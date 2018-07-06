«Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

И очень важно, что это состоялось при Каррере.

Как это было?

Об интересе «Спартака» к полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву говорилось еще до окончания сезона РФПЛ. «Ты уже в другом клубе?» – шутили над футболистом по словам самого динамовца. В последней игре чемпионата «Динамо» помешало «Спартаку» занять второе место, а Ташаев чуть было не убил интригу в матче – при счете 0:1 заработал чистейший пенальти после фола Реброва, но судья Сергей Карасев нарушение не зафиксировал. Тем удивительнее было слышать слова Сергея Степашина после игры: «Показалось, что сегодня Ташаев играл за «Спартак».

После этого Ташаев уехал на сборы с национальной командой, но в окончательную заявку на ЧМ-2018 не попал. Пока готовился, слухи усиленно отправляли его то в «Спартак», то в «Зенит», то в «Локомотив». Питерцы «отклеились» в начале июня, про «Локо» новостей больше не появлялось. Ташаев же написал заявление об увольнении из «Динамо». В конечном итоге общество (ВФСО) «Динамо» подало на игрока в суд, но ничего этим не добилось. Контракт у Ташаева был рассчитан до лета 2020 года, а сумма отступных составляла всего 1,5 миллиона евро.

При этом сам игрок полетел на первый сбор «Динамо», но на второй уже не отправился. По информации Sport24, Ташаев заплатил те самые требуемые полтора миллиона и расторг контракт. На второй сбор бело-голубые отправились уже без своей молодой звезды. «Я открыт к любым предложениям», – заявил игрок. Через день стал известен его новый клуб, и это не удивило. «Спартак» долго вел Ташаева, он же его и подписал.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2018 г.

Это второй Зобнин?

Конечно, история успеха Зобнина, который тут же стал одним из лидеров «Спартака» после перехода из «Динамо», выглядит мощно, особенно на уровне нашего чемпионата, где русские футболисты нечасто достигают столь крутого уровня всего за один сезон. Позиции у Зобнина и Ташаева, понятно, разные, сходство же в старательности, и это большой плюс. Но лучше сравнивать истории этих игроков как можно меньше – наверняка это будет психологически давить на новичка, а давления на него и без того будет полно.

В чем он так хорош?

Кроссы, дриблинг, обостряющие передачи – все это есть в арсенале Ташаева. Еще одним хорошим футболистом, исполняющим стандартные положения, в «Спартаке» станет больше. Плюс «атакующий российский паспорт» – это всегда в цене в нашей лиге в условиях лимита. Массимо Каррера может попробовать переучить его на правый фланг, где Ташаев тоже имеет некоторый опыт выступлений. Ну а 7+6 по «гол плюс пас» за предыдущий сезон лишь убеждают в том, что «Спартак» провернул отличную сделку.

Почему это важный трансфер именно при Каррере?

Российские футболисты, пришедшие в «Спартак» при Каррере или прямо перед его назначением, принесли клубу ощутимую пользу. Не получилось пока только у Тигиева, но он и играл очень мало, свалившись затем с тяжелой травмой. А так, Зобнин стал одним из лидеров, Ещенко даже при ошибках – безальтернативен на правом фланге, Джикия очень быстро дорос до сборной, Самедов принес несколько важнейших очков в чемпионском сезоне, а Селихов закрепился в воротах. Ташаев почти наверняка будет следующим в этом списке.