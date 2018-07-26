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    Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду


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    Голосов: 15
    26.07.2018 17:45
    Максимально грамотный трансфер.

    «Челси» или «Ювентус» возбуждали сильнее. Треугольник Канте-Головин-Фабрегас в мясорубке против «Юнайтед». Или дикая связка парня из Калтана с величайшим Криштиану. Первый клепает ассисты – второй называет Саню лучшим центрхавом в Италии. Красотень.

    Поверьте: сам Головин мечтал о подобном кратно сильнее. Это его инстаграм оказался на грани непостановочного СИИИ! хором с Роналду (ценности из 2k18). Это он сидел в одном звонке от формы лондонского суперклуба и Абрамовича с жирным контрактом. Подойти к такой планке – невероятная круть и честь для русского футболиста. Но Головин поступил еще круче и честнее. В первую очередь – перед собой. Он отказался от моментального счастья в пользу сложного, но правильного пути.

    Есть простой и очень грустный факт. Сказка сборной России на чемпионате мира случилась вопреки всему. Параллельно с турниром в стране пачками умирали клубы и плесневели старые проблемы. Один месяц не подбросил уровень русского футбола до топовых лиг. Бесконечным авторитетом – подобно хорватскому – наши игроки тоже не обросли. Через несколько дней вообще чемпионат России с «Енисеем» и Панченко. И если вы пока не осознали серость бытия, делайте это скорее. Головин же разобрался в ситуации еще на ЧМ. Он просто взял и ушел из эфира Первого канала, где явно перевозбужденный человек сравнивал его с иконами. Потому что это не так.

    Трезвость – главный нюанс в выборе «Монако». Саня не бросился в сложнейшую лигу мира и не полез в сверх-требовательный Турин прямо сейчас. В подобные места зовут только готовых звезд, а Головин пока не такой. И когда монегаски предложили Александру постепенное развитие, тот моментально отвлекся от вариантов с грандами. Но эта логика лежит на поверхности для любого адекватного человека. Чтобы принять ее, нужна просто храбрость. Трезвый выбор – более глубокая штука.

    Головина хотели и другие андердоги. Но «Монако» работает с перспективными игроками несравнимо качественнее «Эвертона», «Ньюкасла» и даже «Наполи». Вот доказательства за последние два года: Мбаппе, Лемар, Фабиньо, Менди, Бакайоко, Бернарду Силва. Французы расписали для Александра стратегию по превращению в футбольного киборга. Под анализ попало все от конкуренции на поле до формата отношений с русскими боссами клуба. Конечной точкой значился переход в топ-клуб.

    «Мы предложили понятный спортивный проект. Александр обязательно заиграет в любой из ведущих команд мира. Но ему потребуется время на переходный этап. Таким трамплином может стать как раз «Монако» (вице-президент «Монако» Вадим Васильев)

    Только Александр не доверился графикам вслепую. Он и агенты придирались к каждому нюансу – отсюда пауза между чемпионатом мира и трансфером. Головина можно понять: не каждый день тебя заставляют отказать «Челси» и «Юве». Зато теперь можно не сомневаться, что в контракте с «Монако» просканирована и утверждена каждая запятая.

    Доверие от земляков Васильева и Рыболовлева – самая очевидная часть плана. Вопрос об игровом времени стоял острее. В начале мая Леонардо Жардим говорил о переходе на модную 4-4-2 в линию с парой из Тилеманса и Фабиньо. Но бразильца выхватил «Ливерпуль», и «Монако» приклеился к Жану-Эду Ахолу из «Страсбура». Переговоры с ним растянулись на месяц лишь из-за формальностей – всем был очевиден исход. Поэтому Головина звали в фактически конкурентную среду, а смысл выбирать «Монако» был лишь при максимальной практике.

    Жардим узнал о принципиальной претензии Александра на основу и сразу показал гибкость: «Головин – один из самых талантливых игроков в мире. Работать с лучшими – приятно. Но воспитать не до конца сформировавшегося игрока намного сложнее. А я специалист по сложным задачам». По инсайду Нобеля Арустамяна, в переговорах между Головиным и «Монако» обсуждались уже другие схемы на сезон:

    • 4-2-3-1 с Головиным в роли десятки.
    • 4-3-3 с Головиным и Тилемансом перед опорником.

    Оба варианта отлично подходят Александру, но еще продолжение еще жирнее. Следите за руками и делайте скриншот. После ухода Моутинью в «Монако» нет человека, который отлично исполняет стандарты. Сейчас нужно срочно пересмотреть мячи Сани «Арсеналу» и Саудовской Аравии:

    А еще через год из «Монако» исчезнет Тилеманс. В прошлом сезоне он был игроком основы даже при Фабиньо и Моутинью. Без них бельгиец превратится в лидера и чуть позже проследует в какой-нибудь мощный клуб. Это типичный цикл для любого стоящего игрока «Монако» последних лет десяти. И угадайте, кто останется за главного после ухода Тилеманса? Окрепший за год в отличном чемпионате русский парень.

    Причем отличном ровно до нужной степени. «Реймс» и «Терек» не отличаются так уж принципиально – Головин привык раскатывать такие команды. Зато французская лига намного ближе к скаутам из действительно авторитетных мест. И пусть остается риск, что схема не сработает. Риск пшикнуть и погибнуть в топ-клубе сразу после ЦСКА – больше. Трансфер Головина отличается от переходов Аршавина, Павлюченко и Жиркова после бронзового Евро. Александр недостаточно талантлив, чтобы ворваться в богему на скорости Рэшфорда или Винисиуса из «Реала». Но он достаточно умен, чтобы слепить карьеру без эмоций и срывов. По сложному правильному пути.

