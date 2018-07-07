Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

Спасибо, родной!

«Знаешь, почему ты не возвращаешься в «Гремио»? Потому что ты болван и трус!» (папа Марио)

Эти слова надолго рассорили Фернандесов. С марта 2009-го отец и сын не разговаривали несколько месяцев. Той весной 18-летний Марио подписал первый профессиональный контракт с «Гремио», а через неделю просто исчез. Ни родственники, ни друзья, ни партнеры по команде не знали о местонахождении подростка. За поиски взялась полиция, и спустя три дня его нашли в 1000 километров от дома в Порту-Алегри.

Парень находился у дяди в Сан-Паулу – усталый, голодный и без денег. Марио кричал, что больше никогда не будет играть в футбол. Переход в «Гремио» дико взбесил бразильца: он думал, что родной «Сан-Каэтано» отдаст его в аренду, а вместо этого наткнулся на продажу. За трансфер клуб из Порту-Алегри заплатил всего 250 тысяч долларов. Марио чувствовал себя ничтожеством.

В убитом состоянии футболиста срочно госпитализировали. Фернандес провалялся в больнице в Сан-Паулу месяц и все это время лечился от глубокой депрессии. Врачи встряхнули подростка и вернули его в игру.

Через три года талант защитника оценили в сборной Бразилии, но перед огненным дерби с Аргентиной Марио снова пропал. В 5:30 утра бразильца ждал самолет. За день до вылета Фернандес забил гол в матче с «Аваи», но после победы вместо крепкого сна выбрал тусовку в ночном клубе. «Завтра вы услышите обо мне», – кричал он друзьям глубокой ночью.

Утром Марио не появился. Рейс перенесли на вторую половину дня – не помогло. «Гремио» тут же выступил с заявлением и оправдал гулянки футболиста: «Фернандес не готов психологически, чтобы полностью посвятить себя сборной». Клуб не наказал Марио штрафом, но болельщики смеялись и дали ему прозвище Дорил в честь популярного в стране препарата от головной боли. А фанаты-сепаратисты с юга Бразилии даже поддержали игрока: на площади перед Estadio Olimpico в Порту-Алегри появился гигантский баннер с лицом защитника.

Детский тренер Фернандеса Дино Камарго в интервью B/R оправдывал ученика: «Мало кто осмелится отказать сборной Бразилии. Марио всегда был сильной личностью. Ему плевать – финал чемпионата мира или товарищеский матч в штате Сан-Паулу. Он не позволит давить на себя». В том сезоне Фернандес стал лучшим защитником бразильской Серии А, а в 2014 году от тренера Дунги получил второй шанс в национальной команде.

Дебют состоялся в товарищеском матче с Японией (4:0). Марио заменил Данило и отбегал часть второго тайма. Тогда Фернандес понял: в этой команде ему ловить нечего. В Бразилии его до сих пор называют предателем и дезертиром. Фернандес абстрагируется от этого: «Сегодня я – россиянин».

Фернандес давно мог не париться ни о чем в Мадриде. Или разрывать в Италии в составе «Интера» или «Ювентуса». Вместо этого – квартира в 40 километрах к юго-западу от центра Москвы и живущий по средствам ЦСКА. Московский клуб платит копейки за игроков, но в случае с Марио отвалил 15 миллионов евро и не пожалел.

«Реал» предлагал гораздо больше и «Гремио», и самому игроку. Но Фернандес не хотел судьбы лавочника. «Марио сказал мне, что даже сделай «Мадрид» предложение раньше, он все равно бы выбрал ЦСКА», – объясняет в интервью Goal бывший скаут москвичей Антон Евменов.

Вокруг квартиры Фернандеса рядом с базой в Ватутинках практически нет больших зданий – все усыпано деревьями и тишиной. Мать Мариса и сестра Девора часто навещают Марио в Москве и не дают тосковать по Бразилии. «Любовь русского народа очаровала Марио. Москва – его вторая родина», – отмечает агент Хорхе Мачадо в интервью GauchaZH.

Фернандес редко выходит из дома и предпочитает спокойный отдых. Главный движ для него – поход на хоккей. В России Марио полюбил клюшки с шайбами и часто посещает матчи хоккейного ЦСКА.

text 7 Дек 2017 в 8:50 PST

Марио окончательно завязал с алкоголем и гулянками: «Моя главная проблема – ночная жизнь. Все знали, что я постоянно тусовался. Я так много пил, что иногда приходил на тренировки пьяным. Я сожалею и больше этим не занимаюсь. В России даже понятия не имею, что происходит в клубах». Вместо этого защитник приходит на тренировку за час до начала и пашет в тренажерном зале.

Марио сильно изменила церковь: «Я евангелист. Мы основываемся в жизни и служении только на канонической Библии. Не думайте, что я какой-то идеальный человек. Просто я изменился». Марио практически не тратит денег и откладывает сбережения. У него нет дорогих часов, и он до сих пор ездит на простом Hyundai, купленном в 2012 году.

Сейчас Марио Фернандес – лучший защитник России и пример того, что от натурализации есть толк. Издание Bleacher Report назвало Фернандеса лучшим правым защитником группового этапа ЧМ-2018 и включило его в символическую сборную 1/8 финала. В матче с Испанией Марио был в огне: 83 касания мяча, 8 отборов, 4 выигранных верховых единоборства, 3 перехвата.

«Марио говорит, что переезд в Россию – его лучшее решение. Русские относятся к нему очень хорошо. Они открыли ему двери и позволили стать своим. Россия изменила его жизнь. Марио всегда говорит мне, что нашел свое место в мире», – рассказывает его брат Джо Фернандес B/R.

Фернандес живет в Москве с 2012 года, но совсем не знает русского языка. Единственное достижение – слова «спасибо» и «пожалуйста». Главный тренер сборной Станислав Черчесов смеется: «Он как собака: понимает все, что мы ему говорим, но не может ответить». Марио обещает выучить хотя бы первую часть гимна России, которую поют перед матчем. Но кому нужны эти формальности, когда бразильский парень и так всей душой за Россию?

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