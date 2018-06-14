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    Хватит ненавидеть сборную


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    Голосов: 14
    14.06.2018 09:15
    Никита Басынин борется за добро.

    Нас обманули. Чиновники обещали крутой русский футбик: манежи, академии, трансферы и поколение игроков на уровне финала ЧМ. Верилось не особо, но и бурного отвращения те слова не вызвали. Как будто что-то особенное – большие дяди снова врут. Молча схавали и живем дальше. Но такого контраста между ожиданиями и реальностью никто не ожидал.

    Как кайфануть на ЧМ-2018 без билета на стадион

    Накануне домашнего чемпионата мира вперед ногами вынесли два клуба. Единственную академию на свои деньги построил оставшийся без ЧМ Галицкий. На подготовку сборной к главному турниру в жизни положили, ее тренер не считает нужным смотреть матчи и отвечать на критику, команда не бьет в створ, а в основе до сих пор выходит Игнашевич. Зато несгибаемый в прошлом мужик, а ныне типичный депутат-Газзаев слюнявит власть в прямом эфире на всю Россию. Когда абсурдные обещания превратились в абсурд, который можно увидеть и пощупать, взбунтовался даже исторически терпеливый русский народ.

    Не помню настолько ярой ненависти к нашей сборной. За пару дней до культовых для страны матчей от этого особенно страшно. Перед товарняком с турками мы пообщались с людьми у стадиона. Самые популярные эмоции – отчаяние и злость. Во время игры трибуны зарядили по-настоящему мощно от силы дважды: на гимне и копируя рев исландцев, который не привязан к футболу и доставляет кайф сам по себе. Громче всего болельщики на «ВЭБ-Арене» встретили местного бразильца Фернандеса. Это как минимум странно, хотя болельщиками вот такую толпу называть тоже неправильно.

    Триколор выглядел случайным недоразумением и на открытии фанзоны МГУ. Единственную девчонку с флагом выводили на экран настолько часто, что к концу шоу она была популярнее Марселя Десайи. Кержаков говорил со сцены под неодобрительный гул и мат со стороны фанатов ЦСКА. Мелькали шарфы «Спартака», «Локо» и «Зенита». Да, клубные фаны до сих не переоделись в цвета сборной. За это перед орущими островками из сенегальцев, немцев, аргентинцев и мексиканцев было неловко и стыдно.

    Реакция обоснована, но ее вектор жалит мимо цели. Меньше остальных в этой истории виноваты Самедов, Миранчуки, Акинфеев, Смольников, Дзюба и другие футболисты. Неужели вы думаете, что спортсменам национальной команды реально наплевать на такой турнир? Воздух в Новогорске рябит от напряжения – парни по десять раз переживают каждую ошибку. И вместе с этим не высыпаются из-за непринятия по ту сторону забора.

    Граната попросили сказать что-нибудь приятное для российских болельщиков. В ответе страх: «Давайте другой вопрос». Игроки банально боятся дышать и говорить, потому что все вокруг от журналистов до кузьмичей оборачивают их мысли в причину для хейта. Это поведение злостных школьников в интернетах – абсолютно невменяемое и в равной степени жесткое.

    Народ, вы чего? (старый фотограф на стадионе)

    Все дошло до прямой просьбы закончить геноцид. После тренировки к журналистам вышел духовный лидер сборной Артем Дзюба и выдал честный монолог: «Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

    Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы, и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.

    Нам необходима поддержка всей страны. А мы со своей стороны будем биться и положим на алтарь победы все! Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, «Матч ТВ», и там постоянно показывают, показывают. У нас душа болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол»

    Мне нет и четверти века, но я могу говорить за уникальность подобной нелюбви. Первый тайм против Турции я посмотрел из зоны фотографов. Рядом работал седой дедушка с камерой, которая на вид отщелкала тысяч восемь матчей. Наверняка он видел все: договорняки, сливы тренеров и прочую дичь. Но про сборную России сказал: «Народ, вы чего? Какие претензии к ребятам? Они даже без тренера вон как стараются».

    Я не бросаюсь в крайность и не распыляю надменный патриотизм, как Газзаев. Футболисты не идеальны, к ним есть претензии, но нужно отделять негодяев от заложников. В этот месяц первых необходимо совсем выбросить из головы. Русский футбол – это не здание РФС или Черчесов. Это мы с вами. И пока мы топим за русский футбол, он будет жив. Поэтому оденьте уже шарфы сборной и хорошенько вжарьте сегодня вечером. Хватит ненавидеть.

    Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018

    Телеграм-канал автора. Там очень круто

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 14 июня 2018, 19:52

      ну бл** теперь в маскве национальный праздник с салютом

      0
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      Рейтинг: +11

      Строитель2104 14 июня 2018, 16:45

      да ну их нафиг... они первые отвернулись от болельщиков... а теперь от них отвернулись и они заныли... любви и поддержки им подавай...сколько лет они ложили на футбол на болельщиков...Головина все защищают...да ему даже стыдно не было за поражение сборной...и не ему одному...НЕ БУДУ болеть за нашу сборную...И ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ!!!

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 14 июня 2018, 16:40

      Мы любим сборную! МЫ ненавидим систему которую нам навязали и развалили практически всё! Назад в СССР!

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 14 июня 2018, 14:27

      Вон Глушаков рассказал о своей игре на прошлом ЧМ 2014! Он устал и попросил замену в матче, потому что играть больше не мог, типа дышать тяжело! это нормально?! о каком уважении может идти речь, если наши игроки просто не могут отбегать 90 минут! Вдумайтесь!!!!!!! а мы ещё от них игры ждём! они за подвиг уже считают, что провели на поле 90 минут и не умерли!! Видел товарняк Бельгии с Коста Рикой! Бельгийцы носились по полю все 90 минут , именно носились! и мне страшно представить, что такая команда сделает с нами! это снова те самые португальские 7:1 будут! Я буду болеть за наших, только потому, что другой сборной у нас нет и футболистов тоже! Отдельно буду переживать за Миранчуков, Головина, ему всё-таки в Ювентус ехать!

      2
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 14 июня 2018, 14:02

      Всё это отражает нашу власть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 14 июня 2018, 14:01

      За 7,5 лет подготовки к чемпионату мира у нас нет подготовленной команды,нет вминяемого тренера! Тренеры проходят долгий путь до сборной, доказывают свою состоятельность. А что у нас!? Полудурок! Футболяры,у которых глаза не горят. Я ,конечно, буду болеть за сборную,но все равно обидно, как к нам относятся околофутбольные чинуши.

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июня 2018, 13:48

      Негативный фон вокруг сборной складывается, потому что болельщики хотят видеть результат, чтобы победы хотя бы были, пусть даже и в товарищеских матчах! Тратится куча времени, денег и сил, чтобы развивать в стране футбол. И всё это бесполезно, потому что наша сборная с 2010 года ни разу не смогла нормально выступить на международных турнирах. Пролетели мимо ЧМ-2010, не вышли из группы на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016! Даже на домашнем Кубке Конфедераций-2017 хотя бы можно было нормально выступить! А ведь его называли тренировкой к ЧМ-2018! И мы просрали эту тренировку! Не забывайте об этом, когда будете ожидать чуда от России на ЧМ.
      И каждый раз перед всему международными турнирами, Правительство запускает машину пропаганды с целью забыть о всех неудачах сборной России и воспитать в болельщиках необоснованное чувство патриотизма: "Нужно верить, мы сможем, мы - Россия, болей за наших, мы победим, вперёд Россия". И в этот раз болельщик умным стал, и не поверил этой пропаганде. Он понимает, что бесполезно верить, болеть и орать "Россия" на трибунах, потому что наши придурки всё равно проиграют и не выйдут из группы.

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      Рейтинг: +33457

      oyabun 14 июня 2018, 13:34

      Во многом согласен с автором. Надо поддерживать свою сборную. Но и отвечать тоже за свою работу (а у профессионалов это работа) надо по результату. Сыграли плохо - будьте добры получите денежку по минимуму. Хорошо сыграли - премия! А за такие деньги что имеют наши футболисты должны выигрывать по-любому, не на технике, которой, увы нет, а на одном лишь патриотизме и чувстве долга перед болельщиками огромной страны, что в них верит.

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      Рейтинг: +21

      pazak 14 июня 2018, 13:30

      я верю что наша сборная хотяб с САудитами вничью сыграет!!

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 июня 2018, 13:27

      Вперед Россия, За победой!!!!!!

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