    Сань, мы очень хотим твоих селфи с Роналду. Спасибо, что придется подождать.

    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

    В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим

    Телеграм-канал автора

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +157

      горя 28 июля 2018, 21:09

      удачи и больших успехов .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 июля 2018, 04:04

      ну что ж, будем надеяться, что Саня не профукает удачу и станет звездой Европы... Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 27 июля 2018, 11:46

      удачи и успехов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber 27 июля 2018, 09:49

      Отличная статья! А за будущим Сани будет крайне интересно посмотреть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 27 июля 2018, 09:41

      жалко,потеряется парень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > altair2004 27 июля 2018, 17:48

      они выиграли трофеи везде,у них есть добрые воспоминания о карьере!!!а что дает РФПЛ,кроме высоких неоправданных зарплат и блатных игроков!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 июля 2018, 07:32

      Удаче не кланяются, её покоряют. Пусть Саня дерзает, он свой выбор сделал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 27 июля 2018, 07:12

      Удачи Александру!!! Надеюсь у него там все получится, и в будущем перейдет в топ-клуб!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      ЕВЧ 27 июля 2018, 05:56

      Все (или почти все) радуются за Головина. Молодец!
      Рахимов с Черданцевым в одном из телеэфиров говорили: - Всем надо уезжать. Всем, кого позовут.
      Правильно. Свалить из страны должны все. Инженеры, учёные, дефки красивые, художники, футболисты. Всем уезжать!
      А кто в России-то хоть кто-то хоть когда-то хоть что-то хорошее сделает? У всех в башках - выучиться или заработать и свалить. Может и правильно? Может это просто место, откуда выкачивают ресурсы, и ничего с этим не сделать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +43

      ЕВЧ > ЕВЧ 27 июля 2018, 06:10

      Ещё надо свалить из страны всем футбольным болельщикам.

      1
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      ...
      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber > ЕВЧ 27 июля 2018, 09:55

      В отличие от всех остальных сфер, где утечка мозгов - проблема, и с ней надо бороться, в футболе немного иначе. У нас есть среда для обучения классных инженеров и математиков, но другие страны предлагают лучшие условия для них. Что касается футбола, у нас нет классной системы подготовки, которая регулярно клепает талантов, и среды тоже нет. Есть только кошельки, для офигенных контрактов и лимит. Поэтому 9 из 10 потениальных талантов превращаются в середнячок, не рискуя ехать в европу. А по-настоящему талантливые и смелые ребята, а-ля Головин, едут в Европу, где играть интереснее и в случае успеха - награда тоже выше. Поэтому, чтобы удержать игроков нужно не держать футболистов, а менять среду. Вкладывать больше в развитие футбола, а не в контракты, типо Халка в Зените. Всё правильно, в футболе ,если ты не развиваешься, ты деградируешь, а Головин пробил потолок РФПЛ. Если уровень лиги не растёт, то игроки уходят.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > altair2004 27 июля 2018, 14:15

      А разве Гинер эти деньги в карман себе положил, он
      расплачивается за стадион, который построил и тратит
      деньги на детскую и молодежную школы, а от государства
      денег нет и не будет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +43

      ЕВЧ > Mr_Jobber 27 июля 2018, 14:24

      Конечно, там интереснее. Не поспоришь. Ну, а кто поднимать-то российский футбол будет? Футболисты кивают на людей: поднимите экономику, создайте условия. А те, кто должен поднимать экономику заработают бабла (честно или не честно - у кого как получится) и тоже из страны сваливают. И что?
      И ещё: как будет расти уровень лиги, если лучшие игроки будут регулярно уходить? Хорватский футбол хорош? А чемпионат Хорватии?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ЕВЧ 27 июля 2018, 17:27

      да что за бред вы несете)))у нас как была коррумпированная страна,так и осталась!!!смысл кому то ехать за бугор,когда они здесь получают завышенные деньги,все хорошо у них,игроки просто ходят на высокооплачиваемую работу,а не играть в футбол ради побед и трофеев!!!зп хватает,зачем напрягаться!?у нас менталитет такой...все ленивые уроды!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > altair2004 27 июля 2018, 17:29

      а ты знаешь кто его учил)?или может ты знаешь кто кому и сколько дает?))хватит писать куйню!!!)

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 июля 2018, 21:19

      все красиво расписано конечно, но надеюсь все таки парень прорвется...

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      Рейтинг: +351

      Константинн 26 июля 2018, 21:05

      Странным образом реально Головиным интересовались только клубы чьи владельцы рускоязычны, пиарят игрока гораздо раньше времени. Посмотрите статистику за прошлый сезон он и близко не тянет на супер звезду, коим его выстовляют. Короче не верю я в него, Аршавин смотрелся гораздо интереснее, в разы.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Константинн 27 июля 2018, 03:44

      поддерживаю!!!в рашке принято раздувать из мухи слона преждевременно и неоправданно!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Константинн 27 июля 2018, 03:46

      тот же Аршавин умер за один успешный сезон в АПЛ!)слабочки наши игроки как физически,так и ментально!!!

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