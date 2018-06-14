Головин ушел из эфира во время интервью «Первому каналу»

Ведущий спортивных новостей «Первого канала» Александр Садоков после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) отметил полузащитника Александра Головина.

В это время футболист давал интервью телеканалу, но не дослушал монолог Садокова и досрочно покинул эфир.

«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головина. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что «Ювентус» за него борется.

Что «Милан» сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство», – сказал ведущий.

В матче против Саудовской Аравии Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

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Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая