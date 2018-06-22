Минута, за которую Неймар заткнул всех

Финт, гол, слезы.

Аргентина и Месси – позор чемпионата мира. По масштабу разочарования с ними соревновался только Неймар. Бразилец не показал ничего против Швейцарии, зато привез в Россию сразу двух личных стилистов. За бешеные деньги они сделали ему самую ужасную прическу на турнире по мотивам лапши из бичпакета. В итоге до последних секунд матча с Коста-Рикой главным впечатлением от Неймара на чемпионата мире был троллинг от Эрика Кантона. Потому что футбольные цифры нападающего выглядели так:

0 голов

0 ассистов

Всего 4 удара за 2 матча

50% неудачных обводок

7 невынужденных потерь

5 испорченных голевых шансов

Первая на ЧМ симуляция, зафиксированная VAR

Но если Лионель уныло пялился в газон весь второй тайм, то Неймар старался даже когда Бразилия уже обеспечила победу. И на последней добавленной минуте он доказал максимальный уровень. Она уместила издевательский, пижонский, но роскошный финт.

Простой, но психологически важный гол.

Искренние слезы радости.

Помолчите. Люди, для которых макароны на голове важнее победы на чемпионате мира, так не плачут.

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