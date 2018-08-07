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У «Монако» проблемы. Головин, аккуратнее

Год назад «Монако» обставил «ПСЖ» в дебютном сезоне Унаи Эмери и стал чемпионом Франции. С тех пор изменилось абсолютно все: парижане вернули себе золотые медали, Неймар за сказочные 222 млн евро перешел в «ПСЖ», в «Монако» приехал главный российский талант десятилетия. Но один момент так и не поменялся: монегаски продолжают неистово продавать игроков.

Трансферная политика «Монако» и главный тренер Леонарду Жардим существуют в параллельных измерениях. Жардим уже несколько недель в беседах с журналистами заостряет внимание на своем видении работы команды на трансферном рынке. Португалец говорит, что клубу нужно тратить побольше, но при этом сохранять своих лидеров. На деле все происходит абсолютно по-другому.

«Монако» много продает

Прошлым летом клуб покинули Менди, Бернардо Силва, Бакайоко, Сент-Максим, Жермен, Мбаппе, Дирар, Диалло и куча молодых футболистов. Сейчас, за один месяц трансферного окна, «Монако» расстался с Лемаром, Фабиньо, Геззалем, Конголо, Моутиньо, плюс скоро в «Интер» уедет Бальде Кейта. Такая трансферная политика душит клуб изнутри. Даже Унаи Эмери говорил: чтобы команда начала показывать результат, нужно чтобы определенный подбор сильных игроков сыгрался в течение одного-двух сезонов. «Монако» следует по другой схеме. Клуб просто скупает талантливую молодежь, а потом продает ее за большую сумму. Этот трюк нельзя назвать новым для монегасков, но именно он мешает «Монако» задержаться на вершине Лиги 1 больше, чем на один год.

«Монако» покупает мало добротных игроков

Этим летом Дмитрий Рыболовлев положил в свой карман почти 279 млн евро, полученные за продажи футболистов. При этом функционер потратился лишь на 86 миллионов. Главный момент этого пункта – не был приобретен ни один топ. Головин – это хорошо. «Монако» выдержал конкуренцию со стороны «Челси» и «Ювентуса». Но россиянин вряд ли один обеспечит результат команды. По-хорошему, команде срочно нужно усиливать центральную линию и зону атакующего полузащитника. Но «Монако» как-то пассивно реагирует на проблемы. Того же флангового Бальде Кейта можно было задействовать в зоне АПЗ, на месте ушедшего Лемара. Но клуб посчитал, что проще отдать Кейта «Интеру», а под Фалькао расположить кого-то другого. Есть подозрение, что закрывать эту дыру будет именно Головин.

Чем это грозит

Примерно тем, что случилось в матче за Суперкубок Франции. «ПСЖ» вышел против «Монако» и развалил монегасков полурезервным составом. То есть полнейшим провалом. «Монако» слишком слаб даже для того, чтобы бороться за победу в чемпионате Франции. Два сезона назад им удалось сломать «ПСЖ» только потому, что им руководил неопытный Унаи Эмери. Спустя год к контратакующему футболу монегасков привык даже Эмери. С тактически продвинутым Тухелем конкурировать будет еще сложнее.

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Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Жардим Леонарду
Комментарии (18)
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I_R_O_N_M_A_N
1533660017
Так пишет как будто у Монако цель на равных конкурировать с ПСЖ в борьбе за чемпионство, на самом деле это лишь проект по зарабатыванию денег - купил за 10 продал за 100 и т.д. и т.п.
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BellatrixBlack
1533661359
во франции нет клуба, который мог бы конкурировать мешком с псж, и не будет. поэтому сравнивать такое себе занятие. да, монако имеет бабосы, но они пришли их зарабатывать, а не тратить по большей части. у псж все наоборот, да и там резервисты не слабые. как сказал оратор ниже, просто купи продай клуб
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Вомбат
1533662776
То, что Монако - вообще не команда (из-за кадровой текучки) было понятно по их последнему выступлению в еврокубках. Тем не менее эта некоманда укомплектована достаточно квалифицированными игроками, чтобы в пятой лиге европы (РПЛ - шестая, но разрыв между ними большой) находиться в верху турнирной таблицы. А значит у Головина будет возможность показать себя.
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bset
1533668306
Останься Головин в ЦСКА, ситуация была бы еще хуже. И все-таки спрос увеличивается, если ты в разных чемпионатах себя показал, потому что были ситуации, когда из России уезжали и тут же сдувались. Так что из российских клубов неохотно берут футболистов, чего не скажешь о Монако. На самый крайний случай можно вернуться в ЦСКА или (на самый крайний случай) в Зенит.
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DeStar
1533678576
есть в этом смысл, но есть и в другом, когда ты понимаешь. что ты тупо не потянешь конкуренцию с псж, может и смысла тогда нет конкурировать? ну оставили бы игроков, все-равно шасн выиграть у псж титул чемпиона был равен где-то 10%, не много, когда с другой стороны чистый заработок лямов 200. Кто-то старается подключаться, но все же нет. Никто не конкурирует с юве в италии - дорого, с баварией в германии - дорого, в апл лишь МЮ пытается это сделать верно ведь? челси с их составом и трансферами? ну нет .не светит тройка им, может арсенал? арсенал так давно сдался в конкуреции и надеется на авось и фанаты канниров( ну мой один друг точнее) каждый гол льет в уши какуе-то сказку, мол все норм и имеет лишь один аргумент, посмотри на лестер! .. ливерпуль вот наоборот стал пытаться. ттх не продает игроков, но и не растет никуда. По мне в апл 1-2 место команды манчестера, и будет борьба за 3-е между ливерпулем и ттх. В ла лагие реал и барса, в этом году реал не соперник, но у них хватит бабла вернутся через год например. Остальные сдались и плывут по течению, ждут пока будет перестройка, у того же юве и тогда попробуют что-то взять.
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TUMS
1533678657
А кто говорил что будет легко Головину? Пусть удача сопутствует этому парню.
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woyser
1533684607
Такая система может быть только на пользу Головину. Постоянное место в основе, плюс через год-другой продадут в клуб по-выше рангом.
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KOLBIS
1533704938
В чем быть аккуратнее?...
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Cules2013
1533713592
Такие же выводы можно было сделать уже давно. ещё по ходу прошлого сезона. Новость прямо какая. Согласен с остальными - а в чём быть осторожнее Головину? Лига 1 всё равно явно сильнее РПЛ, а Монако предпочтительнее любого нашего клуба. Можно даже больше сказать, что текучка кадров позволит Головину чаще играть. Нет такого костяка, как в некоторых клубах, когда в основу фиг пробьёшься. Головин должен просто подтверждать свой уровень и расти дальше. Все карты у него на руках. Не вижу вообще никаких проблем. Если уж он тут не раскроется, то на этом всё. Можно возвращаться обратно.
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denzillo
1533716333
Назад дороги нет-обязан справляться и расти! Удачи
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