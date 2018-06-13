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    Черчесов – о критике: «Я почти ничего не читаю. Сборная России идет своей дорогой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в адрес национальной команды.

    – Ожидали ли вы такого масштаба критики? Помешает или поможет она команде?

    – По большому счету, работа сама такая. Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать.

    Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры. Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре.

    Источник: Sports.ru

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    13.06.2018 14:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 20:12

      Дорога-то ведёт, если не в тупик, то на свалку истории...

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 18:38

      Черчесов косит под Маяковского:
      "Никогда
      ничего не хочу читать.
      Книги?
      Что книги!"

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:30

      ну так сделайте, а нам остается только верить и поддерживать!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 18:17

      Черчесов: "Я ничего не читаю, потому, что не умею.Каждый вечер,
      перед сном мне няня читает "Му-Му" и я засыпаю".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:28

      Хотелось бы верить последней фразе Черчесова. Удачи.

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июня 2018, 16:31

      Друзья, ну что все напали на Черчесова? Это поможет делу? Никоим образом.
      От критики на данном этапе никакой пользы, окромя вреда.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma > Blossiya 13 июня 2018, 18:21

      Да, как во время выборов нужно объявить день тишины. Хотя иногда просто удержаться невозможно, Черчесов сам подставляется (Он первый начал!)

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > erma 13 июня 2018, 18:51

      Будем держать себя в руках))))

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      Рейтинг: +3120

      erma > Blossiya 13 июня 2018, 19:01

      Ну, будем! (наливает)

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2018, 16:23

      Дорогой в никуда(((

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 июня 2018, 15:52

      Интересно куда это дорога ведет?

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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июня 2018, 15:06

      Вот и правильно. Никто ничего не скажет, если из группы выйдете. Выход один - работать. А "работу" языком чесать нужно оставить журналюхам.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 13 июня 2018, 15:01

      Черчесов! Ты правильно идёшь, куда тебя все и послали - в ж**у! Но пожалуйста - не уводи туда всю сборную!!

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