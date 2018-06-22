Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб

Лучший игрок Нигерии – почти безработный.

В последние сутки Муса и Модрич – лучшие игроки чемпионата мира. В первом матче Ахмед выскочил на замену и хоть как-то освежил аморфную Нигерию. Во втором вышел в старте и уничтожил самый душевный футбольный миф последних лет. Исландцы больше не образец самообладания и позиционной обороны. Викингов отвозил не Месси, а самый обычный парень то ли из чемпионата России, то ли с банки АПЛ, то ли из центра занятости. Сборная дантиста выглядела беспомощно. Дубль Мусы – роскошно.

Весь год перед ЧМ он страдал от неопределенности с клубами и в какой-то момент сам запутался в собственных желаниях и приоритетах. В итоге нигериец остался без команды. Вот хронология событий:

Лето 2016. Муса выдает отличный сезон в РФПЛ и заявляет о желании развивать карьеру в топовых чемпионатах. В июле за 19,5 миллионов евро его покупает «Лестер», который только что выиграл АПЛ.

Муса выдает отличный сезон в РФПЛ и заявляет о желании развивать карьеру в топовых чемпионатах. В июле за 19,5 миллионов евро его покупает «Лестер», который только что выиграл АПЛ. Осень 2017. Ахмед плотно садится в запас и хандрит от недостатка игровой практики. Он заряжает агента на поиск нового клуба, в котором точно будет играть.

Ахмед плотно садится в запас и хандрит от недостатка игровой практики. Он заряжает агента на поиск нового клуба, в котором точно будет играть. Январь 2018. От недостатка достойных претендентов Муса выбирает проверенный вариант – ЦСКА. Нападающий сам просит только о полугодичной аренде, так как действительно хочет играть, но по-прежнему не готов продолжать карьеру в России.

От недостатка достойных претендентов Муса выбирает проверенный вариант – ЦСКА. Нападающий сам просит только о полугодичной аренде, так как действительно хочет играть, но по-прежнему не готов продолжать карьеру в России. Февраль 2018. Муса не проходит в старт ЦСКА из-за плохой физической формы. В этот момент он страдает сразу от двух факторов: РФПЛ вокруг и роли запасного. Из-за этого футболист выходит на открытый конфликт с Гончаренко.

Муса не проходит в старт ЦСКА из-за плохой физической формы. В этот момент он страдает сразу от двух факторов: РФПЛ вокруг и роли запасного. Из-за этого футболист выходит на открытый конфликт с Гончаренко. Весна 2018. Ахмед подтягивает физику и выдает отличный отрезок в чемпионате России (16 матчей и 7 голов). Гинер предлагает ему полноценный контракт, но переговоры сразу срываются. Европа для Мусы важнее постоянного места в составе ЦСКА.

Ахмед подтягивает физику и выдает отличный отрезок в чемпионате России (16 матчей и 7 голов). Гинер предлагает ему полноценный контракт, но переговоры сразу срываются. Европа для Мусы важнее постоянного места в составе ЦСКА. Июнь 2018. Нигериец прощается с ЦСКА и получает офферы от «Галатасарая», «Фенербахче» и «Ньюкасла». «Лестер» не удерживает игрока, хотя по контракту Ахмед предложит ему до 2020 года.

Нигериец прощается с ЦСКА и получает офферы от «Галатасарая», «Фенербахче» и «Ньюкасла». «Лестер» не удерживает игрока, хотя по контракту Ахмед предложит ему до 2020 года. Июнь 2018. «Зенит» делает предложению «Лестеру» по Мусе и автоматически превращается в основной вариант для нападающего. Желание играть в топовом чемпионате куда-то исчезает. Но компенсация в 8 миллионов не устраивает англичан.

С такой ненадежностью трудно найти работу, но дубль на чемпионате мира должен помочь. А еще Ахмед – первый нигериец, который забил по два гола на двух чемпионатах мира подряд. Да и вообще он отличный парень: однажды вытащил из тюрьмы несколько десятков человек из родной Нигерии, решив их налоговые беды. Есть и другие причины любить его – мы писали о них здесь. Теперь есть повод вспомнить.

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