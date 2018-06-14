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    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая


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    Голосов: 22
    14.06.2018 21:50
    Четыре вывода по первому матчу ЧМ-2018.

    Черчесов – красавчик

    Саламыч явно подготовился к сопернику, изучил советы и выбрал правильную тактику на первые минуты. Саудовская Аравия разработала целую систему по развитию футбола и один важнейших пунктов в ней – стиль игры. Он про контроль мяча, позиционные атаки, смену позиций и красоту. Для этого и взяли Хуана Антонио Пицци.

    Но пока все идеи саудовцев на начальной стадии – команда держит мяч только при низком давлении (в среднем 89% точных передач в товарняках) и страдает под прессингом (71% в официальных матчах). Россия моментально включилась в отбор на чужой половине. Причем парни прессинговали именно мяч – слабейшая сторона Аравии все же в технике, а не в движении и поиске свободных зон.

    Стало ясно: схема 4-4-2 с турками наигрывалась не просто так. Паре форвардов Смолов-Дзагоев ломала владение соперника на чужой или центральной трети поля (6 отборов за центральной линией в 20 минут). Россия редко опускалась на свою половину и врывалась в любую атаку большой группой игроков. В итоге саудовцы ожидаемо задрожали и вжались в штрафную. На ворота Аль-Маюфа посыпались угловые, один из которых превратился в гол Газинского.

    Черчесов заработал очки в карму после матча открытия. Наконец-то понятно, во что именно играет Россия. Так же выяснилось, что он умеет управлять составом. После травмы Дзагоева на поле ждали Миранчука, но вышел левый полузащитник Черышев, а Головин перешел в нападение. Более актуальный вариант – после гола парни сели поглубже и ждали свободных зон. Черышев способен пролететь по флангу, Головин – зацепиться за мяч и развить атаку на индивидуальном мастерстве. Жирков получил возможность беречь силы и обороняться, Миранчук остался на усиление во втором тайме. Так и вышло.

    Головин тоже красавчик

    Накануне турнира родился приятный слух: ЦСКА и «Ювентус» согласовали трансфер Головина. Одни смеялись и вспоминали про удары в створ, другие желали Александру удачи. В любом случае – новость жарко обсуждалась и могла сбить полузащитнику весь настрой. Ничего подобного: «Я все оставил в стороне. Сейчас чемпионат мира идет».

    Головин выдал шикарный матч. Он был лучшим на поле, хотя сыграл сразу на двух позициях: левом полуфланге (оттуда сделал ассист) и слоте правого форварда (предголевой пас и ассист). Остальные цифры Александра тоже красивые:

    • Лучший в матче из атакующих игроков по перехватам (3)
    • Лучший в матче по ключевых пасам (5)
    • Лучший в матче по пробегу
    • Единственная желтая карточка (пусть будет за старание)

    И вот такая красота:

    Головин явно думает только о чемпионате мира. Это лучший способ принести максимум пользы сборной и доказать уровень всем ювентусам. Как футбольный, так и ментальный.

    Травма Дзагоева не катастрофа

    Алан дернул заднюю поверхность бедра. Самый вероятный и грустный прогноз от Слуцкого – минимум три недели. Это крайне неприятная новость – Дзагоев наигрывался в основе и помогал сыгранностью тому же Смолову (Федор пропал разрыва связки). Но не критичная.

    Кроме Черышева, который отлично вписался в модель, в резерве есть универсальный Кузяев, качественный Алексей Миранчук и Дзюба для тактической гибкости. У России ровный состав: нет ни разницы в классе между футболистами, ни тактической зависимости от условного Эриксена, Оби Микела или Салаха. Поэтому нужно лишь пожелать Алану тонну здоровья и спокойно играть дальше.

    Саудовская Аравия не показатель

    Это главный вывод с матча открытия. Много саудитов на самом деле не играет в испанских клубах, а сидит там в запасе. Аравия владела мячом 63% времени и накопила немало точных передач (81%). Но все это случилось после 0:2 и в реальную опасность не вылилось (0 ударов). При всей рекламе развития саудовского спорта, сложилось впечатление, что соперник видел мяч от силы пару в жизни.

    Плюс аравийцы действительно очень низкие и вообще не снимают верх. Первый гол – позиционная потеря Газинского при навесе. Второй – просто нелепая борьба огромного Дзюбы с воздухом. Кстати (вернемся к первому пункту) реакция Черчесова на мяч Артема приятная. Тьфу-тьфу.

    Сегодня было хорошо – результат можно отметить. Но против Египта и Уругвая сопротивление хотя бы появится. И скорее всего, будет качественным.

    Смолов написал письмо. Он гордится Россией

    Хватит ненавидеть сборную

    Телеграм-канал, который ведет Басынин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 22
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 июня 2018, 20:13

      Победа была ожидаемой правда не с таким результатом...

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 15 июня 2018, 14:25

      победа- это всегда приятно, но саудиты никакие.ждем игры с египтом, после неё уже можно будет,что-то сказать.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 июня 2018, 11:26

      Ну победа хорошо, но видно было, что соперник очень слаб! с другой стороны , мы и по воротам бить научились, что уже радует! А так на самом деле снова взаимодействие хромало и снова Смолов, запарывал все варианты впереди, не обыграть, ни пас отдать, ни по воротам пробить! пора дать Феде на скамейке посидеть и попробовать Дзюбу, тоже вариант не ахти, но было видно, что он выполняет свои функции, как центральный нападающий! цепляется за мяч, пасы раздаёт , ну и гол забил, что для его амплуа является обязательным!

      1
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      Рейтинг: +81

      Kugal 15 июня 2018, 11:04

      Главное чтоб не забухали, как никак 1 победа за 7 официальных игр...

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 15 июня 2018, 10:51

      Чтоб не получилось как в хоккее: всех слабаков выносили по 7-0, 6-0, а как попали на более-менее нормальных, сразу скисли. Короче, посмотрим как с "фараонами" играть будут.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 июня 2018, 09:07

      Прогнозировать - гиблое дело.
      Но после вчерашней игры,всех заразила бацилла победы!
      Думать о плохом никто не хочет и я тоже))))
      Поэтому выражу пожелание ,хоть голова моя ещще бо-бо))))
      Что наилучшии исход сегодня для Россиии - это ничья наших главных оппонентов,
      Ехипта и Ургвая....
      И мечта: чтобы ,,шейхи,, выдернули очко у кого-нибудь из них! Гордость же должна же быть!

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 15 июня 2018, 09:00

      Плевать какая Аравия, у нас есть 3 очка и плюс пять в разнице

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 июня 2018, 08:48

      Да молодцы. Подарили болельщикам позитив, вон сколько людей радуются. Для того футбол и нужен. А что соперник слаб - не суть важно. Большинство людей не настолько шарят в футболе, чтоб различать по силе саудитов, Египет и Уругвай.

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 15 июня 2018, 08:43

      Ну-ну. Мне интереснее, как они будут выглядеть против более серьезных соперников.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 июня 2018, 07:01

      Неужели не понятно,что для успешного старта,
      лучше команды было не придумать?
      Слава богу ,что нет придурков,которые бы орали ,что Россия-Чемпион!
      Теперь же есть уверенность ,а главное не расслабляться,но полагаю игроки и сами это осознают...
      19-го все встанет на свои места.Держать хвост пистолетом!

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