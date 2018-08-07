У «Монако» проблемы. Головин, аккуратнее

Год назад «Монако» обставил «ПСЖ» в дебютном сезоне Унаи Эмери и стал чемпионом Франции. С тех пор изменилось абсолютно все: парижане вернули себе золотые медали, Неймар за сказочные 222 млн евро перешел в «ПСЖ», в «Монако» приехал главный российский талант десятилетия. Но один момент так и не поменялся: монегаски продолжают неистово продавать игроков.

Трансферная политика «Монако» и главный тренер Леонарду Жардим существуют в параллельных измерениях. Жардим уже несколько недель в беседах с журналистами заостряет внимание на своем видении работы команды на трансферном рынке. Португалец говорит, что клубу нужно тратить побольше, но при этом сохранять своих лидеров. На деле все происходит абсолютно по-другому.





«Монако» много продает

Прошлым летом клуб покинули Менди, Бернардо Силва, Бакайоко, Сент-Максим, Жермен, Мбаппе, Дирар, Диалло и куча молодых футболистов. Сейчас, за один месяц трансферного окна, «Монако» расстался с Лемаром, Фабиньо, Геззалем, Конголо, Моутиньо, плюс скоро в «Интер» уедет Бальде Кейта. Такая трансферная политика душит клуб изнутри. Даже Унаи Эмери говорил: чтобы команда начала показывать результат, нужно чтобы определенный подбор сильных игроков сыгрался в течение одного-двух сезонов. «Монако» следует по другой схеме. Клуб просто скупает талантливую молодежь, а потом продает ее за большую сумму. Этот трюк нельзя назвать новым для монегасков, но именно он мешает «Монако» задержаться на вершине Лиги 1 больше, чем на один год.

«Монако» покупает мало добротных игроков

Этим летом Дмитрий Рыболовлев положил в свой карман почти 279 млн евро, полученные за продажи футболистов. При этом функционер потратился лишь на 86 миллионов. Главный момент этого пункта – не был приобретен ни один топ. Головин – это хорошо. «Монако» выдержал конкуренцию со стороны «Челси» и «Ювентуса». Но россиянин вряд ли один обеспечит результат команды. По-хорошему, команде срочно нужно усиливать центральную линию и зону атакующего полузащитника. Но «Монако» как-то пассивно реагирует на проблемы. Того же флангового Бальде Кейта можно было задействовать в зоне АПЗ, на месте ушедшего Лемара. Но клуб посчитал, что проще отдать Кейта «Интеру», а под Фалькао расположить кого-то другого. Есть подозрение, что закрывать эту дыру будет именно Головин.

Чем это грозит

Примерно тем, что случилось в матче за Суперкубок Франции. «ПСЖ» вышел против «Монако» и развалил монегасков полурезервным составом. То есть полнейшим провалом. «Монако» слишком слаб даже для того, чтобы бороться за победу в чемпионате Франции. Два сезона назад им удалось сломать «ПСЖ» только потому, что им руководил неопытный Унаи Эмери. Спустя год к контратакующему футболу монегасков привык даже Эмери. С тактически продвинутым Тухелем конкурировать будет еще сложнее.

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