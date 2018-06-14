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    Смолов написал письмо. Он гордится Россией


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    Голосов: 5
    14.06.2018 14:20
    Очень трогательные слова от лидера сборной.

    Одно из моих детских воспоминаний – поход в библиотеку.

    Когда мне было пять и я еще не ходил в школу, мама привела меня в здание, которого я раньше не видел. Она сказала: «Здесь ты будешь учить английский». И весь год я ходил в библиотеку на дошкольные курсы. Там были мои сверстники, и мы подружились, соревнуясь в знании алфавита. Я немногое помню об уроках, но запомнил запах библиотеки –запах старых книг. И как там тихо. Книг вокруг меня было очень много. Я не знал, что там внутри каждой, и от этого возникало чувство таинственности.

    Однажды – как и все дети – я пожаловался родителям: «Почему моим друзьям не надо учить английский? Они могут весь день играть».

    Здесь надо остановиться и немного рассказать о родителях. У них очень разные характеры. Отец строг и немногословен, а мама – добрая, сочувствующая и разговорчивая. Они –смесь противоположностей. Но по поводу моего каприза родители были единодушны: «Язык откроет тебе мир».

    Я родился в 1990-м – за год до распада Советского Союза. Это время большой неопределенности. Я был слишком мал, чтобы осознать проблемы. Для многих наступили трудные времена. Помню, что слышал о перестройке, но не понял эти разговоры до конца. У всех была надежда на что-то новое – новое начало для страны с долгой историей. В детские годы меня не покидало чувство, что мир гораздо больше, чем я думаю. Может, даже слишком большой.

    Россия огромная. Но на самом деле многие не имеют возможности увидеть остальной мир. Не будь футбола, возможно, у меня бы тоже ее не было. Я вырос в Саратове, примерно в восьмистах километрах к юго-востоку от Москвы, у реки Волге. Скорее всего, вы никогда не слышали об этом городе. Когда люди думают о России, они чаще всего вспоминают Москву или Санкт-Петербург – гигантские города с большими возможностями. Поэтому в детстве казалось, что главное в мире случается где-то в другом месте, а не в Саратове.

    Мне стоит поблагодарить родителей за то, что они научили меня мечтать. Они сделали все, чтобы я видел новое. Они побуждали меня думать о мире большем, чем Саратов или Москва – и даже большем, чем вся Россия. У нас дома была маленькая библиотека книг на английском, и мама с папой старались привить мне любовь к чтению. Когда я был маленьким, задолго до того, как мог читать и понимать Достоевского, я гордился, что я его тезка – мне сказали, что его уважают во всем мире. Я чувствовал себя важным, когда говорил: «Меня зовут Федор».

    «На поле была только грязь – играть бутсах невозможно»

    Я учил английский. За это нужно сказать спасибо маме и бабушке. Они сделали изучение иностранного языка приоритетом, давали мне дополнительные задания. Летом перед переходом в старшую школу, пока мои друзья и не думали о занятиях, мама заставляла меня читать по двадцать страниц из книги на английском каждый день. В конце дня я рассказывал, что прочитал, и не мог ничего выдумать – она читала тот же отрывок. Иногда это было рутиной. Но я помню, как прочитал «Сто лет одиночества» за неделю. Я был очарован этой книгой. Она говорит о цикле: как люди появляются на свет, как родители заботятся о них, воспитывают, обучают, а затем они становятся старше, заботятся о своих родителях и круг замыкается. Я был заворожен ее глубоким смыслом этой книги. Думаю, Маркес показывал нам, как мы похожи друг на друга. Мой английский улучшался, и я стал заядлым книгоманом. Благодаря чтению я мечтал о путешествиях по далеким местам. Но пока не знал, как этого достичь.

    Футбол соединял меня с миром вне Саратова. Первый матч, который я помню по телевизору, был летом 1998-го. Чемпионат мира проходил во Франции, а мне было восемь лет, и я сидел на полу нашей квартиры. Помню финал, когда Зидан забил дважды и Франция победила Бразилию. Мне ярко врезалось в память то чувство, когда я увидел две сборные, игравшие на стадионе в Париже, в окружении фанатов, которые сходили с ума. Новый и пленительный мир пришел из-за пределов Саратова в мой дом.

    Но Саратов не известен как футбольная школа. Помню, как пришел на просмотр в местную академию, когда мне было семь. Условия были далеки от профессиональных. На поле только грязь – бегать в бутсах было невозможно. Я был далеко не самым большим, но довольно быстрым. Мы делали упражнение – ускорение метров на 30, ведение мяча и удар по воротам – а тренер внимательно смотрел. Ясно помню, как сказал себе: «Каким бы ни было упражнение, старайся быть первым».

    После тренировки тренер подошел ко мне. Он был из тех людей, которые хвалят и ругают с одной и той же интонацией: «Я доволен твоими результатами. Ты можешь прийти».

    Даже в этом возрасте я осознал, что если я останусь в футболе, передо мной откроются двери.

    О русских много стереотипов. Когда я рос, в американских фильмах русский был плохим парнем. И смешно – у них никогда не находилось актера с хорошим русским! Но если серьезно, многие из этих стереотипов никуда не делись. Это видно по заголовкам новостей. Да, здесь есть реальные проблемы. Но как и в Америке, как и в других странах.

    «Когда 32 страны встретятся здесь этим летом, это будут не 32 правительства»

    Я не говорю о правительствах. Мне интересны люди. Повстречав русского на улице, возможно, вы удивитесь, как много он знает об искусстве, истории и мире. Скорее всего, его интересует то же, что и вас. И многие говорят по-английски, особенно молодое поколение. Поэтому я приглашаю вас посетить чемпионат мира, пообщаться с русскими людьми – нам будет интересно узнать, откуда вы и кто вы.

