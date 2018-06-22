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    Минута, за которую Неймар заткнул всех


    1.9
    Голосов: 19
    22.06.2018 17:28
    Финт, гол, слезы.

    Аргентина и Месси – позор чемпионата мира. По масштабу разочарования с ними соревновался только Неймар. Бразилец не показал ничего против Швейцарии, зато привез в Россию сразу двух личных стилистов. За бешеные деньги они сделали ему самую ужасную прическу на турнире по мотивам лапши из бичпакета. В итоге до последних секунд матча с Коста-Рикой главным впечатлением от Неймара на чемпионата мире был троллинг от Эрика Кантона. Потому что футбольные цифры нападающего выглядели так:

    • 0 голов
    • 0 ассистов
    • Всего 4 удара за 2 матча
    • 50% неудачных обводок
    • 7 невынужденных потерь
    • 5 испорченных голевых шансов
    • Первая на ЧМ симуляция, зафиксированная VAR

    Но если Лионель уныло пялился в газон весь второй тайм, то Неймар старался даже когда Бразилия уже обеспечила победу. И на последней добавленной минуте он доказал максимальный уровень. Она уместила издевательский, пижонский, но роскошный финт.

    Простой, но психологически важный гол.

    Искренние слезы радости.

    Помолчите. Люди, для которых макароны на голове важнее победы на чемпионате мира, так не плачут.

    Аргентина просит Сампаоли уехать с ЧМ. Это правильно

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 1.9 Голосов: 19
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 июня 2018, 10:05

      Автор, и ты поверил этому клоуну??? Мне жаль тебя.... Эта минута меня точно не заткнула.... Моё мнение об этом балеруне осталось таким же... Выиграет ЧМ - я скажу "молодец", заслужил.. А если нет, то в пекло танцора..

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 июня 2018, 21:55

      показуха)

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 12:49

      придурашный оказывается

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 23 июня 2018, 12:53

      нро все же ему далеко до того египтяна который сальто сделал на последней добавленной секунде проигранной игры

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 июня 2018, 03:22

      Неймар - клоун , пора на Цветной бульвар контракт подписывать , пока в России ...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июня 2018, 21:59

      и рукой еще подыграл..
      в эпизоде с пенальти судья хорошо разобрался, неймар симулировал там .. надо было карточку ему давать.
      очень переоцененный игрок. ему до роналдиньо еще очень далеко

      0
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > mihail200606 23 июня 2018, 15:12

      Да тоже не понятно почему карточку не дали. Всем за симуляции дают, а он что особенный? Ему никогда не быть на одном уровне с Роналдиньо, как и кому либо.(имхо)

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 июня 2018, 21:47

      Чушь! Опять симулировал весь матч, ничего не показал. Ну смог перекинуть игрока... Месси тоже бы смог, но тот более зрелый в плане понтов игрок. Ничего никому не доказал Неймар. Будем ждать плоф

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 июня 2018, 21:30

      Что за чудак писал статью? Дворовый трюк, перевод мяча в пустые ворота и плак-плак, и вот ты уже герой )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:04

      Если делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -1
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 20:56

      Не надо фантазировать! Никого он не заткнул, и гол был обычный.

      4
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 22 июня 2018, 20:00

      Бразильский клоун, что еще сказать, все ради пиара, видно же

      2
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