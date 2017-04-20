«Однажды он окажется в «Барселоне». Форвард «Монако», который круче Месси

Его трансфера в «Барселону» требует Лионель Месси. Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии четвертьфинала. Поэтому летом Месси хочет усиления для команды, которую все привыкли видеть хотя бы в полуфинале. Зато на эту высоту забрался «Монако» с 18-летним лидером в составе.

Миланский «Интер» оценивает его в 70 миллионов евро, но монегаски продавать таланта не собираются. На него выставили ценник в 130 миллионов. Такие расценки оправданы. Уже в своем юном возрасте парень творит то, чего тот же Месси достигал никак не в начале карьеры.

Свой пятый гол в Лиге чемпионов Лионель Месси забил в 21 год. Этой же цифры Киллиан Мбаппе достиг в 18 лет. За четыре матча 1/8 и 1/4 финала Киллиан Мбаппе отличился пять раз. Он стал первым игроком, сотворившим подобное в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов. На счету Мбаппе 16 голов в последних 16 играх за «Монако». И это в 18 лет.

Им интересуется переполненный деньгами «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» готов забрать юношу в Англию. Зидан заявляет, что Мбаппе мог бы стать футболистом «Реала». «Зидан действительно уговаривал меня на переход. Но для игры в командах такого уровня необходимо выйти на пик карьеры. Я своего пика еще не достиг», – отвергает всех Киллиан Мбаппе.

Сейчас он показывает фотографии с кумиром молодости Криштиану Роналду. А по сети гуляют снимки еще маленького Мбаппе вместе с Анри. Именно с легендарным французом прямо сейчас и сравнивают форварда «Монако». Не зря он оказался самым юным игроком за 62 года, сыгравшим за сборную Франции.

«Однажды он окажется в «Барселоне» или «Реале». В свои 18 он уже играет огромную роль на поле», – утверждает партнер Мбаппе по «Монако» Фабиньо. Рекордов форвард «Монако» побил уже предостаточно. Мбаппе – самый молодой игрок Лиги 1, забивший в турнире десять и более голов. Мбаппе – второй по возрасту футболист после Бензема, отличившийся в Лиге чемпионов. Он же – самый юный автор дубля в плей-офф Лиги чемпионов.

«На стадии полуфинала остались только гигантские клубы. О чем думает «Монако»? Мы мечтаем выйти в финал», – оптимистично заявляет Мбаппе. Вместе с набирающим кондиции Фалькао французский вундеркинд составляет идеальную пару нападения. По текущей форме форварды «Монако» ничуть не уступают звездным парочкам и тройкам из «Ювентуса», «Реала» и «Атлетико».

«Монако» уже выгодно продавал одного французского таланта. Сейчас бывшего форварда монегасков Антони Марсьяля в каждом втором интервью задевает Жозе Моуринью. «Он должен работать лучше, чтобы мне понравиться», – утверждает Жозе. «Манчестер Юнайтед» отдал за него 50 миллионов евро, пообещав еще 30 в качестве различных бонусов.

«Монако» до сих пор зарабатывает на футболисте, о котором все начали забывать. Поэтому топ-клубам следует быть осторожнее, а Киллиану Мбаппе – не останавливаться в развитии. Иначе история может повториться.