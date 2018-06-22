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    Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб


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    Голосов: 5
    22.06.2018 21:00
    Лучший игрок Нигерии – почти безработный.

    В последние сутки Муса и Модрич – лучшие игроки чемпионата мира. В первом матче Ахмед выскочил на замену и хоть как-то освежил аморфную Нигерию. Во втором вышел в старте и уничтожил самый душевный футбольный миф последних лет. Исландцы больше не образец самообладания и позиционной обороны. Викингов отвозил не Месси, а самый обычный парень то ли из чемпионата России, то ли с банки АПЛ, то ли из центра занятости. Сборная дантиста выглядела беспомощно. Дубль Мусы – роскошно.

    Весь год перед ЧМ он страдал от неопределенности с клубами и в какой-то момент сам запутался в собственных желаниях и приоритетах. В итоге нигериец остался без команды. Вот хронология событий:

    • Лето 2016. Муса выдает отличный сезон в РФПЛ и заявляет о желании развивать карьеру в топовых чемпионатах. В июле за 19,5 миллионов евро его покупает «Лестер», который только что выиграл АПЛ.
    • Осень 2017. Ахмед плотно садится в запас и хандрит от недостатка игровой практики. Он заряжает агента на поиск нового клуба, в котором точно будет играть.
    • Январь 2018. От недостатка достойных претендентов Муса выбирает проверенный вариант – ЦСКА. Нападающий сам просит только о полугодичной аренде, так как действительно хочет играть, но по-прежнему не готов продолжать карьеру в России.
    • Февраль 2018. Муса не проходит в старт ЦСКА из-за плохой физической формы. В этот момент он страдает сразу от двух факторов: РФПЛ вокруг и роли запасного. Из-за этого футболист выходит на открытый конфликт с Гончаренко.
    • Весна 2018. Ахмед подтягивает физику и выдает отличный отрезок в чемпионате России (16 матчей и 7 голов). Гинер предлагает ему полноценный контракт, но переговоры сразу срываются. Европа для Мусы важнее постоянного места в составе ЦСКА.
    • Июнь 2018. Нигериец прощается с ЦСКА и получает офферы от «Галатасарая», «Фенербахче» и «Ньюкасла». «Лестер» не удерживает игрока, хотя по контракту Ахмед предложит ему до 2020 года.
    • Июнь 2018. «Зенит» делает предложению «Лестеру» по Мусе и автоматически превращается в основной вариант для нападающего. Желание играть в топовом чемпионате куда-то исчезает. Но компенсация в 8 миллионов не устраивает англичан.

    С такой ненадежностью трудно найти работу, но дубль на чемпионате мира должен помочь. А еще Ахмед – первый нигериец, который забил по два гола на двух чемпионатах мира подряд. Да и вообще он отличный парень: однажды вытащил из тюрьмы несколько десятков человек из родной Нигерии, решив их налоговые беды. Есть и другие причины любить его – мы писали о них здесь. Теперь есть повод вспомнить.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 17:10

      Приезжай к нам играть в Петрапавловск )))

      0
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      Рейтинг: +11

      Sergi001 23 июня 2018, 14:35

      Муса ты молодчина такой матч вытянул! А ЦСКА будет сейчас локти кусать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 июня 2018, 12:17

      Молодец! Успехов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 июня 2018, 09:46

      может еще и заиграет в АПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 июня 2018, 07:44

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 июня 2018, 07:33

      Молодец, а ЦСКА сгодился бы..

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 июня 2018, 06:52

      цска уже давно бы купил.че тянет

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 июня 2018, 05:27

      Боко Хуниорис купит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 23:42

      А что Зенит молчит? ***+++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 июня 2018, 23:37

      молодец!

      1
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