    Уверен, что скажу за большинство россиян: принять такой турнир — огромная мечта. И я хочу передать остальному миру короткое сообщение.

    Приедете ли вы в мою родную страну или будете смотреть футбол издалека, я хочу сказать вам: «Добро пожаловать в Россию».

    Это будет мой первый чемпионат мира и первый, который пройдет в России. Я хочу, чтобы как можно больше людей посетили ее во время турнира. Я хочу, чтобы они увидели, что это такая же современная страна, как и остальные, место радушных и добрых людей. У нас есть все, что вы только можете захотеть: отличные рестораны, ночные клубы, музеи, архитектура. У нас есть огромная история и красивая культура, которую вы можете найти на каждой улице, если присмотритесь.

    С гордостью приходит ответственность. Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы провести хороший турнир и встретить весь мир. Когда 32 страны встретятся здесь этим летом, это будут не 32 правительства или 32 компании. Это будут 32 команды, которые представляют миллионы людей.

    Поэтому добро пожаловать и спасибо. Потому что хорошему хозяину нужен хороший гость. Думаю, что быть страной-хозяйкой – это как встретить незнакомца. Возможно, ты не знаешь о нем многого и даже откуда он, но ты открываешь дверь и приглашаешь его войти. И затем ты надеешься, что вы узнаете что-то друг о друге.

    Мир все еще огромен, как я и понял в детстве. Но чем больше мы узнаем друг о друге, тем меньше он кажется.

    И надеюсь, именно это вы ощутите летом в России.

    Перевод колонки Федора Смолова в The Payers Tribune

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +88

      Писюнидзе 15 июня 2018, 12:49

      Хамски отказаться от интервью и пойти домой, выдать слезливую такую писанинку - ну теперь уж все прослезятся и простят

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 14 июня 2018, 23:35

      Интересная рассказ) удачи Фёдору и всей команде на ЧМ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 14 июня 2018, 17:22

      место в госдуму застолбил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2080

      upiter622 14 июня 2018, 17:15

      Ну давай,покажи,забивай!!!
      Иначе,ты будешь стоит всего 500 рублей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 14 июня 2018, 17:00

      В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов (с)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 15:47

      ,На 80% Мама написала текст для Феди, чувствуется женская логика и подача материала....Но вот про Саратов предложение меня убило: "...Скорее всего, вы никогда не слышали об этом городе.." Для кого писали этот текст??? Для иностранцев??? Как так можно думать про своих соотечественников?? Что они совсем неучи что ли??? Может еще многие думают что Солнце вертится вокруг Земли???? Как же наши "звезды" далеки от обычных людей..... Жаль...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Superviser77 14 июня 2018, 16:51

      Перейди на источник - конечно это для иностранцев.
      Русским прямо очень нужно знать о том говорят ли русски на английском, о культуре и обо всем другом по тексту...

      0
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      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > Superviser77 14 июня 2018, 17:00

      Вы так и не поняли дух письма.Значит Вы мало читали книг.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > panmon 14 июня 2018, 17:34

      я уже увидел первоисточник....Зря коммент писал...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > vikrub 14 июня 2018, 17:35

      Книг я перечитал оочень много... Трех мушкетров раз 10 перечитывал... Дай бог дух этого письма поможет не обоср..ся на этом ЧМ нашей сборной...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июня 2018, 15:28

      У Феди мозгов бы не хватило такое написать. Ему помогали

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > BRO_football 14 июня 2018, 17:01

      Даже если и помогли это не умаляет содержания его послания миру. Нам все всегда кто-то помогает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 июня 2018, 15:25

      Теперь осталось только, чтоб Россия гордилась тобой, как бы пафосно это не звучало!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 14 июня 2018, 15:14

      Ну давайте теперь все вместе, б..., прослезимся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > Alemann 14 июня 2018, 17:03

      Это не для тебя и таких как ты. Вам не понять.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vikrub 14 июня 2018, 17:50

      выйди с сайта, начитанный ты наш, смотри сериалы и не учи людей жизни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 июня 2018, 15:10


      Очень надеюсь, что ровно в 18:00 весь негатив исчезнет, и мы начнем болеть за НАШУ сборную!

      6
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      ...
      Рейтинг: +468

      Alemann > sochi-2013 14 июня 2018, 15:14

      Давайте болеть за нашу сборную ... А она есть?

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > sochi-2013 14 июня 2018, 15:20

      да каким бы не быть патриотом, ее нет и сегодня ты это поймешь. Хочется верить в чудеса, но 2008 года не будет в 2018

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Alemann 14 июня 2018, 15:31

      Каждый сам должен решить- есть она у него или нет.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > ФанатОтБога 14 июня 2018, 15:36

      Ты хоть помнишь, что было в 2008? Сколько тебе лет было? Именно эти. пресловутые 3:1, привели к тому, что мы сейчас имеем. Все вдруг решили, что мы великие (чуть ниже Германии и Бразилии, но вровень с Аргентиной), что идем правильным путем, и ...........пришли.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > sochi-2013 14 июня 2018, 16:58

      Нет, все решили что мы можем. И при должной подготовке - будет постоянно выходить в ПЛОВ.
      НО! после стольких лет подготовки - стадионы попилены и не будут практически использоваться (как Сочи) а сборная хозяйка - самая худшая в рейтинге ФИФА

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