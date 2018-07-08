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    Игнашевич − образцовый русский футболист


    4.8
    Голосов: 20
    08.07.2018 13:05
    Легенда уходит.

    Игнашевич − надежный. Нет никаких продвинутых цифр, чтобы описать, сколько раз он тащил, выбивал, подкатывал, отбирал и боролся. А если бы были, мы все равно не осознали бы эту величину до конца. Да, временами случались ошибки и фатальные пожары. Но это мелочи, у всех бывает. Главное, что много-много лет вратари, полузащитники, вся страна дружно знали: сзади − крепость.

    Игнашевич − эпохальный. Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Когда сборная уничтожила Голландию и нашу нервную систему. Когда мы до скрежета в зубах расстраивались после Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016. Когда мы радовались локальным сенсациям в Лиге чемпионов. Когда 15 лет смотрели чемпионат России и среди пустоты, серости и висячих маек с чудными спонсорами пытались найти собственный смысл боления. Везде был Игнашевич. Он не просто лицо русского футбола XXI века. Он и есть этот самый русский футбол XXI века. Точнее − лучшая его часть.

    Игнашевич − уникальный. Росли дети, менялись вкусы, изобретались айфоны и квадрокоптеры, создавались новые государства, превращались в грустных дедов звезды кино, бушевали ураганы, стучали холода с метелями, вводились идиотские законы, строились крутые арены, падали и взлетали валюты, запускались в космос ракеты, оплетались вокруг наших будней соцсети и мессенджеры − а он все играл. Полтора десятка лет почти бессменно в старте за ЦСКА и сборную. Откуда здоровье − тайна века. Как сохранить мотивацию − недостижимое искусство. Если бы клуб вовремя сменил поколение, а сборная не трещала от нехватки кадров, сезон-2018 Игнашевич наверняка встречал бы либо уже на отдыхе, либо где-то около. Но это претензия ни к нему. Он просто видел обстоятельства и принимал их. Год за годом. Такая стабильность абсолютно не укладывается в сознании. А вернуться в сборную через два года паузы за месяц до турнира, чтобы сделать лучшее лето в истории России − это чудо в самом чистом виде. Счастье, что мы видели это.

    Игнашевич − скромный. Истории про ссору с Газзаевым из-за взвешивания на сборах или про драку с Булыкиным произошли тонну лет назад, когда даже Сергей переживал лихую юность. А так, классический Игнашевич совсем другой. Он почти не дает интервью, не вступает в конфликты и не заявляет о себе. Просто молчит и выполняет свою работу. Иногда кажется − зря. Потому что Игнашевич может рассказать стране кучу полезного. О том, как столько лет быть наверху и не поймать звездняк. О том, где посмотреть мир, если шаблонный набор из Мальдив и Бали − это пошло и скучно. О том, что почитать и на какую свежую постановку зайти в театр. О том, почему участвовать в благотворительных акциях важно, не трубя об этом из каждого чайника.

    Игнашевич − важный. Он футболист здорового человека. Тот, что без кальянов, безвкусного понта, борзых цитат и разговоров про смесь лимита с государственным баблом. Вместо этого он − про достоинство, мощь, надежность и образ, за который хочется болеть и который хочется показывать своим детям: смотри, сын, если вдруг в этой лихой стране ты захочешь стать футболистом − то только таким.

    Игнашевич − великий.

    Спасибо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 20
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 июля 2018, 00:36

      Молодец! Здоровья и всего наилучшего ему в жизни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      DemSerg 9 июля 2018, 16:14

      Министр обороны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 9 июля 2018, 14:20

      таких слов заслуживают и его коллеги, про которых никто и слова не написал, Березуцкие часть этой самой эпохи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 июля 2018, 09:30

      Уникальный игрок, таких бойцов очень мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 9 июля 2018, 00:22

      Хороший игрок. Вот только очень раздражало. что гимн не пел! Фернандеса еще могу понять, а вот Игнаш, единственный всегда с закрытым ртом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 8 июля 2018, 22:13

      Настоящий мужик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magistr333 8 июля 2018, 21:08

      вали пока пенсионный возраст правительство не подняло футболистам

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июля 2018, 19:56

      ну насчет великого загнул автор...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded > mihail200606 8 июля 2018, 23:33

      в наших реалиях - вполне. Современная мера "великих" чуть ниже, чем во времена того же СССР..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 8 июля 2018, 19:44

      Спасибо! Побед в жизни и в игре конечно же, хоть игроком, хоть тренером!
      Игнашевич − Великий!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 июля 2018, 18:50

      спасибо Сережа за верность футбола

      5
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