Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о критике: «Я почти ничего не читаю. Сборная России идет своей дорогой»

Черчесов – о критике: «Я почти ничего не читаю. Сборная России идет своей дорогой»

13 июня 2018, 14:42
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в адрес национальной команды.

– Ожидали ли вы такого масштаба критики? Помешает или поможет она команде?

– По большому счету, работа сама такая. Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать.

Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры. Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Schmitt
1528890346
И ты иди своей дорогой после ЧМа
Ответить
FanatSerj
1528890562
лишь бы дорога длинная была, ну или чем длиннее тем лучше.
Ответить
oyabun
1528891018
Проблема "дороги" Черчесова в том, что она не туда куда нужно ведет нашу сборную. Случилось как в знаменитой серии фильмов "Поворот не туда". И не видно это только совершенно слепому имбицилу. Не хотелось бы верить что тренер сборной России именно такой.
Ответить
Gerecht165
1528891277
Черчесов! Ты правильно идёшь, куда тебя все и послали - в ж**у! Но пожалуйста - не уводи туда всю сборную!!
Ответить
bset
1528891578
Вот и правильно. Никто ничего не скажет, если из группы выйдете. Выход один - работать. А "работу" языком чесать нужно оставить журналюхам.
Ответить
acer2003
1528896228
Дорогой в никуда(((
Ответить
Blossiya
1528896684
Друзья, ну что все напали на Черчесова? Это поможет делу? Никоим образом. От критики на данном этапе никакой пользы, окромя вреда.
Ответить
zigbert
1528900081
Хотелось бы верить последней фразе Черчесова. Удачи.
Ответить
vladimir-7
1528903051
Черчесов: "Я ничего не читаю, потому, что не умею.Каждый вечер, перед сном мне няня читает "Му-Му" и я засыпаю".
Ответить
OfaZavr
1528903851
ну так сделайте, а нам остается только верить и поддерживать!
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+