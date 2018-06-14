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    Головин ушел из эфира во время интервью «Первому каналу»

    Ведущий спортивных новостей «Первого канала» Александр Садоков после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) отметил полузащитника Александра Головина.

    В это время футболист давал интервью телеканалу, но не дослушал монолог Садокова и досрочно покинул эфир.

    «Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головина. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что «Ювентус» за него борется.

    Что «Милан» сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство», – сказал ведущий.

    В матче против Саудовской Аравии Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

    ВИДЕО

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 22:33
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:15

      В данном случае Головин оказался умнее этого ведущего.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 июня 2018, 10:45

      Я насколько знаю у игроков должны интервью брать! т.е задавать вопросы и получать ответы! а это что было?! пи......ство и ничего больше) Правильно что ушёл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 10:40

      правильно, надоело видимо всякий бред слушать да дифирамбы раньше времени вот и ушел.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2018, 08:39

      Пропаганду гомосексуализма законодательно запретили. Теперь пора запрещать пропаганду дебилизма. Кто громче крикнет, тот и молодец. А что кричать - дело третье. Головин вообще красиво поступил. Еще больше уважения!

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 июня 2018, 07:53

      Что за хрень они несли, любой бы такого не выдержал...

      6
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      Рейтинг: +508

      triton004 15 июня 2018, 07:15

      "Пусть попиз.ят" самая дырявая передача,только уши облизывать умеют,либо помои выливать. Саня молодец,что не стал слушать этих лицимеров

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 15 июня 2018, 07:03

      Надо вообще оградить игроков сборной. Есть тренер с ним и общайтесь.

      5
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 15 июня 2018, 06:41

      Диферамбы ! Позже ! ГОЛОВИН -- молодец в этой игре ! НО ...... турнир продолжается .......

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      Рейтинг: +205

      chegevaro 15 июня 2018, 05:55

      Правильно сделал

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 июня 2018, 05:07

      Саша правильно поступил уйдя из эфира.По нему было видно что очень устал и спешил присоединиться к команде,едущей на базу.А слушать всякие дифирамбы захлёбывающейся от словоблудия студии это не для него. Головин на вопросы журналистов в официальной зоне ответил как и предписано ФИФА игрокам честно.Претензий к нему нет.А повышают рейтинги жёлтых передач пусть другие...

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