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    «Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба


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    Голосов: 6
    06.07.2018 18:12
    И очень важно, что это состоялось при Каррере.

    Как это было?

    Об интересе «Спартака» к полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву говорилось еще до окончания сезона РФПЛ. «Ты уже в другом клубе?» – шутили над футболистом по словам самого динамовца. В последней игре чемпионата «Динамо» помешало «Спартаку» занять второе место, а Ташаев чуть было не убил интригу в матче – при счете 0:1 заработал чистейший пенальти после фола Реброва, но судья Сергей Карасев нарушение не зафиксировал. Тем удивительнее было слышать слова Сергея Степашина после игры: «Показалось, что сегодня Ташаев играл за «Спартак».

    После этого Ташаев уехал на сборы с национальной командой, но в окончательную заявку на ЧМ-2018 не попал. Пока готовился, слухи усиленно отправляли его то в «Спартак», то в «Зенит», то в «Локомотив». Питерцы «отклеились» в начале июня, про «Локо» новостей больше не появлялось. Ташаев же написал заявление об увольнении из «Динамо». В конечном итоге общество (ВФСО) «Динамо» подало на игрока в суд, но ничего этим не добилось. Контракт у Ташаева был рассчитан до лета 2020 года, а сумма отступных составляла всего 1,5 миллиона евро.

    При этом сам игрок полетел на первый сбор «Динамо», но на второй уже не отправился. По информации Sport24, Ташаев заплатил те самые требуемые полтора миллиона и расторг контракт. На второй сбор бело-голубые отправились уже без своей молодой звезды. «Я открыт к любым предложениям», – заявил игрок. Через день стал известен его новый клуб, и это не удивило. «Спартак» долго вел Ташаева, он же его и подписал.

    Это второй Зобнин?

    Конечно, история успеха Зобнина, который тут же стал одним из лидеров «Спартака» после перехода из «Динамо», выглядит мощно, особенно на уровне нашего чемпионата, где русские футболисты нечасто достигают столь крутого уровня всего за один сезон. Позиции у Зобнина и Ташаева, понятно, разные, сходство же в старательности, и это большой плюс. Но лучше сравнивать истории этих игроков как можно меньше – наверняка это будет психологически давить на новичка, а давления на него и без того будет полно.

    В чем он так хорош?

    Кроссы, дриблинг, обостряющие передачи – все это есть в арсенале Ташаева. Еще одним хорошим футболистом, исполняющим стандартные положения, в «Спартаке» станет больше. Плюс «атакующий российский паспорт» – это всегда в цене в нашей лиге в условиях лимита. Массимо Каррера может попробовать переучить его на правый фланг, где Ташаев тоже имеет некоторый опыт выступлений. Ну а 7+6 по «гол плюс пас» за предыдущий сезон лишь убеждают в том, что «Спартак» провернул отличную сделку.

    Почему это важный трансфер именно при Каррере?

    Российские футболисты, пришедшие в «Спартак» при Каррере или прямо перед его назначением, принесли клубу ощутимую пользу. Не получилось пока только у Тигиева, но он и играл очень мало, свалившись затем с тяжелой травмой. А так, Зобнин стал одним из лидеров, Ещенко даже при ошибках – безальтернативен на правом фланге, Джикия очень быстро дорос до сборной, Самедов принес несколько важнейших очков в чемпионском сезоне, а Селихов закрепился в воротах. Ташаев почти наверняка будет следующим в этом списке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 июля 2018, 17:43

      Свинюшки минусуют, а аргументов привести не могут, дабы ещё больше не опозориться. Ущербы, конечно, редкостные.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 18:04

      Просто с теми кто пишет "свинюшки" говорить не о чем, разве можно сказать только, что не зря они мусор

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 18:06

      А разве не свинюшки помои хавают? По-моему, всё очень даже логично.)))

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 18:13

      Под помоями ты подразумеваешь Зобнина и Ташаева да ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 18:22

      Наполовину, скорее то, каким макаром они достались.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 18:31

      Помои это руководство Динамо которому ума не хватает потенциальным талантам делать высокие отступные, кстати как и фаны Динамо которые кроме как на дерби даже стадион не заполняют, который между прочем в аренду берется. Зачем Ташаеву или любому другому потенциальному таланту оставаться в клубе с амбициями середняка, убогими фанами, убогим руководством ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 18:54

      Руководство убогое, спору нет. Только фан один динамовский стоит тысячи свиных отбросов, у которых нет понятия о преданности, нет понимания футбола, большинство пережило с командой всю уйхню, а вот свинюшки глоры поголовно (есть победы - всё прекрасно, нет - срём нещадно и это может уложиться в один месяц). И любой нормальный игрок, с характером и принципами, будет играть там, где его сделали тем, кто он есть, а не побежит к заклятому врагу за лишним лямом на банку.

      Вот в этом диалоге ещё раз выявилось то, что свиньи жрут любые помои, бесчестны и беспринципны по сути своей, а люди, переживающие за Динамо - люди с футбольными и человеческими принципами, понимающие футбол куда больше.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 19:13

      От этих ваших Динамовских принципах на стадионе 5к человек на Краснодар приходит, про посещаемость когда команда была в фнл поговорим ? Глоры кстати говоря фанаты которые начали болеть за команду когда она начала выигрывать титулы, как у тебя ума вообще хватило это к Спартаку отнести, до чемпионства целое поколение выросло Спартаковских болельщиков не видевших титулы. Рас уж ты говоришь что нормальный игрок с характером и принципами будет играть где его сделали, то в топ командах играют не нормальные игроки или при переходе в Реал АтМ Арсенал и тд они считаются нормальными ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 19:24

      Ты легионеров то не путай с доморощенными.



