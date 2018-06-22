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    Аргентина просит Сампаоли уехать с ЧМ. Это правильно


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    Голосов: 9
    22.06.2018 11:58
    Но есть нюанс – он связан с Месси.

    Первый скандал чемпионата мира – увольнение Лопетеги за несколько часов до турнира. Второй громыхал, когда Аргентина позорилась в матче с Хорватами. И хотя балканские парни устрашали и втаптывали, огромная часть вины за разгром висит именно на команде Сампаоли. Она играла предельно стыдно – это тот самый редкий случай, когда скандал заключается в самом футболе, а не кадровых порках, деньгах, трансферах и прочей мишуре.

    Вот третий гол Хорватии, чтобы окончательно прочувствовать суть. Аргентина стоит и молча терпит издевательства. Если что, это чемпионат мира.

    За такой историей последуют побочные эффекты. Главный связан с карьерой и статусом Месси. Вероятно, он все-таки проиграл Криштиану и не стал величайшим в истории. Не как обычно в комментариях, а по-настоящему – их эпохальная война закончится кровью Лео уже на чемпионате мира. Но это нужно осознать, обдумать, миллион раз доказать и два миллиона раз обсудить. Акты о капитуляции не подписываются просто так.

    Второе последствие более близкое по времени и очевидное по сути. Вчера вся Аргентина поняла чувства Бразилии четыре года назад. Страна рыдала, билась в истерике и потеряла мечту. Сегодня она требует немедленной отставки Сампаоли. И это правильно.

    Тут нечего доказывать – Хорхе не справился с тренерской работой. Он неадекватно оценил качества Месси и расписал ему провальную роль, в которой гений-пешеход финальной трети поля должен носиться по всему стадиону и развивать атаку от и до. Он не связал команду с сильными качествами Лео и не поставил даже самый банальный пас между игроками. Он не заложил физику и развалил оборону чуть больше, чем полностью. Он провел два матча по разным схемам, где одна была хуже другой.

    Аргентина подавлена и точно не потеряет ни в тактике, ни в психологии, если Сампаоли уйдет из команды перед Нигерией. Парни только всколыхнуться и выйдут хоть с каким электричеством на матч, который чисто теоретически еще может все спасти. Хорхе выгоняет не только нация. Сегодня сборная собралась в отеле и всем составом попросила коуча уехать. Вежливо, без криков и разбирательств. Просто потому, что так будет лучше.

    Но.

    Все вышесказанное работает, если Сампаоли действительно тренировал Аргентину. Если тактику и состав бездарно выбирал Месси, то Хорхе просто жалко. Тогда он зря бросил симпатичную «Севилью» ради главного турнира для родной страны. Теперь его в любом случае запомнят, как человека, который угробил все с шикарной атакой и богом в составе. Либо это правда, либо Месси обязан сознаться.

    Телеграм-канал, где тоже грустят

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ

    Почему Месси играет так плохо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 14:09

      Сампаоли теперь в Аргентине лучше вообще больше не показываться.а то опознать только по его татухам и смогут.

      2
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 23 июня 2018, 12:50

      Непонятно - как такой тренер мог возглавить сборную Аргентины. Командной игры - НИКАКОЙ. Каждый сам по себе бегает.

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 23 июня 2018, 12:26

      Выгнать Сампаоли прямо сейчас—было бы лучшим решением.его авторитет рухнул,если вообще изначально он был..команда нуждается в шоковой терапии перед бойней с Нигерией.нужно срочно что-то менять.и начинать надо с этого татуированного взрослого дяди.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 12:05

      нет ну проиграли и проиграли че тренера то посылать на месте аргетнины могла оказаться любая команда, даже сборная России, хорваты то неплохо играют, кстати я прогнозирую матч хорватия-бельгия, может быть даже финал, если они по сетке раньше не пересекутся

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 июня 2018, 23:49

      Говорил 4 года назад, скажу еще раз. Пока Месси в сборной, Аргентина ничего не выиграет, лучшим игроком на последних 2 ЧМ в составе сборной был - Ди Мариа. Он два мундиаля к ряду, получал травму в 1/4 финала, и без него, Аргентина играла ужасно. А на этом ЧМ, сидит в запасе . . .
      Аргентине нужен тренер с яйцами, точнее нужен был . . . Как Сколари, отцепивший в 2002 году Ромарио. И 4 года назад и в этом году, Месси нужно было оставлять дома, вот тогда бы глядишь и в статусе чемпиона мира приехали бы

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 июня 2018, 22:02

      Я болел за Хорватов вчера, я болею за Реал... И я рад, что так все вышло. Месси получил свое от Бога за свою гордыню, которая в последние годы управляла Барсой и сборной Аргентины. А Роналду трудится в поте лица и играет на команду, тащит свою слабую сборную по турниру, которую мы, надеюсь, из него и выбьем. Если кому что не нравится в моем тексте - не судите строго - мнение мое предвзято и основано на эмоциях от турнира, а не только сухой логикой и пониманием игры. Всем удачи, и нашей сборной больше всех!

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Вот оно чё Михалыч 22 июня 2018, 22:50

      Если бы не он, португалы бы до финала не доползли, а там чистый фарт и какая-то высшая справедливость, что незаслуженные французы проиграли. И сейчас он тащит - без него сборная была бы просто еще одной проходной командой, а так - один из фаворитов.

      1
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > Smekaev 23 июня 2018, 12:59

      Вы не болели - вы больной. Когда это Пеналду играл на команду? Посмотри сколько голевых передач у Месси, а сколько у Плаксы и всё станет ясно. Тренер слабый у Аргентины.

      0
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если делаетe ставки -> stavki.webtalk.ru

      -5
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      Рейтинг: +3464

      acor94 22 июня 2018, 20:58

      я бы на месте тренера провел последнюю игру без Лео, слишком плохо он играл, особенно в матче с Хорватами. Если человек не в форме, не надо его заставлять играть через силу

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > acor94 23 июня 2018, 13:01

      При чём здесь форма? Командной игры у сборной нет, а это вопросы к тренеру.

      0
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      Рейтинг: +3464

      acor94 > Алексей новый 23 июня 2018, 16:12

      если учесть, что Месси сам выбирает состав и схему на матчи, токуда вообще смотрит Аргентинское руководство футбола. Игроки не должны вмешиваться в тренерскую деятельность. Месси играл в нападении хуже всех, тот же молодой Павон, ты посмотри сколько в нем жизни и игры. а Месси стал пешеходом

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Алексей новый 23 июня 2018, 20:48

      В отборе сменили 3-х тренеров, не самых плохих, а игры как не было так и нет сейчас , так что делай выводы.

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      Рейтинг: +1130

      petr69 22 июня 2018, 20:54

      ничего не потеряно. нужно просто выиграть у нигерии

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 22 июня 2018, 18:19

      БРЕД , а не статья !!! Такое ощущение что писал какой-то школьник безгранично влюблённый в КриРо и ненавидящий Месси.Зачем вообще такой детский лепет опубликовывать?

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