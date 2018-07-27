В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим

Самая таинственная команда РПЛ.

Из ЦСКА уходит почти целый состав

Игроки ЦСКА решали на ЧМ-2018 и круто раскрутились на мировой площадке.

Головин весь турнир рулил атаками сборной, со штрафного добивал бедных саудовцев (единственный игрок сезона, кто забил в таком стиле на ЧМ и еврокубке), а теперь разрывается между предложениями «Монако», «Челси» и «Ювентуса».

Что бы ни выбрал Головин, он в любом случае:

а) красавчик, который реально хочет прогрессировать (потолок РФПЛ хавбек давно снес);

б) правильный пример для талантливой молодежи, которая не может выбрать между ростом и развитием и деньгами;

в) рекордсмен, за которого заплатят около 30 миллионов евро (21 миллион от «Челси» за Жиркова в 2009 году – самые большие деньги, потраченные европейской командой за нашего игрока).

Одним русским парнем в Европе станет больше.

Марио Фернандес пьянствовал в Бразилии, но после перехода в ЦСКА стал лучшим правым защитником страны. На ЧМ-2018 россиянина не за что критиковать (незабитый пенальти хорватам – бред). «Интер» и «Валенсия» согласны. Летом натурализованный бразилец может уехать в Италию или Испанию и принести в карман ЦСКА 25 миллионов евро. От ухода спасет лишь аномальная любовь Фернандеса к России.

На Акинфеева после серии пенальти с испанцами снова молятся, но вратарь в 32 года, кажется, ни в какую Европу уже не поедет.

Национальный праздник сменил клубный хаос. Сбитый метровыми гвоздями состав ЦСКА рассыпается. Вернблум и Натхо не пошли на снижение зарплат и теперь поселятся где-то в Европе, резервист Миланов вернется в Болгарию, вечное трио братьев Березуцких и Игнашевича все-таки ушло, Муса вернулся в «Лестер», Витиньо зовут на родину.

Итого: от 8 до 11 человек сразу. Жесть.

И как теперь жить?

Главный тренер Виктор Гончаренко недоволен, что в команде мало игроков. У президента Евгения Гинера своя теория: «Вот возьмите «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселону». У них постоянно играют 15, максимум 16 человек. А обойма в 25». Пока Гинер намекает на робкую трансферную кампанию, ЦСКА омолаживается и с хрустом переходит в новую эпоху. Сейчас у ЦСКА самый молодой состав в РФПЛ (24,1).

Фишка армейцев – без особого шума в СМИ выцеплять ноунеймов, раскручивать их до локальных звезд и выгодно продавать. Промахи селекции московского клуба – минимальны. Пока скауты стреляют по молодежи. Это риск, но Гончаренко любит и умеет возиться с ней.

Зимой в ЦСКА за 500 тысяч евро появился Кристиян Бистрович – первая покупка клуба с зимы 2015 года с отступными в 20 миллионов. 20-летний хорват – замена Натхо или Вернблуму. Хавбек наигрывался в конце прошлого сезона и провел семь матчей в РФПЛ.

В центр полузащиты к Бистровичу летом ЦСКА купил 19-летнего Яка Бийола. Хавбек из словенского чемпионата подписал с москвичами пятилетний контракт. Пока непонятно, как два пацана с суммарным возрастом одного Игнашевича, будут закрывать главные позиции на поле. Возможно, ниже в качестве опытного дядьки опустится Дзагоев.

В защите все менее напряженно. Из аренды вернулся подросший и окрепший Чернов. Из Чемпионшипа прибыл исландец Магнуссон, который прошел через систему «Ювентуса» и пихал Месси на ЧМ-2018. Из «Байи» в аренду приехал абсолютно сырой, выросший в бедной семье, год назад попавший в первую команду, но талантливый бразилец Бекао. Скоро после крестов восстановится Васин. Парни выглядят не слабее ушедшей компании, которым на троих больше 110 лет. Нужно лишь время на сыгранность и взаимопонимание.

В нападении у ЦСКА осталось полтора серьезных нападающих – Чалов и Витиньо. Россиянин пока никуда не сбегает, бразилец может вернуться на родину во «Фламенго».

Решений проблемы форварда несколько:

а) возвращение из «Лестера» Мусы, которого за 45 миллионов хочет забрать «Аль-Наср»;

б) подписание Абеля Эрнандеса свободным агентом.

Уругваец четыре последних сезона тусовался в «Халл Сити». В прошлом сезоне в восьми матчах Чемпионшипа забил восемь голов и сломался. Кажется, собственная результативность подняла ЧСВ Эрнандеса до потолка. Иначе разговоры о зарплате в 6 миллионов в год (у Халка в «Зените» было 7) не объяснить. Но вроде бы стороны сошлись на 3 миллионах и еще пяти в качестве отступных.

А что с деньгами?

