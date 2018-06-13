Черчесов – о критике: «Я почти ничего не читаю. Сборная России идет своей дорогой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в адрес национальной команды.

– Ожидали ли вы такого масштаба критики? Помешает или поможет она команде?

– По большому счету, работа сама такая. Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать.

Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры. Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре.