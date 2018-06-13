«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

На ЧМ громыхнул первый скандал.

Испания уволила тренера за день до чемпионата мира. Причина – предательство. Хулен Лопетеги продлил контракт со сборной меньше месяца назад (до 2022 года), но параллельно в скрытом режиме вел переговоры с «Реалом». Как только Флорентино Перес прислал коучу окончательную версию документов, Лопетеги объявил о сотрудничестве с «Мадридом». Национальной федерации не оставили времени даже на микрореакцию в прессе – между каминг-аутом и подписью в клубном оффере прошло 5 минут.

К Лопетеги нет чисто футбольных претензий: при нем сборная проиграла ровно ноль раз (14 побед + 6 ничьих). Испанцы приехали на ЧМ как главные фавориты без Фабрегаса, Мораты, Педро и Хави Мартинеса в заявке. Но выдать такой поступок перед важнейшим турниром – слишком даже для идеального тренера. Босс испанского футбола Луис Рубиалес психанул и показал на выход еще вчера. Игроки попросили о встрече, но это лишь отсрочило казнь. Решение – правильное.

Дело даже не в будущей смене тренера. Сборные уже приезжали на крупные турниры, заранее зная о подобных перестановках, и однозначной корреляции между этим нюансом и результатом нет. Россия и Дик Адвокат провалились на Евро-2012 при бездарном футболе. Италия и Антонио Конте влюбили полмира и воскресили схему с тремя защитниками на чемпионате Европы в 2016-м. Но испанцы – более капризный организм.

Сейчас внутри и вокруг «рохи» крайне неспокойная атмосфера. Самая популярная реакция болельщиков на Лопетеги: «Предатель». Серхио Рамос готовится к ненависти с трибун за травму Салаха. Пике – уже слушает гул от собственных фанатов за политические взгляды и вечные скандалы в соцсетях. Это основная пара защитников. Плюс команда напичкана парнями из «Реала» и «Барселоны» – на матчах сборной их вражда всегда переходила в пассивный режим. Вот только тренер «Мадрида» игроками из «Барсы» никогда не управлял. Неизвестно, к чему бы это привело.

Иньеста и Рамос от лица команды проговорили с Рубалиесом два с половиной часа – из-за этого задержали пресс-конференцию. Они просили оставить Лопетеги, делая акцент на ультра-профессионализм и битву за родину. В самоотдаче мужчин нет сомнений, но президент поступил мудро. Он изъял из химии непредсказуемый элемент. Уже сейчас подготовка к матчу с Португалией превратилась в моральный коллапс – на дистанции все могло выйти из-под контроля совсем. А любая мотивация от Лопетеги в стиле «мы пойдем до конца» смотрелась бы просто лживо.

Куда спокойнее без человека, который способен обмануть страну накануне чемпионата мира. У Испании отличная поставленная игра, которая не пропадет за один месяц. История знает случаи, когда тактикой на ЧМ успешно управляли футболисты. В 2006 году Зидан и Макелеле отобрали власть у Раймона Доменека после двух ничьих в группе и очередного сеанса астрологии. Французы дошли до финала. Те же Рамос, Иньеста или Пике вполне способны взять контроль над тренировками и определять состав.

В подмогу лидерам дали Фернандо Йерро, который занимал должность спортивного директора сборной и точно знает, как обеспечить команду всем необходимым. Йерро не обязательно отвечать за схемы, стрелочки и кружочки. Он авторитетен, близко общается с игроками и может поддерживать рабочую атмосферу. Фернандо и тренерский опыт (работа в иерархии «Мадрида» и пост главного в «Овьедо»). В случае чего он примет окончательное решение, как начальник в горизонтальной иерархии.

Вторая причина увольнения Лопетеги – соблюдение четких норм в испанском футболе. В среде с двумя супервлиятельными клубами важно сохранять контроль над ситуацией. Флорентино Перес поступил подло, не поставив федерацию в известность о переговорах с Лопетеги. Возможно, после ЧМ за это последует наказание. Второго виновника наказали уже: «Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись в обход нас. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами».

Луис Рубиалес

Рубиалес только что стал президентом RFEF только в мае. Жесткий шаг подтвердит его значимость на будущее, при этом ход не безумен – его поддержали и другие чиновники. Например, вице-президент Рафаэль Дель Амо в эфире Radio Marca: «Лопетеги знает, что сейчас поставлено на карту. Мне все это не нравится, я вообще не рад таким новостям. Мы должны быть сфокусированы, ему стоило выбрать другое время. Наши игроки – суперпрофессионалы, но они тоже недовольны».

Люди сделали максимум возможного, чтобы потушить пожар после скандальной новости. Теперь в любом случае виноват Лопетеги. Испании остается только играть.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

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