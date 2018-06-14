Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Четыре вывода по первому матчу ЧМ-2018.

Черчесов – красавчик

Саламыч явно подготовился к сопернику, изучил советы и выбрал правильную тактику на первые минуты. Саудовская Аравия разработала целую систему по развитию футбола и один важнейших пунктов в ней – стиль игры. Он про контроль мяча, позиционные атаки, смену позиций и красоту. Для этого и взяли Хуана Антонио Пицци.

Но пока все идеи саудовцев на начальной стадии – команда держит мяч только при низком давлении (в среднем 89% точных передач в товарняках) и страдает под прессингом (71% в официальных матчах). Россия моментально включилась в отбор на чужой половине. Причем парни прессинговали именно мяч – слабейшая сторона Аравии все же в технике, а не в движении и поиске свободных зон.

Стало ясно: схема 4-4-2 с турками наигрывалась не просто так. Паре форвардов Смолов-Дзагоев ломала владение соперника на чужой или центральной трети поля (6 отборов за центральной линией в 20 минут). Россия редко опускалась на свою половину и врывалась в любую атаку большой группой игроков. В итоге саудовцы ожидаемо задрожали и вжались в штрафную. На ворота Аль-Маюфа посыпались угловые, один из которых превратился в гол Газинского.

Черчесов заработал очки в карму после матча открытия. Наконец-то понятно, во что именно играет Россия. Так же выяснилось, что он умеет управлять составом. После травмы Дзагоева на поле ждали Миранчука, но вышел левый полузащитник Черышев, а Головин перешел в нападение. Более актуальный вариант – после гола парни сели поглубже и ждали свободных зон. Черышев способен пролететь по флангу, Головин – зацепиться за мяч и развить атаку на индивидуальном мастерстве. Жирков получил возможность беречь силы и обороняться, Миранчук остался на усиление во втором тайме. Так и вышло.

Головин тоже красавчик

Накануне турнира родился приятный слух: ЦСКА и «Ювентус» согласовали трансфер Головина. Одни смеялись и вспоминали про удары в створ, другие желали Александру удачи. В любом случае – новость жарко обсуждалась и могла сбить полузащитнику весь настрой. Ничего подобного: «Я все оставил в стороне. Сейчас чемпионат мира идет».

Головин выдал шикарный матч. Он был лучшим на поле, хотя сыграл сразу на двух позициях: левом полуфланге (оттуда сделал ассист) и слоте правого форварда (предголевой пас и ассист). Остальные цифры Александра тоже красивые:

• Лучший в матче из атакующих игроков по перехватам (3)

• Лучший в матче по ключевых пасам (5)

• Лучший в матче по пробегу

• Единственная желтая карточка (пусть будет за старание)

И вот такая красота:

Головин явно думает только о чемпионате мира. Это лучший способ принести максимум пользы сборной и доказать уровень всем ювентусам. Как футбольный, так и ментальный.

Травма Дзагоева не катастрофа

Алан дернул заднюю поверхность бедра. Самый вероятный и грустный прогноз от Слуцкого – минимум три недели. Это крайне неприятная новость – Дзагоев наигрывался в основе и помогал сыгранностью тому же Смолову (Федор пропал разрыва связки). Но не критичная.

Кроме Черышева, который отлично вписался в модель, в резерве есть универсальный Кузяев, качественный Алексей Миранчук и Дзюба для тактической гибкости. У России ровный состав: нет ни разницы в классе между футболистами, ни тактической зависимости от условного Эриксена, Оби Микела или Салаха. Поэтому нужно лишь пожелать Алану тонну здоровья и спокойно играть дальше.

Саудовская Аравия не показатель

Это главный вывод с матча открытия. Много саудитов на самом деле не играет в испанских клубах, а сидит там в запасе. Аравия владела мячом 63% времени и накопила немало точных передач (81%). Но все это случилось после 0:2 и в реальную опасность не вылилось (0 ударов). При всей рекламе развития саудовского спорта, сложилось впечатление, что соперник видел мяч от силы пару в жизни.

Плюс аравийцы действительно очень низкие и вообще не снимают верх. Первый гол – позиционная потеря Газинского при навесе. Второй – просто нелепая борьба огромного Дзюбы с воздухом. Кстати (вернемся к первому пункту) реакция Черчесова на мяч Артема приятная. Тьфу-тьфу.

Сегодня было хорошо – результат можно отметить. Но против Египта и Уругвая сопротивление хотя бы появится. И скорее всего, будет качественным.

Смолов написал письмо. Он гордится Россией

Хватит ненавидеть сборную

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