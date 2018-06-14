Хватит ненавидеть сборную

Никита Басынин борется за добро.

Нас обманули. Чиновники обещали крутой русский футбик: манежи, академии, трансферы и поколение игроков на уровне финала ЧМ. Верилось не особо, но и бурного отвращения те слова не вызвали. Как будто что-то особенное – большие дяди снова врут. Молча схавали и живем дальше. Но такого контраста между ожиданиями и реальностью никто не ожидал.

Как кайфануть на ЧМ-2018 без билета на стадион

Накануне домашнего чемпионата мира вперед ногами вынесли два клуба. Единственную академию на свои деньги построил оставшийся без ЧМ Галицкий. На подготовку сборной к главному турниру в жизни положили, ее тренер не считает нужным смотреть матчи и отвечать на критику, команда не бьет в створ, а в основе до сих пор выходит Игнашевич. Зато несгибаемый в прошлом мужик, а ныне типичный депутат-Газзаев слюнявит власть в прямом эфире на всю Россию. Когда абсурдные обещания превратились в абсурд, который можно увидеть и пощупать, взбунтовался даже исторически терпеливый русский народ.

Не помню настолько ярой ненависти к нашей сборной. За пару дней до культовых для страны матчей от этого особенно страшно. Перед товарняком с турками мы пообщались с людьми у стадиона. Самые популярные эмоции – отчаяние и злость. Во время игры трибуны зарядили по-настоящему мощно от силы дважды: на гимне и копируя рев исландцев, который не привязан к футболу и доставляет кайф сам по себе. Громче всего болельщики на «ВЭБ-Арене» встретили местного бразильца Фернандеса. Это как минимум странно, хотя болельщиками вот такую толпу называть тоже неправильно.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) June 5, 2018

Триколор выглядел случайным недоразумением и на открытии фанзоны МГУ. Единственную девчонку с флагом выводили на экран настолько часто, что к концу шоу она была популярнее Марселя Десайи. Кержаков говорил со сцены под неодобрительный гул и мат со стороны фанатов ЦСКА. Мелькали шарфы «Спартака», «Локо» и «Зенита». Да, клубные фаны до сих не переоделись в цвета сборной. За это перед орущими островками из сенегальцев, немцев, аргентинцев и мексиканцев было неловко и стыдно.

Реакция обоснована, но ее вектор жалит мимо цели. Меньше остальных в этой истории виноваты Самедов, Миранчуки, Акинфеев, Смольников, Дзюба и другие футболисты. Неужели вы думаете, что спортсменам национальной команды реально наплевать на такой турнир? Воздух в Новогорске рябит от напряжения – парни по десять раз переживают каждую ошибку. И вместе с этим не высыпаются из-за непринятия по ту сторону забора.

Граната попросили сказать что-нибудь приятное для российских болельщиков. В ответе страх: «Давайте другой вопрос». Игроки банально боятся дышать и говорить, потому что все вокруг от журналистов до кузьмичей оборачивают их мысли в причину для хейта. Это поведение злостных школьников в интернетах – абсолютно невменяемое и в равной степени жесткое.

Народ, вы чего? (старый фотограф на стадионе)

Все дошло до прямой просьбы закончить геноцид. После тренировки к журналистам вышел духовный лидер сборной Артем Дзюба и выдал честный монолог: «Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы, и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.

Нам необходима поддержка всей страны. А мы со своей стороны будем биться и положим на алтарь победы все! Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, «Матч ТВ», и там постоянно показывают, показывают. У нас душа болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол»

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) June 12, 2018

Мне нет и четверти века, но я могу говорить за уникальность подобной нелюбви. Первый тайм против Турции я посмотрел из зоны фотографов. Рядом работал седой дедушка с камерой, которая на вид отщелкала тысяч восемь матчей. Наверняка он видел все: договорняки, сливы тренеров и прочую дичь. Но про сборную России сказал: «Народ, вы чего? Какие претензии к ребятам? Они даже без тренера вон как стараются».

Я не бросаюсь в крайность и не распыляю надменный патриотизм, как Газзаев. Футболисты не идеальны, к ним есть претензии, но нужно отделять негодяев от заложников. В этот месяц первых необходимо совсем выбросить из головы. Русский футбол – это не здание РФС или Черчесов. Это мы с вами. И пока мы топим за русский футбол, он будет жив. Поэтому оденьте уже шарфы сборной и хорошенько вжарьте сегодня вечером. Хватит ненавидеть.

Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018

Телеграм-канал автора. Там очень круто