      Ну ка, расскажи мне про ФНЛ то, чего я не знаю.



      А разве не глоры те, кто при победах с командой, а при неудачах от неё отворачиваются и овном поливают?! Глоры и есть, и это 90% вашего контингента.

      Посещаемость у вас хорошая, только футбольного интеллекта не добавляет, а наоборот скорее.

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 19:37

      Ну так футболиста же какая то команда воспитала, так чего же он уходит из нее... что они не нормальные ? Варди например ненормальный игрок, ему надо было продолжать в 4 дивизионах играть или может все таки перейти в более перспективный Английский клуб или Рамосу так и оставаться в Севилье ? Не видел даже здесь чтоб поливали команду, игроков критиковали, но команду уже давно не критикуют. Что ты подразумеваешь по этим "Посещаемость у вас хорошая, только футбольного интеллекта не добавляет, а наоборот скорее" ? В фнл на Динамо приходило на некоторые матчи по 2к человек... Когда новый стадион откроют, если конечно на нем будут играть при огромной стоимости эксплуатации как думаешь клубу вы фанаты поможете ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 20:16

      Так я и не говорю о неэтичности любого перехода, я говорю о неэтичности перехода к заклятым, да ещё и по аферистской схеме. Разные вещи, не находишь?.



      Следишь за посещаемостью Динамо? Что-то слабо верится. Ты знаешь сумму эксплуатации стадиона Динамо? Знаешь доходную часть ФК от футбольных и нефутбольных активов, находящихся в собственности или в доле собственности ВФСО на территории комплекса Петровский Парк? Думаю, нет, соответственно, и разговаривать не о чем в данном вопросе.

      А имею я в виду, что чем больше стадо, тем меньше грамотных в вопросе людей, это естественный процесс.

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 20:33

      Да какие заклятые враги, вы не то Динамо уже...Динамо как и их фанаты(если судить по тебе) убожество. В эпоху интернета мне не нужно следить достаточно открыть сайт http://soccer365-1.xyz/games/11924650/ вот тебе ссылка смотри. Если стадион передадут как Зениту ее арену, то эксплуатация составит 300 млн в год. Даже у Локо в этом году не получилось отбить затраты на эксплуатацию стадиона в свой чемпионский сезон, а что говорить про вас...

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      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 20:51

      Понимаешь, какая незадача, для тебя. Нас мало верных осталось, а вы, как уже сказано выше, только при победах и при этом хаваете помои любые, соответственно, убожество может быть только в вашем стане, следуя логике.

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 21:08

      А почему вас стало мало, как думаешь, потому что ваши фанаты убожества отвернулись от команды когда распродажи начались, не думаю что когда команда играла в ле на нее приходили по 7 тысяч, а Спартак был бес титулов 15 лет и сохранил и увеличил свою фанатскую базу и фанаты голосуют ногами только после провалов, но не отворачиваются как ваши убожества

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 21:53

      Ты временные интервалы не путаешь?))) Приходит база болел после чемпионств, которых нет уже миллион лет, а у вас глорья с купленных в 90-е до едрени фени. Да и как-то пох на таких болел, нас мало, но мы в тельняшках, как говорится, у вас 80%, вон, думает, что Свиняев замена Глушакову по позиции. Спасибо, нам таких не надо недалёких.)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 22:00

      Ничего не путаю Спартак же не убогое Динамо. 80% а ты опрос провел ? ну какой же ты балабол, на ровном месте придумывает какое то вранье, ну взрослый человек же... Вас мало и вы убогие балаболы(если судить по тебе) и это хорошо что ваше фанатское движение уменьшается, меньше таких балаболов бомбящих будет

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 22:59

      Наш движ как был, так и есть, ваш только тупым глорьём без мозгов прирастает, таким как ты и это хорошо, вас ещё веселее гнобить.)))

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > кузнецов артем 8 июля 2018, 17:56

      нет там самедов ,глушаков нормального хорошего игрока не судьба купить или из своего дубля взять вот вы и помойка ни молодежки хорошей нету и нечего и стадион свинарник стоит

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 июля 2018, 15:31

      Для полноты статьи стоит упомянуть, что Свиняев променял клуб, который его воспитал, в котором он имел полное доверие тренера, знакомого с ним по дважды золотому дублю, на лавку злейшего врага. Случилось это по науськиванию ушлого агента и в обход всех принятых норм. Так что сей переход автоматом ставит ещё одно жирное репутационное клеймо на свинарнике (вели переговоры с игроком с действующим контрактом в обход клуба, а это дисквалификация игрока и штраф для клуба с запретом на трансферы), а заодно и на Свиняеве с агентом и рисует для игрока перспективу приклеиться к лавке в виду переизбытка атакующих фланговых игроков в составе Свинтака.



      Вывод:статья ни о чём.

      -2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 08:39

      Динамо бесперспективное какое-то,все валят оттуда...

      -1
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 июля 2018, 19:58

      Ушел Никодим - да и х... с ним!

      0
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      Рейтинг: +33457

      oyabun 6 июля 2018, 18:58

      Ну наконец то! Поздравляю всех спартаковцев, всех неравнодушных болельщиков с очевидным усилением команды. Александр, Добро пожаловать! И повторить успех Зобнина!

      8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 18:29

      Рад наконец то, что в истории с переходом поставлена финальная, жирная точка.
      Удачи Александру в нашем клубе.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 6 июля 2018, 17:25

      и это хорошо!

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