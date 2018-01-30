Муса возвращается. За что мы его любим

Талантливый нигериец снова будет забивать в российской Премьер-лиге.

Ахмед Муса совсем не играет в «Лестере», а ЦСКА проводит очередной фокус по возвращению нападающего. С Вагнером и Думбия получалось успешно. Теперь настала очередь Мусы. Армейцы договорились с «Лестером» об аренде Мусы до конца сезона. Это подтвердили тренер сборной Нигерии и агент нигерийца. Осталось только пройти медосмотр и подписать контракт. Весной мы будем наблюдать, как ЦСКА снова включится в борьбу за чемпионство. Потому что Ахмед Муса – топовый футболист с покладистым характером. А еще ему нравилось играть в России, где им всегда восхищались болельщики.

Самый быстрый

Если в Усэйн Болт начнет футбольную карьеру, все будут замерять его скорость с мячом. Ахмед Муса без всех замеров точно будет быстрейшим игроком российского футбола. Он начинал карьеру на фланге, но Леонид Слуцкий слепил из Мусы центрального нападающего. Иногда Ахмеду скорость даже мешала. Он спотыкался перед пустыми воротами и совершенно не умел бить. Тренировки пошли на пользу. В сезоне-2015/16 он забил за ЦСКА 13 мячей и отдал пять голевых передач. Ни один нападающий армейцев прямо сейчас не может даже приблизиться к подобному результату. Его возвращение точно усилит состав с уставшим от футбола Оланаре.

Обожает Россию

«Я реально восхищаюсь Путиным! У вас очень крутой президент! Он смелый, знает, что делает и о чем говорит. Ребятам в ЦСКА тоже нравится Путин. Вам повезло с президентом!» – говорил Ахмед Муса. Он легко адаптировался к жизни в нашей стране и местному футболу, проникся культурой и политической жизнью. Муса в России – свой человек. Здесь он играл пять лет, поэтому легко адаптируется снова.

Упрям, но хорош

Ахмеда Мусу сложно назвать типичным современным футболистом. Игра в Англии – его мечта, но в «Лестере» не признали попытки Ахмеда. И даже в такой ситуации он отказался от выгодных предложений из Турции. Муса был готов только на два пути: уход в «Халл» Слуцкого и возвращение в ЦСКА. Зимой вариант с «Халлом» без российского тренера уже отпал. Сейчас остался только ЦСКА, куда Ахмед едет с радостью. Иногда лучше сделать небольшой шаг назад, чтобы новый рывок получился успешнее.

text Публикация от text (@ahmedmusa718) Окт 13, 2017 at 4:17 PDT

Помогает родным

Есть у Ахмеда и важное увлечение. Нигерийский город Кано – это не самое благоприятное место для бизнеса, но Муса преуспевает в родной стране. Спортивный центр, фитнес-центр, две заправки – Ахмед Муса помогает людям, которые его вырастили. Кано расположен недалеко от Джоса, где Муса начинал футбольную карьеру и тренировался. Если в Нигерии Ахмеда точно не считают звездой футбола, то репутация у него однозначно хорошая.