Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду

Максимально грамотный трансфер.

«Челси» или «Ювентус» возбуждали сильнее. Треугольник Канте-Головин-Фабрегас в мясорубке против «Юнайтед». Или дикая связка парня из Калтана с величайшим Криштиану. Первый клепает ассисты – второй называет Саню лучшим центрхавом в Италии. Красотень.

Поверьте: сам Головин мечтал о подобном кратно сильнее. Это его инстаграм оказался на грани непостановочного СИИИ! хором с Роналду (ценности из 2k18). Это он сидел в одном звонке от формы лондонского суперклуба и Абрамовича с жирным контрактом. Подойти к такой планке – невероятная круть и честь для русского футболиста. Но Головин поступил еще круче и честнее. В первую очередь – перед собой. Он отказался от моментального счастья в пользу сложного, но правильного пути.

Есть простой и очень грустный факт. Сказка сборной России на чемпионате мира случилась вопреки всему. Параллельно с турниром в стране пачками умирали клубы и плесневели старые проблемы. Один месяц не подбросил уровень русского футбола до топовых лиг. Бесконечным авторитетом – подобно хорватскому – наши игроки тоже не обросли. Через несколько дней вообще чемпионат России с «Енисеем» и Панченко. И если вы пока не осознали серость бытия, делайте это скорее. Головин же разобрался в ситуации еще на ЧМ. Он просто взял и ушел из эфира Первого канала, где явно перевозбужденный человек сравнивал его с иконами. Потому что это не так.

Трезвость – главный нюанс в выборе «Монако». Саня не бросился в сложнейшую лигу мира и не полез в сверх-требовательный Турин прямо сейчас. В подобные места зовут только готовых звезд, а Головин пока не такой. И когда монегаски предложили Александру постепенное развитие, тот моментально отвлекся от вариантов с грандами. Но эта логика лежит на поверхности для любого адекватного человека. Чтобы принять ее, нужна просто храбрость. Трезвый выбор – более глубокая штука.

Головина хотели и другие андердоги. Но «Монако» работает с перспективными игроками несравнимо качественнее «Эвертона», «Ньюкасла» и даже «Наполи». Вот доказательства за последние два года: Мбаппе, Лемар, Фабиньо, Менди, Бакайоко, Бернарду Силва. Французы расписали для Александра стратегию по превращению в футбольного киборга. Под анализ попало все от конкуренции на поле до формата отношений с русскими боссами клуба. Конечной точкой значился переход в топ-клуб.

«Мы предложили понятный спортивный проект. Александр обязательно заиграет в любой из ведущих команд мира. Но ему потребуется время на переходный этап. Таким трамплином может стать как раз «Монако» (вице-президент «Монако» Вадим Васильев)

Только Александр не доверился графикам вслепую. Он и агенты придирались к каждому нюансу – отсюда пауза между чемпионатом мира и трансфером. Головина можно понять: не каждый день тебя заставляют отказать «Челси» и «Юве». Зато теперь можно не сомневаться, что в контракте с «Монако» просканирована и утверждена каждая запятая.

Доверие от земляков Васильева и Рыболовлева – самая очевидная часть плана. Вопрос об игровом времени стоял острее. В начале мая Леонардо Жардим говорил о переходе на модную 4-4-2 в линию с парой из Тилеманса и Фабиньо. Но бразильца выхватил «Ливерпуль», и «Монако» приклеился к Жану-Эду Ахолу из «Страсбура». Переговоры с ним растянулись на месяц лишь из-за формальностей – всем был очевиден исход. Поэтому Головина звали в фактически конкурентную среду, а смысл выбирать «Монако» был лишь при максимальной практике.

Жардим узнал о принципиальной претензии Александра на основу и сразу показал гибкость: «Головин – один из самых талантливых игроков в мире. Работать с лучшими – приятно. Но воспитать не до конца сформировавшегося игрока намного сложнее. А я специалист по сложным задачам». По инсайду Нобеля Арустамяна, в переговорах между Головиным и «Монако» обсуждались уже другие схемы на сезон:

4-2-3-1 с Головиным в роли десятки.

4-3-3 с Головиным и Тилемансом перед опорником.

Оба варианта отлично подходят Александру, но еще продолжение еще жирнее. Следите за руками и делайте скриншот. После ухода Моутинью в «Монако» нет человека, который отлично исполняет стандарты. Сейчас нужно срочно пересмотреть мячи Сани «Арсеналу» и Саудовской Аравии:

А еще через год из «Монако» исчезнет Тилеманс. В прошлом сезоне он был игроком основы даже при Фабиньо и Моутинью. Без них бельгиец превратится в лидера и чуть позже проследует в какой-нибудь мощный клуб. Это типичный цикл для любого стоящего игрока «Монако» последних лет десяти. И угадайте, кто останется за главного после ухода Тилеманса? Окрепший за год в отличном чемпионате русский парень.

Причем отличном ровно до нужной степени. «Реймс» и «Терек» не отличаются так уж принципиально – Головин привык раскатывать такие команды. Зато французская лига намного ближе к скаутам из действительно авторитетных мест. И пусть остается риск, что схема не сработает. Риск пшикнуть и погибнуть в топ-клубе сразу после ЦСКА – больше. Трансфер Головина отличается от переходов Аршавина, Павлюченко и Жиркова после бронзового Евро. Александр недостаточно талантлив, чтобы ворваться в богему на скорости Рэшфорда или Винисиуса из «Реала». Но он достаточно умен, чтобы слепить карьеру без эмоций и срывов. По сложному правильному пути.

Сань, мы очень хотим твоих селфи с Роналду. Спасибо, что придется подождать.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

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