Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Он предатель». Лопетеги выгнали по делу


    4.2
    Голосов: 12
    13.06.2018 17:40
    На ЧМ громыхнул первый скандал.

    Испания уволила тренера за день до чемпионата мира. Причина – предательство. Хулен Лопетеги продлил контракт со сборной меньше месяца назад (до 2022 года), но параллельно в скрытом режиме вел переговоры с «Реалом». Как только Флорентино Перес прислал коучу окончательную версию документов, Лопетеги объявил о сотрудничестве с «Мадридом». Национальной федерации не оставили времени даже на микрореакцию в прессе – между каминг-аутом и подписью в клубном оффере прошло 5 минут.

    К Лопетеги нет чисто футбольных претензий: при нем сборная проиграла ровно ноль раз (14 побед + 6 ничьих). Испанцы приехали на ЧМ как главные фавориты без Фабрегаса, Мораты, Педро и Хави Мартинеса в заявке. Но выдать такой поступок перед важнейшим турниром – слишком даже для идеального тренера. Босс испанского футбола Луис Рубиалес психанул и показал на выход еще вчера. Игроки попросили о встрече, но это лишь отсрочило казнь. Решение – правильное.

    Дело даже не в будущей смене тренера. Сборные уже приезжали на крупные турниры, заранее зная о подобных перестановках, и однозначной корреляции между этим нюансом и результатом нет. Россия и Дик Адвокат провалились на Евро-2012 при бездарном футболе. Италия и Антонио Конте влюбили полмира и воскресили схему с тремя защитниками на чемпионате Европы в 2016-м. Но испанцы – более капризный организм.

    Сейчас внутри и вокруг «рохи» крайне неспокойная атмосфера. Самая популярная реакция болельщиков на Лопетеги: «Предатель». Серхио Рамос готовится к ненависти с трибун за травму Салаха. Пике – уже слушает гул от собственных фанатов за политические взгляды и вечные скандалы в соцсетях. Это основная пара защитников. Плюс команда напичкана парнями из «Реала» и «Барселоны» – на матчах сборной их вражда всегда переходила в пассивный режим. Вот только тренер «Мадрида» игроками из «Барсы» никогда не управлял. Неизвестно, к чему бы это привело.

    Иньеста и Рамос от лица команды проговорили с Рубалиесом два с половиной часа – из-за этого задержали пресс-конференцию. Они просили оставить Лопетеги, делая акцент на ультра-профессионализм и битву за родину. В самоотдаче мужчин нет сомнений, но президент поступил мудро. Он изъял из химии непредсказуемый элемент. Уже сейчас подготовка к матчу с Португалией превратилась в моральный коллапс – на дистанции все могло выйти из-под контроля совсем. А любая мотивация от Лопетеги в стиле «мы пойдем до конца» смотрелась бы просто лживо.

    Куда спокойнее без человека, который способен обмануть страну накануне чемпионата мира. У Испании отличная поставленная игра, которая не пропадет за один месяц. История знает случаи, когда тактикой на ЧМ успешно управляли футболисты. В 2006 году Зидан и Макелеле отобрали власть у Раймона Доменека после двух ничьих в группе и очередного сеанса астрологии. Французы дошли до финала. Те же Рамос, Иньеста или Пике вполне способны взять контроль над тренировками и определять состав.

    В подмогу лидерам дали Фернандо Йерро, который занимал должность спортивного директора сборной и точно знает, как обеспечить команду всем необходимым. Йерро не обязательно отвечать за схемы, стрелочки и кружочки. Он авторитетен, близко общается с игроками и может поддерживать рабочую атмосферу. Фернандо и тренерский опыт (работа в иерархии «Мадрида» и пост главного в «Овьедо»). В случае чего он примет окончательное решение, как начальник в горизонтальной иерархии.

    Вторая причина увольнения Лопетеги – соблюдение четких норм в испанском футболе. В среде с двумя супервлиятельными клубами важно сохранять контроль над ситуацией. Флорентино Перес поступил подло, не поставив федерацию в известность о переговорах с Лопетеги. Возможно, после ЧМ за это последует наказание. Второго виновника наказали уже: «Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись в обход нас. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами».

    Луис Рубиалес

    Рубиалес только что стал президентом RFEF только в мае. Жесткий шаг подтвердит его значимость на будущее, при этом ход не безумен – его поддержали и другие чиновники. Например, вице-президент Рафаэль Дель Амо в эфире Radio Marca: «Лопетеги знает, что сейчас поставлено на карту. Мне все это не нравится, я вообще не рад таким новостям. Мы должны быть сфокусированы, ему стоило выбрать другое время. Наши игроки – суперпрофессионалы, но они тоже недовольны».

    Люди сделали максимум возможного, чтобы потушить пожар после скандальной новости. Теперь в любом случае виноват Лопетеги. Испании остается только играть.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Телеграм-канал, который ведет этот недоавтор

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      alex.sash1974 15 июня 2018, 17:31

      Клуб Реал всегда будут козлами притом все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 июня 2018, 09:43

      И снова треп БарсоГлора под видом аналитики.. Перес не хотел переплачивать, Лопетеги был не против, испанская федерация - истерички. Всё, аналитика закончена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 14 июня 2018, 07:11

      Реал и Перес в своем духе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Damir07 13 июня 2018, 22:33

      Под стать пересу сам он такой и нашел себе такого но этот союз не просуществует больше года если вообще сезон доиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 21:44

      И такой подлый тренер будет руководить Реалом...мда(((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS > ЖОРРО 14 июня 2018, 06:33

      Гейналдом тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 21:43

      Назначьте и.о. Зидана!!!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 13 июня 2018, 19:29

      Нашей бы федерации такую решительность (понятно о ком я говорю).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 19:26

      ведь спокойно мог сказать президенту Реала что договоримся после ЧМ и если правда нужен то они подождали а потом все решили. но решил сделать какой-то глупый, необдуманный поступок и получилось только хуже для всех сторон.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 июня 2018, 19:14

      испанские мачо так не поступают,поступок глупого трубадура...федерации БРАВО!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 18:56

      Всё сделано правильно. Закулисные шуры-муры в серьёзном футболе не приветствуются. Итак слишком много интриг. Пусть Испания даст бой, там все отличные игроки, но чемпионом будет Аргентина и Лео Месси.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 > Александр52 14 июня 2018, 08:42

      ...так просто мысль)) Интересно, будет ли Рамос "играть" в защите также жёстко(как он это умеет - исподтишка) против Роналду!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11