавливаться в развитии. Иначе история может повториться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      madnight 4 мая 2017, 11:48

      у каждого своя история становления игрока !! как бы его не перехвалили. подобных игроков много а вот продолжить в том же духе могут единицы. Примерно тоже самое что с Лестером . Клуб вознессся до небес в один миг и тут же упал на землю Как бы и этот игрок в следующем сезоне не сдулся

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 апреля 2017, 10:31

      Мбапе если не остановиться,далеко пойдет.

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      Рейтинг: +331

      NapaS 21 апреля 2017, 20:29

      Мусорный заголовок.
      Месси - гений , а Мбапе - просто молодой талант.

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      Рейтинг: +10

      CoosiMO > NapaS 10 мая 2017, 21:13

      Месси просто удачлив. Попал в то место и в то время. То же самое и с Мбаппе. Главное, чтобы не ушёл к Моуру как Марсиаль. Верная погибель для таких игроков.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 апреля 2017, 16:17

      для начала ему надо перебраться в какой нибудь клуб-середняк из германии,англии,испании ,играющий в еврокубках регулярно ...а потом вперед !

      0
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      Рейтинг: +30

      JoiS > 84aivengo 20 апреля 2017, 17:00

      Дружище, твоя логика вообще не понятна, смысл ему переходить в середняк, если он уже играет в Монако...(шило на мыло, при том, что Монако, получше всех этих серядняков) дальше если переход, то только ТОП-клуб.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > JoiS 20 апреля 2017, 17:12

      дружище,я упомянул чемпионаты ДРУГИХ стран(постоянных еврокубковых участников),чтобы освоиться ....

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      Рейтинг: +30

      JoiS > 84aivengo 21 апреля 2017, 04:08

      Дружище, а чем они лучше (команды других лиг)? Если Монако на ближайшие пару лет, постоянный участник Лиги Чемпионов. Ему еще сезон-два побыть в Монако, окрепнуть, а потом уже можно куда идти. Да и тем более, таких много было уже, кто ударно проводят сезон, а в следующем потухают..

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      Рейтинг: +18

      Makar#17 20 апреля 2017, 16:07

      Он не лучше Месси!

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 апреля 2017, 15:05

      будущая звезда

      2
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