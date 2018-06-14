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Головин ушел из эфира во время интервью «Первому каналу»

14 июня 2018, 22:33
32

Ведущий спортивных новостей «Первого канала» Александр Садоков после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) отметил полузащитника Александра Головина.

В это время футболист давал интервью телеканалу, но не дослушал монолог Садокова и досрочно покинул эфир.

«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головина. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что «Ювентус» за него борется.

Что «Милан» сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство», – сказал ведущий.

В матче против Саудовской Аравии Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

ВИДЕО

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Головин Александр
Комментарии (32)
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NIK32RUS
1529005425
Правильно что ушел
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кузнецов артем
1529006206
Он ушел потому что наушник не работал на видео было видно... а не потому что это 1 канал , как убогий автор поста написал
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ZENIT-59
1529006718
Парень понял, что диферамбы слушать рано! Молодец, правильно поступил.
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Смешная Лошадь
1529007469
Вообще, все эти сборища на первом канале просто цирк шапито. Люди, которые впервые видят мяч и лица наших игроков, лезут что-то обсуждать, посмешище
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GoldPlayFIFARus9
1529007763
Видел несколкьо видео новостей 1-го канала и Россия 24, складывалась такое ощущение,что забери у них бумажку с текстом,так они бы как слепые щенки несли бы такую ахинею. Ведь даже по бумаге читать толком не умеют, эти "иксперты каждую 2-ю фамилию коверками,путались в названии команд/клубов/сборных. Ох чую что если бы я не шарил в фтуболе,я бы подумал что они дело говорят,ведь с таким умным видом подают информацию... Страшно представить как они это всё в сферах экономики,истории и прочего преподносят нам....
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exreporter
1529009350
как же хочется, чтобы эти "программы" ну хотя бы в спорт не лезли.
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belarus-gomel
1529010494
и правильно сделал, что ушёл!!!
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Ден71
1529035392
Надо вообще оградить игроков сборной. Есть тренер с ним и общайтесь.
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Dgad
1529038415
Что за хрень они несли, любой бы такого не выдержал...
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OfaZavr
1529048439
правильно, надоело видимо всякий бред слушать да дифирамбы раньше времени вот и ушел.
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