Зимой Гинер стал инициатором продажи блокпакета акций ЦСКА компании «Россети». Это означает, что клуб примерно на треть бы перешел в государственное владение. Цель одна – снижение командных долгов. Громкого переворота не случилось.

Прошлой осенью слухи продавали команду сыну Абрамовича. Потянул бы 24-летний бизнесмен российский гранд без нужного опыта и папиной помощи – вопрос. Так что Гинер по-прежнему на троне и, кажется, уходить не собирается.

Долги ЦСКА сокращаются, но вложенные в строительство стадиона и инфраструктуры затраты пока слабо окупаются. Но Гинер успокаивает: «Все, что пишут СМИ, – обман. Деньги есть, не переживайте».

Бюджет ЦСКА каждый сезон держится в районе 55-60 миллионов евро – восьмой-десятый показатель в РФПЛ. С учетом возможных продаж Головина и Фернандеса эта сумма значительно вырастет. Дополнительные деньги принесут выступления в Лиге чемпионов.

ЦСКА напрямую отобрался в групповой этап еврокубка. Даже если команда сольет все матчи, то все равно заработает более 15 миллионов евро. Еще по 2,7 миллиона или 0,9 прилетят за победу и ничью соответственно.

В общем, деньги на самом деле есть.

Тогда что ждать по результатам?

На фоне взлета «Локомотива» и «Спартака» ЦСКА выглядит немного потерянно. Но клуб давно приучил болельщиков к чудесам: даже в кризисные моменты он залетает в топ и разносит в Европе (1/4 финала ЛЕ в прошлом сезоне).

Новый переходный сезон может пошатнуть ЦСКА, но вряд ли сломает. Чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов – слишком жирный подгон или просто волшебство. Непопадание в тройку и невыход из группы – реальная история, за которую никто не побьет. Идеальные условия, чтобы обкатать состав, когда результаты удавкой не сдавливают шею.

Трудности массовой перестройки резюмирует Гончаренко: «Сейчас сложно прогнозировать не только результаты команды. Пока даже о схеме и составе тяжело рассуждать». Главное, что с опытным тренером команда не рассыплется по щелчку.

Как настроены болельщики?

Владимир: «Проблемы с составом не пугают. Их все ожидали. Тем более что трансферы есть и будут еще. Да и деньги наверняка есть. Просто Гинер их тратит очень осторожно.

Руководство подписывает молодых и малоопытных игроков, но двадцать раз их перепроверяет. Так и надо делать. Вырастет хороший футболист – продадим за хорошие деньги. Это нормальный путь современной команды.

Молодые Бийол и Бистрович в центре поля? Опытного футболиста, я думаю, все же купят. А эти парни – долгосрочный проект. Надеюсь, свои плоды он даст!

За чемпионство бороться однозначно будет нелегко. Я бы даже сказал, что наша задача – борьба за место в тройке. Все же смена поколений.

Путь «Динамо»? Исключаю на все 100%. У ЦСКА всегда был определенный запас прочности! Прежде всего, в плане духа, статуса. Плюс умный тренер. Переболеем. Саженцы приживутся.

В Лиге чемпионов будем бороться как всегда. Это особый турнир, и там настрой на каждый единичный матч».

Евгений: «Перестройка не пугает, рано или поздно она все равно бы случилась. Руководство скорее поддерживаю, все-таки строим команду на долгое время – постоянное перетряхивание состава не наш путь.

Опять же в начале нулевых точно так же набиралась куча молодых игроков, которые на долгие годы стали лидерами. В первом сезоне все-таки, думаю, будут проблемы, но тренер умеет работать с молодежью, так что это решаемо.

Для чемпионства, возможно, команда еще сыровата. Оптимальный вариант – попадание в еврокубки.

Популярность? Может быть, в количественном отношении мы проигрываем «Локомотиву» и «Спартаку», зато в качественном у нас больше людей. И мешать это команде никоим образом не может.

В Лиге чемпионов лучшим вариантом, на мой взгляд, будет третье место. Все-таки прошлый сезон доказал что, Лига Европы – наш турнир, и мы со всеми можем там сражаться на равных и проходить как можно дальше».

Анатолий: «Жду чемпионства и хорошей игры нашей команды. Главное, чтобы без травм. Насколько мне известно, проблемы с деньгами в прошлом. Тем более скоро уходит Головин за приличную сумму.

Считаю, что привлечение молодежи – это правильная стратегия развития команды. Под руководством Виктора Михайловича новые игроки добьются прогресса и, возможно, станут лидерами обновленного ЦСКА.

Невысокая популярность? Преимущество всегда было за «Спартаком», но в последние годы этот разрыв сокращается. Это никак не помешает ЦСКА по ходу сезона. Наши фанаты всегда отлично поддерживают команду в отличие от тех же красно-белых, которые уходят со стадиона до финального свистка и даже выкидывают розы на поле».

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