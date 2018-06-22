Аргентина просит Сампаоли уехать с ЧМ. Это правильно

Но есть нюанс – он связан с Месси.

Первый скандал чемпионата мира – увольнение Лопетеги за несколько часов до турнира. Второй громыхал, когда Аргентина позорилась в матче с Хорватами. И хотя балканские парни устрашали и втаптывали, огромная часть вины за разгром висит именно на команде Сампаоли. Она играла предельно стыдно – это тот самый редкий случай, когда скандал заключается в самом футболе, а не кадровых порках, деньгах, трансферах и прочей мишуре.

Вот третий гол Хорватии, чтобы окончательно прочувствовать суть. Аргентина стоит и молча терпит издевательства. Если что, это чемпионат мира.

За такой историей последуют побочные эффекты. Главный связан с карьерой и статусом Месси. Вероятно, он все-таки проиграл Криштиану и не стал величайшим в истории. Не как обычно в комментариях, а по-настоящему – их эпохальная война закончится кровью Лео уже на чемпионате мира. Но это нужно осознать, обдумать, миллион раз доказать и два миллиона раз обсудить. Акты о капитуляции не подписываются просто так.

Второе последствие более близкое по времени и очевидное по сути. Вчера вся Аргентина поняла чувства Бразилии четыре года назад. Страна рыдала, билась в истерике и потеряла мечту. Сегодня она требует немедленной отставки Сампаоли. И это правильно.

Тут нечего доказывать – Хорхе не справился с тренерской работой. Он неадекватно оценил качества Месси и расписал ему провальную роль, в которой гений-пешеход финальной трети поля должен носиться по всему стадиону и развивать атаку от и до. Он не связал команду с сильными качествами Лео и не поставил даже самый банальный пас между игроками. Он не заложил физику и развалил оборону чуть больше, чем полностью. Он провел два матча по разным схемам, где одна была хуже другой.

Аргентина подавлена и точно не потеряет ни в тактике, ни в психологии, если Сампаоли уйдет из команды перед Нигерией. Парни только всколыхнуться и выйдут хоть с каким электричеством на матч, который чисто теоретически еще может все спасти. Хорхе выгоняет не только нация. Сегодня сборная собралась в отеле и всем составом попросила коуча уехать. Вежливо, без криков и разбирательств. Просто потому, что так будет лучше.

Но.

Все вышесказанное работает, если Сампаоли действительно тренировал Аргентину. Если тактику и состав бездарно выбирал Месси, то Хорхе просто жалко. Тогда он зря бросил симпатичную «Севилью» ради главного турнира для родной страны. Теперь его в любом случае запомнят, как человека, который угробил все с шикарной атакой и богом в составе. Либо это правда, либо Месси обязан сознаться.

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